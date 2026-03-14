Lazio, a coletiva de Sarri: “Parece que teremos mais um ano sem títulos, mas estou bem aqui”

O Milan tem características bem definidas. Ele pode atacar a qualquer momento, com qualidades técnicas e físicas de altíssimo nível. Teremos que ter cuidado para não deixar o campo aberto, pois eles têm arrancadas devastadoras. Será uma partida extremamente difícil, inclusive do ponto de vista tático. Nestes dias, estamos testando duas opções, com Patric ou Taylor na direção do jogo. Vamos tentar testar Romagnoli até amanhã de manhã, mas a situação não é das mais fáceis. Se peço aos meus jogadores que busquem determinados objetivos, então devo ser o primeiro a tentar alcançá-los: sempre colocarei em campo a formação mais adequada para atingir esse resultado. Przyborek está mostrando sinais importantes, veremos quando ele será capaz de se adaptar a esta realidade do campeonato. As jogadas de bola parada são um problema, não adianta esconder. O fato de nem sempre ter a mesma escalação disponível também não ajuda, porque me obriga a mudar constantemente as marcações. Modric é um exemplo de humildade. Ele voltou a jogar na sua idade, com uma dedicação enorme e sempre dá tudo de si. Continua sendo um dos maiores desta época e tê-lo, mesmo que ainda jovem, é o sonho de todos. Os craques têm uma mentalidade especial. Zaccagni teve uma temporada complicada, com problemas constantes, mas, para sermos honestos, nos últimos 2 ou 3 jogos ele está em nítida evolução. Ele mereceria poder fazer um bom final de temporada. Se surgirem espaços, alguém como Dele-Bashiru está melhorando na capacidade de explorá-los. Ele ainda precisa melhorar em certas situações; às vezes parece jogar sem ter noção do perigo, mas as sensações começam a ser positivas.