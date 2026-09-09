Getty Images Sport
Traduzido por
Lautaro Martínez revela sentimento “amargo” após erros custosos condenarem a Inter à derrota na Liga dos Campeões contra o Real Madrid
Erros individuais são fatais no Bernabéu
A estreia da Inter em sua campanha no cenário europeu foi marcada por erros cometidos pelo próprio time, já que acabou derrotada por um placar apertado na capital espanhola. O gigante italiano teve longos períodos de domínio e controlou o ritmo do jogo, mas duas falhas defensivas significativas deram ao Real Madrid uma vantagem de dois gols que se mostrou intransponível. Um passe mal colocado de Curtis Jones permitiu que Kylian Mbappe abrisse o placar, enquanto o goleiro Josep Martinez foi desarmado com a bola nos pés por Federico Valverde, o que levou ao segundo gol e deixou os visitantes diante de uma missão muito difícil.
O capitão da Inter foi rápido em destacar que jogar nesse nível exige quase perfeição. "Seguimos repetindo que esta é uma competição em que os detalhes são decisivos, e você paga o preço quando comete erros", disse Lautaro à Sky Sport Italia. "Tínhamos começado bem, controlado a posse, mantido a bola, mas dois erros tão cedo nos dois gols, depois fica difícil. O Real Madrid é uma equipe de alto nível, mas a Inter veio aqui hoje e jogou com personalidade, determinação, mostramos em que nível podemos jogar."
- Getty Images Sport
Chances desperdiçadas e adversários letais
A análise estatística da partida destacou a superioridade territorial da Inter, já que os nerazzurri terminaram o jogo com 61% de posse de bola e quase o dobro de passes certos em comparação com os donos da casa. No entanto, o futebol é decidido nas áreas, e, enquanto o Madrid foi clínico, a Inter teve dificuldades para encontrar uma forma de superar Thibaut Courtois. O goleiro do Madrid fez várias intervenções cruciais para preservar a vantagem, frustrando ainda mais um time da Inter que sentiu que merecia mais do confronto.
Lautaro destacou a eficiência da ameaça do adversário nos contra-ataques. "Esse é o amargor, que permitimos a eles apenas contra-ataques porque eles têm dois atacantes incrivelmente rápidos, mas não conseguimos aproveitar ao máximo todas as chances que criamos", continuou Lautaro. "Ainda digo que saímos daqui de cabeça erguida, pois jogamos em alto nível contra um grande adversário. Courtois é um dos melhores goleiros do mundo, mas nós também precisamos melhorar diante do gol e poderíamos ter feito melhor."
Ajustes táticos e oportunidades perdidas
A batalha tática entre as duas equipes fez a Inter tentar explorar os lados do campo depois de perceber o meio congestionado. A estrutura defensiva do Real Madrid obrigou os nerazzurri a repensarem a abordagem no intervalo. Segundo o capitão da Inter, as instruções no intervalo ajudaram a equipe a encontrar mais espaços, mas não foram suficientes para virar o jogo. A dificuldade para transformar posse de bola em gols segue como uma área-chave a ser melhorada enquanto o clube mira os compromissos restantes na reformulada fase de liga da competição.
"Com o Real Madrid jogando com quatro atrás, não havia muito espaço pelo centro, então deveríamos ter forçado mais pelas pontas. Fizemos um ajuste nas movimentações no intervalo, encontramos muitos espaços, inclusive no gol. Saímos daqui de cabeça erguida, sabendo que jogamos no mesmo nível de uma grande equipe do Real Madrid", disse Lautaro.
- Getty Images Sport
De olho no prêmio máximo
Apesar do revés na estreia, a Inter segue comprometida com o objetivo de ir longe no torneio. O capitão deixou claro que a ambição do clube permanece inalterada, independentemente do adversário. Martinez acredita que vestir a camisa da Inter traz uma responsabilidade específica de lutar por todos os títulos disponíveis, incluindo a competição de clubes mais prestigiada do mundo.
"O Real Madrid vai brigar para vencer a Liga dos Campeões, assim como nós, já que esse também é o nosso objetivo. Toda competição que você começa com essa camisa nas costas tem que ser um objetivo", afirmou Lautaro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.