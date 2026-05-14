Ao refletir sobre o triunfo, Lautaro destacou a resiliência do elenco após a decepção da temporada anterior e atribuiu a reviravolta ao técnico Chivu.

Ele disse à Sport Mediaset: “Isso significa muito, porque não foi fácil, depois do que aconteceu na última temporada, voltar aos trilhos, mas conseguimos uma temporada verdadeiramente notável. Mostramos bons resultados, atuações e intensidade, então estou orgulhoso de estarmos terminando com mais um troféu que significa tanto.

“Sempre se fala muito sobre o Inter, mas é preciso olhar para o que conquistamos ao longo de tantos anos. Temos que continuar seguindo nosso caminho; este é mais um troféu. Daríamos nota 10 de 10 para Chivu, porque ele nos ajudou muito.”