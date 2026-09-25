Lautaro Martínez visita o Racing Club enquanto o capitão da Inter reflete sobre o futuro da Argentina e a despedida de Lionel Messi

Durante a concentração da seleção, as atenções rapidamente se voltaram para o futuro da Argentina enquanto a equipe se prepara para a última partida do talentoso armador. Em entrevista à ESPN Argentina, ao ser questionado sobre a despedida iminente de Messi da seleção, Lautaro deu uma resposta ponderada: "Ele ainda não saiu, ainda temos um jogo pela frente, e depois disso vamos ver."

Ao refletir sobre as bases deixadas por essa geração dourada, o atacante destacou a necessidade de um recomeço: "O que fica é o legado que ele deixou, junto com todos nós, rapazes, que fomos nos juntando ao lado dos recém-chegados. Temos que começar do zero, como em todo novo ciclo."