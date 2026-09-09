A estreia da Inter em sua campanha no cenário europeu foi marcada por erros cometidos pelo próprio time, já que acabou derrotada por um placar apertado na capital espanhola. O gigante italiano teve longos períodos de domínio e controlou o ritmo do jogo, mas duas falhas defensivas significativas deram ao Real Madrid uma vantagem de dois gols que se mostrou intransponível. Um passe mal colocado de Curtis Jones permitiu que Kylian Mbappe abrisse o placar, enquanto o goleiro Josep Martinez foi desarmado com a bola nos pés por Federico Valverde, o que levou ao segundo gol e deixou os visitantes diante de uma missão muito difícil.

O capitão da Inter foi rápido em destacar que jogar nesse nível exige quase perfeição. "Seguimos repetindo que esta é uma competição em que os detalhes são decisivos, e você paga o preço quando comete erros", disse Lautaro à Sky Sport Italia. "Tínhamos começado bem, controlado a posse, mantido a bola, mas dois erros tão cedo nos dois gols, depois fica difícil. O Real Madrid é uma equipe de alto nível, mas a Inter veio aqui hoje e jogou com personalidade, determinação, mostramos em que nível podemos jogar."