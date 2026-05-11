Traduzido por
Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, apaga todos os vestígios do astro do Arsenal de suas redes sociais, enquanto o casamento passa por dificuldades
O fim do relacionamento na internet gera rumores de crise no casamento
As especulações sobre o estado do casamento de Trossard se intensificaram depois que sua esposa, Hilven, limpou completamente seu perfil no Instagram. A jovem de 33 anos apagou todas as fotos em que aparecia ao lado do astro do Arsenal, incluindo memórias queridas do dia do casamento e várias fotos de férias. Observadores notaram que Hilven não publica fotos usando a aliança de casamento desde o início de dezembro, o que alimenta ainda mais as preocupações sobre o relacionamento do casal.
O casal, que está junto há quase 13 anos e se casou em 2019, era conhecido anteriormente por suas demonstrações públicas de afeto online. Uma fonte próxima à situação notou a mudança drástica, dizendo ao The Sun: “Laura costumava ter muitas fotos no Instagram mostrando ela e Leandro no dia do casamento, nas férias e em noites de encontro, mas ela apagou todas. Se alguém olhasse o perfil dela agora, não teria a menor ideia de que eles já estiveram juntos, muito menos casados.”
- Instagram/laurahlvn
Memórias apagadas dos Emirados até Ibiza
A limpeza nas redes sociais vai além das fotos de família, já que Hilven também removeu imagens em que aparecia torcendo por Trossard no Emirates Stadium. Isso inclui uma publicação notável de maio do ano passado, na qual o casal posava em campo vestindo camisetas do Arsenal, que originalmente tinha a legenda: “Nossos corações são VERMELHOS. Obrigada por todo o apoio nesta temporada. #LOVEFROMUS.” Até mesmo evidências de uma viagem de alto nível a Wimbledon no ano passado foram apagadas de seu feed.
Os fãs também apontaram que suas postagens recentes sugerem uma mudança no estilo de vida. Na imagem mais recente mostrando sua mão esquerda, postada em 2 de março, seu conjunto de aliança parece estar faltando, substituído por um anel de ouro no dedo médio. Antes da limpeza, ela frequentemente documentava os marcos do relacionamento deles.
Distração na corrida do Arsenal pelo título
O momento em que essa turbulência pessoal ocorre está longe de ser ideal para a equipe de Mikel Arteta. Trossard tem sido uma peça fundamental do elenco do Arsenal nesta temporada, enquanto o time disputa com o Manchester City o título da Premier League. O belga provou seu valor ao marcar um gol decisivo na dramática vitória por 1 a 0 sobre o West Ham, mantendo os Gunners na liderança da corrida pelo título.
Apesar das aparentes tensões em casa, Trossard permaneceu focado em suas obrigações profissionais. Espera-se também que ele desempenhe um papel importante na próxima final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste. Ao falar sobre a grande final europeia, o ponta disse: “Estaremos prontos para isso. Em um jogo, tudo pode acontecer.”
- Getty Images Sport
De Genk ao estrelato no norte de Londres
A trajetória de Trossard até o topo do futebol inglês tem sido acompanhada por seu relacionamento de longa data com Hilven. O casal mudou-se para a Inglaterra em 2019, depois que o ponta assinou contrato com o Brighton, após uma temporada em que conquistou o título com o Genk. Após quatro anos de sucesso na Costa Sul, Trossard foi transferido por 27 milhões de libras para o Arsenal em janeiro de 2023, onde marcou 26 gols em mais de 120 partidas.
Durante todo o tempo em que estiveram no norte de Londres, Hilven tem sido presença constante nos jogos, frequentemente vista com outras WAGs do Arsenal, como Tolami Benson, namorada de Bukayo Saka, e Sophia, esposa de Kai Havertz. Ela também é conhecida por ser amiga do famoso torcedor do Arsenal, Matt Lucas. No entanto, com o repentino desaparecimento de Trossard de sua vida pública, resta saber se ela continuará sendo uma presença constante nas arquibancadas do Emirates à medida que a temporada chega ao seu clímax.