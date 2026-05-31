Lauren James está lesionada? As Lionesses recebem notícias sobre a condição física das jogadoras antes do confronto decisivo contra a Espanha, depois de verem a estrela do Chelsea ficar de fora da final do Mundial de Rúgbi de Sete

Enquanto isso, Alyssa Thompson considerou que a mentalidade vencedora enraizada no elenco do Chelsea foi fundamental para o sucesso, destacando que a equipe sempre quer vencer em tudo o que faz. Ela disse ao site oficial do Blues: “Foi uma forma de nos divertirmos e competirmos, mas no Chelsea, sempre queremos vencer em tudo o que fazemos. Continuamos acreditando umas nas outras [na final], sabendo que, mesmo quando estávamos perdendo, ainda éramos capazes de virar o jogo e vencer. Acho que isso é algo que queremos continuar fazendo com o Chelsea.”