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Lautaro Martínez presta homenagem a Cristian Chivu, o “10/10”, após a Inter conquistar a sua primeira dobradinha nacional desde 2010 com a vitória sobre a Lazio na final da Coppa Italia
Nerazzurri conquistam o décimo título histórico
O Inter praticamente decidiu a final com uma exibição dominante no primeiro tempo, que lhe garantiu o décimo título da Coppa Italia. O gol que abriu o placar surgiu quando o zagueiro da Lazio, Adam Marusic, desviou sem querer um escanteio cobrado por Federico Dimarco para dentro do próprio gol, antes de Lautaro ampliar a vantagem com um toque certeiro após uma pressão alta de Denzel Dumfries. Essa vitória garante que o Inter se torne o segundo clube da história a atingir a marca de dez títulos da Coppa Italia, seguindo os passos da Juventus.
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O capitão elogia Chivu
Ao refletir sobre o triunfo, Lautaro destacou a resiliência do elenco após a decepção da temporada anterior e atribuiu a reviravolta ao técnico Chivu.
Ele disse à Sport Mediaset: “Isso significa muito, porque não foi fácil, depois do que aconteceu na última temporada, voltar aos trilhos, mas conseguimos uma temporada verdadeiramente notável. Mostramos bons resultados, atuações e intensidade, então estou orgulhoso de estarmos terminando com mais um troféu que significa tanto.
“Sempre se fala muito sobre o Inter, mas é preciso olhar para o que conquistamos ao longo de tantos anos. Temos que continuar seguindo nosso caminho; este é mais um troféu. Daríamos nota 10 de 10 para Chivu, porque ele nos ajudou muito.”
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Dumfries volta para ajudar
A vitória também representa um triunfo pessoal para Dumfries, que ficou fora de grande parte da temporada devido a uma grave lesão no tornozelo que exigiu cirurgia. O holandês foi eleito o MVP pela Lega Serie A após dar a assistência decisiva para o gol de Lautaro, provando seu valor em um momento decisivo da temporada.
Brincando sobre sua relação com o capitão do Inter, Dumfries disse: “Estou feliz, foi um período difícil, fico contente por ter conseguido voltar e ajudar meus companheiros. Fico feliz por ter dado a assistência para o Lauti, que estava bravo comigo por não ter dado tantas assistências para ele nesta temporada.”
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O legado dos bicampeões
Ao conquistar tanto o Scudetto quanto a Coppa Italia, esta equipe do Inter alcançou a terceira dobradinha nacional na história do clube, igualando os feitos lendários de 2006 e 2010. O gol de Martínez também o coloca ao lado de Hernán Crespo e Julio Cruz como o maior artilheiro do Inter em finais de copas, consolidando ainda mais seu status de ícone no San Siro. Com a campanha nacional concluída em glória, o foco agora se volta para a janela de transferências de verão e para o reforço do elenco, a fim de também ter sucesso na Liga dos Campeões.