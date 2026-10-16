Uma longa entrevista concedida na Argentina por Lautaro Martinez. O capitão da Inter, que sofreu uma lesão e ficará fora de ação até depois da pausa de novembro, abriu o jogo sobre sua família, os sacrifícios dos pais, sua ligação com a Inter e o sofrimento vivido no Catar: "Sempre digo que nasci dentro de um vestiário, porque meu pai era jogador de futebol. Quando tínhamos três ou quatro anos, eu e meu irmão, com quem tenho dez meses de diferença, já acompanhávamos os treinos, as reuniões técnicas e as conversas motivacionais. Meu pai era capitão dos times em que jogava. Ele nos transmitiu esse amor pelo futebol.
Lautaro diz tudo: "Inter e Argentina, não quero ficar de fora de uma partida sequer. Já alguém pensava na Copa do Mundo..."
"Tudo o que aprendi e vivi diretamente desde pequeno me ajudou a desenvolver um enorme senso de responsabilidade em relação ao esporte, à disciplina e ao trabalho. E é isso que ainda hoje procuro transmitir aos meus filhos".
"Quando era pequeno, jogava na defesa. Comecei como meu pai, atuando de líbero. Depois, quando passamos a disputar partidas de verdade, valendo pontos, um treinador me colocou pela lateral porque eu fazia a diferença naquela posição. Quando cheguei ao Racing, comecei a jogar mais pelo centro, como camisa 9. Eu gostava, e ainda gosto, de recuar para participar do jogo, receber a bola e trocar passes com os companheiros.
"Quando eu jogava na defesa, era daqueles que chutavam a bola para a frente para afastar o perigo. Muitas vezes me jogava no chão. E, em parte, mantenho essa característica até hoje. Naquela época, aprendi muita coisa: aprendi a defender, a marcar. São coisas que hoje também ajudam no trabalho que nós, atacantes, precisamos fazer".
"Minha mãe sempre foi quem cuidava de nós. Ela sempre trabalhou com limpeza e também cuidava de uma senhora. Meu pai, numa época em que nossa situação financeira era muito difícil, além de jogar futebol, também trabalhava em uma casa de repouso para idosos. No fim, só o víamos à noite, no jantar. Meu irmão mais velho e eu vivemos o pior período da nossa família. Tínhamos o que comer, mas não podíamos nos permitir pequenos luxos. Morávamos em uma casa que amigos tinham nos emprestado e pagávamos, se não me engano, apenas 100 pesos de eletricidade. Lembro disso porque foi um período em que sofremos muito. Mas é justamente nesses momentos que você aprende a dar o devido valor às coisas, à vida em geral e, sobretudo, aos valores humanos: ser humilde, responsável, ter sempre vontade de trabalhar e buscar melhorar".
"Na época, você não percebia todo o esforço que seus pais faziam. Eu dizia: 'Pai, em vez das chuteiras pretas, quero as azuis, as brilhantes. Quero isso, quero aquilo.' E eles tentavam nos agradar. Nem sempre conseguiam, mas faziam de tudo. Compravam as chuteiras parceladas ou com dinheiro emprestado por amigos. São coisas que fazem você crescer".
"Hoje estou feliz e orgulhoso por ter conseguido realizar o sonho de me tornar jogador profissional de futebol, o que eu desejava desde criança. E fico feliz por poder ajudar minha família, embora meus pais continuem trabalhando, cada um em sua atividade. Na nossa família, todos sempre tiveram um grande senso de responsabilidade em relação ao trabalho."
"Quando comecei a frequentar o centro de treinamento da seleção, eu tinha 18 ou 19 anos, na época da minha estreia no time principal. O primeiro torneio que disputei foi o de Alcudia, no qual fui muito bem.
Foi quando os clubes europeus já tinham começado a me procurar. Mas eu queria continuar jogando no Racing, construir meu nome, traçar meu caminho".
"A Copa América de 2021 foi muito dura para mim, pessoalmente. Minha filha tinha nascido em fevereiro. Quando entramos em concentração, ela tinha dois meses e meio; quando voltei, estava com quase cinco meses.
Foi um momento difícil, porque foi pesado perder aquele tempo com minha primeira filha, sobretudo quando eu tinha acabado de me tornar pai. Mas todos nós passamos por um período complicado. O Dibu também se tornou pai durante a concentração, assim como o Chino Martínez Quarta.
