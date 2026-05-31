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Lauren James está lesionada? As Lionesses recebem notícias sobre a condição física das jogadoras antes do confronto decisivo contra a Espanha, depois de verem a estrela do Chelsea ficar de fora da final do Mundial de Rúgbi de Sete
Preocupações com lesões cercam o craque do Chelsea
As Lionesses receberam notícias importantes sobre a condição física de Lauren James, enquanto se preparam para um confronto decisivo contra a Espanha. Enquanto o Chelsea comemorava a conquista do troféu do Mundial de Rúgbi de Sete, após uma vitória dramática por 6 a 5 sobre o Manchester United no Gtech Community Stadium, a ausência de James da lista de convocadas para a partida gerou receios de que a atacante possa estar lesionada. Tendo sido uma figura-chave tanto no clube quanto na seleção, qualquer possível contratempo para a jogadora de 22 anos seria um duro golpe para os planos de Sarina Wiegman.
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Foi revelado o motivo pelo qual James não participou da final
A ausência de James na última rodada continuou sendo o principal assunto entre aqueles que já pensavam na pausa para os jogos internacionais. Isso está levantando dúvidas sobre sua disponibilidade para enfrentar a Espanha nas eliminatórias da Copa do Mundo Feminina, no sábado. Bompastor deu uma explicação sobre o estado atual de James, dizendo aos repórteres: “Ela sofreu apenas uma pequena lesão. Ainda precisamos avaliá-la e ver se ela poderá se juntar à seleção da Inglaterra.”
A mentalidade vencedora leva o Blues ao sucesso
Enquanto isso, Alyssa Thompson considerou que a mentalidade vencedora enraizada no elenco do Chelsea foi fundamental para o sucesso, destacando que a equipe sempre quer vencer em tudo o que faz. Ela disse ao site oficial do Blues: “Foi uma forma de nos divertirmos e competirmos, mas no Chelsea, sempre queremos vencer em tudo o que fazemos. Continuamos acreditando umas nas outras [na final], sabendo que, mesmo quando estávamos perdendo, ainda éramos capazes de virar o jogo e vencer. Acho que isso é algo que queremos continuar fazendo com o Chelsea.”
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Ganhando impulso para a nova temporada
A vitória marca um final positivo para a temporada do Chelsea, que está entrando em uma nova era sob o comando de Bompastor. Thompson acredita que o espírito demonstrado durante o Mundial de Rúgbi de Sete pode servir de base para o sucesso futuro. “Divertir-nos muito juntos é algo que meio que perdemos durante a temporada; portanto, divertir-nos muito juntos, acreditar uns nos outros e sermos capazes de nos recuperar de situações que podem parecer impossíveis é algo que podemos levar para a próxima temporada”, explicou o atacante.