Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lautaro Martínez presta homenagem a Cristian Chivu, o “10/10”, após a Inter conquistar a sua primeira dobradinha nacional desde 2010 com a vitória sobre a Lazio na final da Coppa Italia

Inter de Milão
L. Martinez
C. Chivu
Lazio x Inter de Milão
Lazio
Copa da Itália
Campeonato Italiano

O Inter conquistou seu primeiro bicampeonato nacional em 16 anos após uma vitória por 2 a 0, conquistada com muito esforço, sobre a Lázio na final da Coppa Italia, no Estádio Olímpico. O capitão Lautaro Martínez liderou as comemorações, elogiando o impacto transformador do técnico Cristian Chivu ao levar os Nerazzurri de volta ao topo do futebol italiano nesta temporada.

  • Nerazzurri conquistam o décimo título histórico

    O Inter praticamente decidiu a final com uma exibição dominante no primeiro tempo, que lhe garantiu o décimo título da Coppa Italia. O gol que abriu o placar surgiu quando o zagueiro da Lazio, Adam Marusic, desviou sem querer um escanteio cobrado por Federico Dimarco para dentro do próprio gol, antes de Lautaro ampliar a vantagem com um toque certeiro após uma pressão alta de Denzel Dumfries. Essa vitória garante que o Inter se torne o segundo clube da história a atingir a marca de dez títulos da Coppa Italia, seguindo os passos da Juventus.

    • Publicidade
  • Chivu finale Coppa ItaliaGetty Images

    O capitão elogia Chivu

    Ao refletir sobre o triunfo, Lautaro destacou a resiliência do elenco após a decepção da temporada anterior e atribuiu a reviravolta ao técnico Chivu.

    Ele disse à Sport Mediaset: “Isso significa muito, porque não foi fácil, depois do que aconteceu na última temporada, voltar aos trilhos, mas conseguimos uma temporada verdadeiramente notável. Mostramos bons resultados, atuações e intensidade, então estou orgulhoso de estarmos terminando com mais um troféu que significa tanto.

    “Sempre se fala muito sobre o Inter, mas é preciso olhar para o que conquistamos ao longo de tantos anos. Temos que continuar seguindo nosso caminho; este é mais um troféu. Daríamos nota 10 de 10 para Chivu, porque ele nos ajudou muito.”

  • FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP

    Dumfries volta para ajudar

    A vitória também representa um triunfo pessoal para Dumfries, que ficou fora de grande parte da temporada devido a uma grave lesão no tornozelo que exigiu cirurgia. O holandês foi eleito o MVP pela Lega Serie A após dar a assistência decisiva para o gol de Lautaro, provando seu valor em um momento decisivo da temporada.

    Brincando sobre sua relação com o capitão do Inter, Dumfries disse: “Estou feliz, foi um período difícil, fico contente por ter conseguido voltar e ajudar meus companheiros. Fico feliz por ter dado a assistência para o Lauti, que estava bravo comigo por não ter dado tantas assistências para ele nesta temporada.”

  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    O legado dos bicampeões

    Ao conquistar tanto o Scudetto quanto a Coppa Italia, esta equipe do Inter alcançou a terceira dobradinha nacional na história do clube, igualando os feitos lendários de 2006 e 2010. O gol de Martínez também o coloca ao lado de Hernán Crespo e Julio Cruz como o maior artilheiro do Inter em finais de copas, consolidando ainda mais seu status de ícone no San Siro. Com a campanha nacional concluída em glória, o foco agora se volta para a janela de transferências de verão e para o reforço do elenco, a fim de também ter sucesso na Liga dos Campeões.


Campeonato Italiano
Roma crest
Roma
ROM
Lazio crest
Lazio
LAZ
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Verona crest
Verona
VER