Todos vivemos um período difícil, mas conseguir encerrá-lo conquistando um título depois de tanto tempo sem vitórias para a Argentina foi vida, alegria, felicidade. Estávamos todos orgulhosos do que tínhamos feito.
Foi muito duro, porque, enquanto o mundo estava parado, nós continuávamos jogando. Assumimos essa responsabilidade, e aquele foi o ponto de partida de tudo o que veio depois.
Estávamos construindo algo muito bonito. Um grupo que se defendia dentro e fora de campo. Havia união, um bom ambiente e uma energia muito positiva entre todas as pessoas que trabalhavam conosco. Para mim, isso é fundamental para alcançar resultados".
"Eu já tinha falado sobre isso em um documentário e em uma entrevista que fiz com pessoas do meu clube, a Inter. Contei um pouco sobre como sou: não quero perder um treino, não quero ficar de fora de nenhum jogo.
Naquela época, havia três ou quatro companheiros da Inter que também tinham problemas físicos e pensavam mais na Copa do Mundo do que no clube.
Eu, por outro lado, sou diferente. Sou uma pessoa leal a quem me abre as portas, a quem me trata de maneira incrível. Sou responsável com meu trabalho, porque sinto isso dentro de mim.
Naquele momento, sentia que não podia abandonar o barco, deixar o clube. Por isso, continuei jogando"
"Lembro que, no primeiro treino com a seleção, depois da viagem, fizemos alguns exercícios de mobilidade e eu já não sentia mais o tornozelo.
Então conversei com o treinador e perguntei se podia deixar o tornozelo descansar um pouco. Não joguei aquele amistoso.
Depois, quando começou a Copa do Mundo, já na primeira partida, contra a Arábia Saudita, joguei sob efeito de anestesia.
Isso também aconteceu depois da segunda partida, mas, após o jogo contra o México, ficou muito difícil continuar. É normal, porque, quando você faz infiltrações, depois tem dificuldade até para andar de manhã. Os primeiros cinco ou seis passos, logo ao acordar, davam vontade de chorar de dor.
Eu vivia com gelo no meu quarto, tentando o tempo todo reduzir o inchaço do tornozelo. Com as infiltrações, ele tinha inchado muito. Ficou muito difícil treinar, porque antes eu precisava conseguir diminuir o inchaço".
"O Catar foi algo especial por tudo o que vivi. Erguemos a taça da Copa do Mundo, e isso era o mais importante.
Depois veio a Copa América. Eu também vinha de uma grande temporada com a Inter: tinha sido artilheiro e eleito o melhor jogador da temporada, e havíamos conquistado o campeonato.
Chegar à Copa América naquelas condições me deu muita tranquilidade. Eu estava bem mentalmente e tinha me preparado da maneira certa.
E marcar na final foi uma recompensa por todo o trabalho que eu havia feito e pela forma como me preparei para a competição.
Em uma entrevista, eu disse que era uma revanche, mas não considero que tenha sido isso. Para mim, foi um prêmio por todos os sacrifícios que faço desde a primeira vez que pisei no centro de treinamento da seleção".
"Foi uma Copa do Mundo muito intensa, realmente muito intensa. Todas as partidas foram disputadas até o fim.
As pessoas também se identificavam muito conosco, com esta equipe e com a trajetória que tivemos.
Acho que esta Copa do Mundo foi o resumo perfeito de tudo o que construímos ao longo destes anos.
Uma equipe que se defende dentro e fora de campo, que nunca dá nada por perdido. Uma equipe que se identifica com esses valores, com sua gente e com a vontade de sempre querer mais.
Com um líder como Leo, que nos ensinou a não desistir, a sempre buscar algo mais. E a Copa do Mundo que ele disputou mostrou mais uma vez que, toda vez que veste esta camisa, ele quer sempre mais.
Embora, no fim, o resultado não tenha sido o que queríamos, tudo o que vivemos foi incrível".
"Muitos de nós tínhamos chegado em condições complicadas. Eu tinha sofrido uma lesão no músculo sóleo que me deixou fora por dois meses.
Naquele momento, conversei com o preparador físico e disse a ele: 'Professor, preciso jogar. Tenho que chegar à Copa do Mundo com jogos nas pernas, tenho que chegar lá com ritmo de jogo'.
