Lautaro Martínez coloca o “fenômeno” Harry Kane à frente de Erling Haaland como o melhor atacante do futebol mundial

Martinez tornou-se um dos atacantes mais confiáveis da Europa durante sua passagem pelo Inter. Nesta temporada, ele marcou 17 gols em 29 partidas da Série A, o que o coloca no topo da lista dos artilheiros do campeonato. O atacante acredita que está jogando o melhor futebol de sua carreira neste momento.

“Certamente, porque me sinto muito feliz e confiante quando jogo”, disse Martinez. “Me movo com grande facilidade, até mesmo taticamente. Não era assim antes.”

Martinez também falou sobre sua forte sintonia com o companheiro de equipe Marcus Thuram, o que ajudou o Inter a manter sua força ofensiva nesta temporada. Ele acrescentou: “Marcus e eu fomos nos entendendo aos poucos. Ele é um cara alegre e especial. Eu sou o sério. Nós nos complementamos, até mesmo em termos de personalidade.”