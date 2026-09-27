Em um teste amistoso disputado hoje em Formello, a Lazio venceu o Arezzo por 2 a 0 com gols de Pinamonti, no primeiro minuto, e de Diogo Leite no segundo tempo. A equipe de Gattuso estava sem os jogadores convocados para as seleções, mas com Zaccagni, Pinamonti e Noslin. E foi justamente o ex-Sassuolo quem abriu o placar na primeira bola em que tocou, mandando para o gol a bola servida na área por Noslin. No início do segundo tempo, então, saiu o gol de Diogo Leite em jogada de escanteio, que fechou o placar em 2 a 0.
Lazio, 2 a 0 em amistoso com gols de Pinamonti e Diogo Leite. Gattuso: "Estranha a pausa longa, esperamos não pagar o preço"
Ao fim da partida, Rino Gattuso falou aos canais oficiais do clube: "Se estamos onde estamos é porque há vontade de trabalhar e sofrer. Os elogios pelo início de temporada? Eles têm que ser feitos aos garotos. O jogo contra o Mantova foi uma surpresa também para nós, sentimos na pele que, se quisermos fazer determinadas coisas, não existe meio-termo, porque já pagamos o preço. O time chega aqui com um sorriso no rosto, aceita o esforço e, se esse ambiente que existe agora continuar, podemos conquistar muitas satisfações".
Sobre a pausa de três semanas para as seleções nacionais: "É estranho e esperamos não pagar o preço, isso nunca aconteceu e temos que ser bons para causar o mínimo de danos possível. Quando você fica parado 20 dias, a adrenalina baixa; nós temos que ser bons para não deixar a temperatura cair".
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