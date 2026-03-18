Lautaro Martínez revela o "sonho" de voltar para casa, enquanto a estrela do Inter tenta "convencer" a esposa a regressar ao grande clube argentino

Com contrato com a Inter até o verão de 2029, ele também falou sobre seu futuro imediato no clube italiano, deixando claro seu compromisso atual com os Nerazzurri. Martinez afirmou: “Ainda tenho três anos de contrato com a Inter. Gostaria de continuar no futebol de alto nível por muito tempo. Me sinto bem e ainda sou jovem, mas no futuro, gostaria de mostrar aos meus filhos o carinho que a torcida do Racing tem por mim.”

Ele também falou calorosamente sobre sua relação com Diego Milito, atual presidente do Racing Club e figura lendária que conquistou a histórica tríplice coroa com a Inter. Lautaro revelou: “Milito? Falo com ele toda semana; ele sempre esteve ao meu lado, mesmo no início da minha carreira. Ele me mandou uma mensagem depois que me machuquei, e conversamos sobre o Racing, que não está indo bem, mas enviei a ele uma mensagem de apoio ao clube.”