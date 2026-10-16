"O gol contra a Inglaterra? Já revi muitas vezes. Até hoje, ele continua aparecendo para mim. Tenho os vídeos salvos no celular.

É um gol que ficará na memória por toda a vida. Porque era uma semifinal de Copa do Mundo, no contexto que estávamos vivendo, e nos permitia voltar a disputar uma final.









Talvez, naquele momento, eu não tivesse plena consciência do gol que havia marcado, por tudo o que aquela partida significava e pelo que as pessoas e minha família estavam vivendo nas arquibancadas.

Depois, vivemos tudo com tanta intensidade que, três ou quatro dias mais tarde, já tínhamos outra final para disputar. Era quase como se eu tivesse me esquecido daquele gol."





"Quando você chega à Argentina, começa a entender. Antes de voltar para cá, passei por Roma, dormi uma noite lá e almocei com minha família antes de ir para o aeroporto.

Encontrei alguns argentinos. Uma senhora idosa me contou que voltou a comemorar um gol da seleção argentina depois de muito tempo.





São coisas que provocam emoções incríveis.





Depois você chega aqui, pisa no seu país e as pessoas agradecem. Não só pelo que fazemos pela seleção, mas também a mim, pessoalmente, pelo que aquele gol significou.









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É aí que realmente percebo a importância daquele gol na história da seleção argentina."





A CAMISA DA SEMIFINAL: "VOU DÁ-LA AOS MEUS PAIS"

"Esta ficará para a história. A data, o estádio, a cor da camisa, o número e o momento ficarão gravados na memória.

Esta camisa, em particular, está destinada à minha família, à casa do meu pai. Por tudo o que fizeram por mim quando meu sonho era me tornar jogador profissional.





Nunca imaginei que chegaria tão longe, que viveria um momento como esse.





Como também disse na entrevista depois da partida, eu sonhava em marcar um gol assim desde criança.





Porque essa é a realidade: quando você escolhe essa carreira, vive por momentos como esses. E eu tive a oportunidade de marcar um dos gols mais importantes da história da seleção argentina.





Essa camisa não poderia ter destino melhor do que ser dada à minha mãe.





Porque, até hoje, ela mantém minha cama intacta, assim como meu quarto, para que eu ainda possa dormir lá quando quiser voltar para casa.





É um quarto bem pequeno, mas volto para lá com minha esposa e meus filhos.





E também quero dedicá-la ao meu pai, que me ensinou a competir, a ser responsável e a amar este esporte."