Véspera do jogo Lazio x Milan em Formello. Sarri enfrenta a já habitual crise de contusões na equipe biancoceleste. Sem Cataldi, Rovella e Basic, o técnico terá que improvisar soluções inusitadas no meio-campo. No entanto, como ressalta o técnico na coletiva de imprensa, o que fará a diferença será sempre a atitude com que a equipe entrar em campo.
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Lazio, a coletiva de Sarri: “Parece que teremos mais um ano sem títulos, mas estou bem aqui”
TORCEDORES E MOTIVAÇÕES
Estamos todos felizes com o retorno dos torcedores. É bom jogar diante da nossa torcida em um estádio lotado. Agradecemos e esperamos retribuir isso em campo, mesmo que a partida seja extremamente difícil. Tê-los por perto é um grande motivo de motivação, num momento delicado. Os torcedores tiveram grande influência também nas minhas decisões passadas. Gosto desse ambiente. Estou em sintonia com isso e, portanto, isso terá um peso. Fico feliz que os torcedores me peçam para cumprimentá-los, mas normalmente não vou até a arquibancada porque prefiro não tirar o protagonismo dos jogadores. No entanto, precisamos ser bons em estabelecer metas que sejam importantes para nós, independentemente do que acontece lá fora. À parte os 2 ou 3 jogos ruins, não tenho muito a dizer sobre a equipe do ponto de vista do caráter. Espero, porém, ver uma confirmação da mentalidade com que abordamos e concluímos a partida. Sempre digo à equipe que o momento mais perigoso quando se joga contra times como o Milan é justamente quando a bola está com a gente.
O ADVERSÁRIO E AS ESCOLHAS
O Milan tem características bem definidas. Ele pode atacar a qualquer momento, com qualidades técnicas e físicas de altíssimo nível. Teremos que ter cuidado para não deixar o campo aberto, pois eles têm arrancadas devastadoras. Será uma partida extremamente difícil, inclusive do ponto de vista tático. Nestes dias, estamos testando duas opções, com Patric ou Taylor na direção do jogo. Vamos tentar testar Romagnoli até amanhã de manhã, mas a situação não é das mais fáceis. Se peço aos meus jogadores que busquem determinados objetivos, então devo ser o primeiro a tentar alcançá-los: sempre colocarei em campo a formação mais adequada para atingir esse resultado. Przyborek está mostrando sinais importantes, veremos quando ele será capaz de se adaptar a esta realidade do campeonato. As jogadas de bola parada são um problema, não adianta esconder. O fato de nem sempre ter a mesma escalação disponível também não ajuda, porque me obriga a mudar constantemente as marcações. Modric é um exemplo de humildade. Ele voltou a jogar na sua idade, com uma dedicação enorme e sempre dá tudo de si. Continua sendo um dos maiores desta época e tê-lo, mesmo que ainda jovem, é o sonho de todos. Os craques têm uma mentalidade especial. Zaccagni teve uma temporada complicada, com problemas constantes, mas, para sermos honestos, nos últimos 2 ou 3 jogos ele está em nítida evolução. Ele mereceria poder fazer um bom final de temporada. Se surgirem espaços, alguém como Dele-Bashiru está melhorando na capacidade de explorá-los. Ele ainda precisa melhorar em certas situações; às vezes parece jogar sem ter noção do perigo, mas as sensações começam a ser positivas.
ANO NOVO 0
Fabiani só disse coisas que são fatos concretos. Há um contrato em vigor, válido por mais dois anos. Se o clube não estiver satisfeito ou se eu não estiver satisfeito, então conversaremos sobre isso, mas, no momento, não há o que discutir. Prevê-se um novo ano de transição, pois há muitos jogadores com contrato prestes a expirar e muitos outros que já se sabe que vão sair. Eu, repito, estou bem aqui e o contrato ainda tem validade de dois anos. O resto, veremos com o tempo.
O goleiro
Precisamos apostar em um dos goleiros. Motta tem 20 partidas como profissional, Furlanetto, 12. É claro que ambos ainda precisam amadurecer. Por enquanto, estamos testando o Motta; depois, veremos como será nos próximos jogos.