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Lautaro Martínez visita o Racing Club enquanto o capitão da Inter reflete sobre o futuro da Argentina e a despedida de Lionel Messi
Lautaro faz retorno emocionante ao clube de infância
O talismã da Inter aproveitou a janela internacional da Fifa para visitar o El Cilindro e assistir ao acirrado dérbi de reservas de Avellaneda entre Racing e Independiente. Ele foi calorosamente recebido pelo presidente do clube, Milito, um ex-companheiro de equipe a quem o atacante substituiu em sua estreia como profissional, em novembro de 2015. A visita marcou um retorno emocionante para casa do capitão da Inter ao estádio onde sua carreira começou, antes de se mudar para a Itália em julho de 2018.
- AFP
Atacante fala sobre a iminente saída do capitão
Durante a concentração da seleção, as atenções rapidamente se voltaram para o futuro da Argentina enquanto a equipe se prepara para a última partida do talentoso armador. Em entrevista à ESPN Argentina, ao ser questionado sobre a despedida iminente de Messi da seleção, Lautaro deu uma resposta ponderada: "Ele ainda não saiu, ainda temos um jogo pela frente, e depois disso vamos ver."
Ao refletir sobre as bases deixadas por essa geração dourada, o atacante destacou a necessidade de um recomeço: "O que fica é o legado que ele deixou, junto com todos nós, rapazes, que fomos nos juntando ao lado dos recém-chegados. Temos que começar do zero, como em todo novo ciclo."
Núcleo experiente está pronto para liderar
A reformulação geracional sob o comando de Lionel Scaloni agora se apoia em figuras mais experientes, encarregadas de guiar jovens talentos promissores para sustentar sua dominância global.
Ao falar sobre a combinação de promessas em ascensão e jogadores habituais testados em torneios, Lautaro continuou: "Há jovens importantes e empolgantes, e há rapazes que já têm duas Copas do Mundo nas costas. No fim, é isso que importa: dar continuidade ao legado deixado por Leo, por Otamendi, e também ao que Angel [Di Maria] deixou."
Reconhecendo a grande responsabilidade colocada sobre a atual geração para manter o padrão de campeã, o atacante da Inter acrescentou: "Certamente também será um processo importante para nós. Vamos dar o nosso melhor pela seleção, como sempre."
- Getty Images
Jogo de despedida coroará calendário de amistosos
A Argentina está programada para disputar dois amistosos iniciais sem seu icônico atacante, enfrentando a Bolívia em Córdoba no dia 30 de setembro antes de receber Burkina Faso três dias depois, em Buenos Aires. Um auge emocional então a aguarda no Estádio Monumental em 6 de outubro, quando Messi fará sua despedida oficial pela Argentina contra Benin. Essa exigente sequência de amistosos oferece a Scaloni uma oportunidade inestimável de adaptar sua equipe à vida sem seu lendário capitão.
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