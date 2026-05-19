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GFX Lautaro Martinez Harry Kane
Yosua Arya

Traduzido por

Lautaro Martínez coloca o “fenômeno” Harry Kane à frente de Erling Haaland como o melhor atacante do futebol mundial

L. Martinez
H. Kane
E. Haaland
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Bayern de Munique
Bundesliga
Manchester City
Premier League

Lautaro Martínez apontou Harry Kane como o melhor centroavante do futebol mundial, à frente de Erling Haaland. O capitão do Inter de Milão elogiou o jogo versátil de Kane, ao mesmo tempo em que refletiu sobre sua parceria com Marcus Thuram e seu próprio desenvolvimento na Itália.

  • Martinez indica seu principal atacante

    O atacante do Inter colocou Kane à frente de Haaland quando lhe pediram para citar o melhor centroavante do futebol mundial. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Martinez foi convidado a escolher o atacante de destaque do futebol atual. Embora muitos observadores apontem para o recorde de gols de Haaland no Manchester City, Martinez optou por Kane, que atualmente lidera o ataque do Bayern de Munique.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Martinez explica por que Kane está acima de Haaland

    O argentino destacou o amplo leque de habilidades do capitão da Inglaterra, apontando sua qualidade técnica e inteligência tática como fatores decisivos. Ao explicar sua escolha, Martínez elogiou a abordagem completa de Kane ao papel de atacante e a variedade de qualidades que ele traz para o campo.

    Ele disse: “Harry Kane. Eu o coloquei à frente até mesmo de Haaland por seu controle de bola, sua capacidade de articulação, sua leitura de jogo e suas cabeçadas. Um fenômeno.”

  • Um atacante que está se destacando em Milão

    Martinez tornou-se um dos atacantes mais confiáveis da Europa durante sua passagem pelo Inter. Nesta temporada, ele marcou 17 gols em 29 partidas da Série A, o que o coloca no topo da lista dos artilheiros do campeonato. O atacante acredita que está jogando o melhor futebol de sua carreira neste momento.

    “Certamente, porque me sinto muito feliz e confiante quando jogo”, disse Martinez. “Me movo com grande facilidade, até mesmo taticamente. Não era assim antes.”

    Martinez também falou sobre sua forte sintonia com o companheiro de equipe Marcus Thuram, o que ajudou o Inter a manter sua força ofensiva nesta temporada. Ele acrescentou: “Marcus e eu fomos nos entendendo aos poucos. Ele é um cara alegre e especial. Eu sou o sério. Nós nos complementamos, até mesmo em termos de personalidade.”

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    E agora?

    Martinez já levou o Inter aos títulos do Scudetto da Série A e da Coppa Italia nesta temporada, marcando um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final. No entanto, espera-se que o atacante continue a dar sua contribuição quando os Nerazzurri disputarem sua última partida do campeonato contra o Bologna, no dia 23 de maio.