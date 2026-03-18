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Lautaro Martínez revela o "sonho" de voltar para casa, enquanto a estrela do Inter tenta "convencer" a esposa a regressar ao grande clube argentino
O apelo de suas raízes argentinas
Martínez subiu nas categorias de base do clube argentino, marcando 27 gols em 62 partidas e tornando-se um dos favoritos da torcida antes de sua transferência de grande repercussão para o Inter em 2018. O jogador de 26 anos continua sendo um dos atacantes mais precisos da Série A, marcando 18 gols e dando quatro assistências em todas as competições, ajudando seu time a abrir uma vantagem de oito pontos sobre o rival AC Milan na liderança da Série A. Apesar dessa excelente fase com a Albiceleste e na Itália, sua ligação com suas origens permanece inquebrável.
Uma "conversa" em família com a esposa
No entanto, o retorno à Argentina não depende apenas da vontade esportiva do jogador. Em entrevista à Racing Radio, Martínez brincou sobre a dinâmica familiar que influenciaria uma possível mudança transatlântica, já que a vida em Milão está bem estabelecida para sua família. O atacante falou abertamente sobre a situação: “Voltar ao Racing é o meu sonho: estou tentando convencer minha esposa, e ela me apoia. Obviamente, isso depende de muitas coisas, relacionadas à família, mas também de como me sinto fisicamente. Mas meu sonho é voltar ao Racing por pelo menos um ano, não sei quando.”
Mostrando aos filhos o amor pelo automobilismo
Com contrato com a Inter até o verão de 2029, ele também falou sobre seu futuro imediato no clube italiano, deixando claro seu compromisso atual com os Nerazzurri. Martinez afirmou: “Ainda tenho três anos de contrato com a Inter. Gostaria de continuar no futebol de alto nível por muito tempo. Me sinto bem e ainda sou jovem, mas no futuro, gostaria de mostrar aos meus filhos o carinho que a torcida do Racing tem por mim.”
Ele também falou calorosamente sobre sua relação com Diego Milito, atual presidente do Racing Club e figura lendária que conquistou a histórica tríplice coroa com a Inter. Lautaro revelou: “Milito? Falo com ele toda semana; ele sempre esteve ao meu lado, mesmo no início da minha carreira. Ele me mandou uma mensagem depois que me machuquei, e conversamos sobre o Racing, que não está indo bem, mas enviei a ele uma mensagem de apoio ao clube.”
Jogue a Copa do Mundo e volte
Por fim, Lautaro expressou profunda gratidão por suas origens, relembrando uma visita recente ao centro de treinamento do Racing, onde se encontrou com o técnico Gustavo Costas. O encontro destacou a expectativa pelo seu retorno: “Encontrei o Costas, que me disse: ‘Fica aqui, estamos esperando por você, volte no ano que vem, jogue na Copa do Mundo e volte’. O desejo de voltar está sempre presente porque eles me permitiram fazer o que estou fazendo hoje; eles me ajudaram muito.”
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