Esse também foi um risco que decidi correr. Joguei pelo meu clube até a última partida.
Como eu disse antes, nós nos defendemos mutuamente e sempre transmitimos a melhor energia possível a quem precisava entrar em campo, para que pudesse jogar bem".
"Acho que a partida contra a Inglaterra nos tirou muita energia. Muita mesmo. Demos tudo de nós, até o que não tínhamos.
E depois, na final, ver jogadores como Nico, Cuti e Licha, que tiveram que sair de campo, mas já tinham dado tudo de si. Assim como Gonzalo, Leo e Julián.
Eu poderia continuar citando nomes, poderia citar todos. Porque, no fim, deixamos tudo em campo, até o que não tínhamos.
Dava para ver: havia jogadores que quase não conseguiam mais andar e, mesmo assim, continuavam correndo. E até a última jogada tivemos a chance de vencer.
Por isso, quando ouvimos certas teorias, incomoda. Incomoda justamente porque é evidente que demos tudo de nós. E é isso que nos deixa tranquilos.
O adversário foi superior, e você saiu de campo sem nenhuma energia. Mais cedo ou mais tarde, isso poderia acontecer. Nos últimos anos, tínhamos perdido pouquíssimas vezes.
Lembro que o treinador, ainda no Catar, tinha nos dito que, mais cedo ou mais tarde, chegaria o momento em que perderíamos.
E, no fim, isso aconteceu em uma final. Dói. Dói em dobro. Deixa uma ferida profunda.
Mas o mais importante é se reerguer e voltar a ter vontade de competir, como fizemos ao longo de todos esses anos. Acho que estamos prontos e temos muita vontade de continuar competindo no mais alto nível, para levar a Argentina o mais longe possível".
"Diante das câmeras, você certamente precisa se comportar de outra maneira, porque, no fim das contas, é uma partida de futebol e qualquer coisa pode acontecer.
Mas, para nós, obviamente não era uma partida como as outras. Era uma partida especial.
Por toda a história por trás dela, mas também porque queríamos voltar a disputar uma final de Copa do Mundo.
O jogo contra eles, toda a história argentina, a história das Malvinas: tudo isso tornava aquele confronto especial.
Mas havia outra coisa em que mais insistíamos: vencer aquela partida significava voltar a disputar uma final de Copa do Mundo depois de três anos e meio.
No fim, entramos em campo com algo a mais, com a energia positiva necessária para disputar partidas desse tipo.
Sofremos um gol, mas continuamos controlando a bola, tentando e fazendo o que sabemos fazer.
Foi assim até o último segundo. Estávamos no jogo, estávamos unidos. E, no fim, aquela partida nos permitiu voltar a disputar uma final".
"Acho que, no primeiro tempo, eles foram muito superiores. Fisicamente também fizeram um pouco a diferença.
No segundo tempo, entramos com outra mentalidade e uma ideia de jogo diferente da que tínhamos no início.
Acho que as substituições deles também mudaram a maneira como pressionavam e jogavam. Isso nos favoreceu.
Criamos muitas chances, mas a bola não queria entrar. As bolas na trave, as chances de Alexis e Nico González, os chutes de fora da área de Enzo, as cabeçadas...
Parecia que não era o nosso dia. Mas, no fim, conseguimos marcar dois gols nos últimos minutos da partida. Foi uma alegria tripla".
A jogada de Messi no primeiro tempo
"Era importante nos impormos também daquela maneira. Deixar claro que, para vencer aquela partida, eles teriam de nos superar em todos os aspectos.
Porque estávamos completamente envolvidos, totalmente empenhados em alcançar o objetivo. Vivíamos tantas emoções, tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes o aspecto estritamente futebolístico ficava quase em segundo plano".
"Também tinha acontecido contra o Egito. Leo havia percebido que era impossível jogar pelo meio e se deslocou para perto da linha lateral. E, naquela ocasião, os gols também tinham saído dessas situações.
Contra a Inglaterra, já havíamos criado chances com cruzamentos para Nico González e Alexis. Sabíamos que o jogo podia ser destravado daquela maneira.
O gol de Enzo nasceu de uma jogada curta de escanteio entre Rodrigo e Leo.
Naquele momento, os zagueiros deles eram gigantescos. Tínhamos levado nossos zagueiros para a área, junto com Alexis, acho, e Julián.
