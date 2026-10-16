"O gol contra a Inglaterra? Já revi muitas e muitas vezes. Até hoje, ele continua aparecendo para mim. Tenho os vídeos salvos no celular.

É um gol que ficará na memória para o resto da vida. Porque era uma semifinal de Copa do Mundo, pelo contexto que estávamos vivendo, e nos permitia voltar a disputar uma final.









Talvez naquele momento eu não tivesse plena consciência do gol que havia marcado, por tudo o que aquela partida significava e pelo que as pessoas e minha família estavam vivendo nas arquibancadas.

Depois, vivemos tudo de forma tão intensa que, três ou quatro dias mais tarde, já tínhamos outra final para disputar. Era quase como se eu tivesse me esquecido daquele gol".





"Quando você chega à Argentina, começa a entender. Antes de voltar para cá, passei por Roma, dormi uma noite lá e almocei com minha família antes de ir para o aeroporto.

Encontrei alguns argentinos. Uma senhora idosa me contou que tinha voltado a comemorar um gol da seleção argentina depois de muito tempo.





São coisas que provocam emoções incríveis.





Depois você chega aqui, pisa no seu país e as pessoas agradecem. Não só pelo que fazemos com a seleção, mas também a mim, pessoalmente, pelo que aquele gol significou.









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É aí que realmente percebo o peso daquele gol na história da seleção argentina".





A CAMISA DA SEMIFINAL: "VOU PRESENTEAR MEUS PAIS COM ELA"

"Esta ficará na história. A data, o estádio, a cor da camisa, o número e o momento ficarão gravados na memória.

Esta camisa, em particular, vai para minha família, para a casa do meu pai. Por tudo o que fizeram por mim quando meu sonho era me tornar jogador profissional.





Nunca imaginei chegar tão longe, viver um momento como esse.





Como eu disse na entrevista depois da partida, sonhava em marcar um gol assim desde criança.





Porque essa é a realidade: quando você escolhe essa carreira, vive por momentos como esses. E aconteceu de eu marcar um dos gols mais importantes da história da seleção argentina.





Esta camisa não poderia ter um destino melhor do que ser dada à minha mãe.





Porque, até hoje, ela mantém minha cama intacta, meu quarto, para que eu ainda possa dormir lá quando quiser voltar para casa.





É um quarto bem pequeno, mas volto para lá com minha esposa e meus filhos.





E também quero dedicá-la ao meu pai, que foi quem me ensinou a competir, a ser responsável e a amar este esporte".