Vi que todos estavam recuados, perto do gol. Quando Leo passou a bola para Enzo, saí um pouco da área para ficar livre e receber.
Então Enzo dominou a bola, ninguém conseguiu marcá-lo e ele a colocou no canto oposto.
Foi um gol incrível, que nos deu ainda mais energia do que já tínhamos. Depois daquele gol, foi só energia positiva. A torcida também voltou a entrar de vez no jogo. Os últimos quinze minutos foram uma partida completamente diferente".
"Meu pai me levou muitas vezes de moto aos treinos. Em outras ocasiões, íamos de bicicleta, junto com meu irmão, quando ele não podia trabalhar.
Minha mãe também trabalhava. Quando voltávamos da escola, às vezes eu e meu irmão preparávamos rapidamente algo para comer, porque talvez não gostássemos dos legumes que nossa mãe tinha deixado para nós.
Então fazíamos um prato de macarrão. Depois pegávamos as bicicletas e pedalávamos por 45 minutos, às vezes uma hora, para chegar ao clube a tempo de treinar.
Hoje também quero compartilhar tudo isso com meu pai.
Porque, durante toda a minha infância, mesmo às dez da noite, eu e ele jogávamos um contra um em um campinho que tínhamos construído juntos, com uma pá.
Acredito que todas essas coisas, independentemente de eu ter me tornado ou não um jogador profissional, sejam as lembranças mais bonitas da minha infância.
Ter compartilhado tudo com meu irmão, ter lutado juntos por um sonho. Eu consegui realizá-lo; ele, por diversas circunstâncias, não conseguiu.
Mas, no fim, nós dois sempre vivemos para o futebol. Até hoje ele está ligado a esse esporte e ajuda meu pai com o clube em Bahía Blanca.
Também quero agradecer a ele, porque certamente me ajudou muito a melhorar".
"O gol contra a Inglaterra? Já revi muitas vezes. Até hoje, ele continua aparecendo para mim. Tenho os vídeos salvos no celular.
É um gol que ficará na memória por toda a vida. Porque era uma semifinal de Copa do Mundo, no contexto que estávamos vivendo, e nos permitia voltar a disputar uma final.
Talvez, naquele momento, eu não tivesse plena consciência do gol que havia marcado, por tudo o que aquela partida significava e pelo que as pessoas e minha família estavam vivendo nas arquibancadas.
Depois, vivemos tudo com tanta intensidade que, três ou quatro dias mais tarde, já tínhamos outra final para disputar. Era quase como se eu tivesse me esquecido daquele gol."
"Quando você chega à Argentina, começa a entender. Antes de voltar para cá, passei por Roma, dormi uma noite lá e almocei com minha família antes de ir para o aeroporto.
Encontrei alguns argentinos. Uma senhora idosa me contou que voltou a comemorar um gol da seleção argentina depois de muito tempo.
São coisas que provocam emoções incríveis.
Depois você chega aqui, pisa no seu país e as pessoas agradecem. Não só pelo que fazemos pela seleção, mas também a mim, pessoalmente, pelo que aquele gol significou.
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É aí que realmente percebo a importância daquele gol na história da seleção argentina."
A CAMISA DA SEMIFINAL: "VOU DÁ-LA AOS MEUS PAIS"
"Esta ficará para a história. A data, o estádio, a cor da camisa, o número e o momento ficarão gravados na memória.
Esta camisa, em particular, está destinada à minha família, à casa do meu pai. Por tudo o que fizeram por mim quando meu sonho era me tornar jogador profissional.
Nunca imaginei que chegaria tão longe, que viveria um momento como esse.
Como também disse na entrevista depois da partida, eu sonhava em marcar um gol assim desde criança.
Porque essa é a realidade: quando você escolhe essa carreira, vive por momentos como esses. E eu tive a oportunidade de marcar um dos gols mais importantes da história da seleção argentina.
Essa camisa não poderia ter destino melhor do que ser dada à minha mãe.
Porque, até hoje, ela mantém minha cama intacta, assim como meu quarto, para que eu ainda possa dormir lá quando quiser voltar para casa.
É um quarto bem pequeno, mas volto para lá com minha esposa e meus filhos.
E também quero dedicá-la ao meu pai, que me ensinou a competir, a ser responsável e a amar este esporte."
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