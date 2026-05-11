Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, apaga todos os vestígios do astro do Arsenal de suas redes sociais, enquanto o casamento passa por dificuldades

As especulações sobre o estado do casamento de Trossard se intensificaram depois que sua esposa, Hilven, limpou completamente seu perfil no Instagram. A jovem de 33 anos apagou todas as fotos em que aparecia ao lado do astro do Arsenal, incluindo memórias queridas do dia do casamento e várias fotos de férias. Observadores notaram que Hilven não publica fotos usando a aliança de casamento desde o início de dezembro, o que alimenta ainda mais as preocupações sobre o relacionamento do casal.

O casal, que está junto há quase 13 anos e se casou em 2019, era conhecido anteriormente por suas demonstrações públicas de afeto online. Uma fonte próxima à situação notou a mudança drástica, dizendo ao The Sun: “Laura costumava ter muitas fotos no Instagram mostrando ela e Leandro no dia do casamento, nas férias e em noites de encontro, mas ela apagou todas. Se alguém olhasse o perfil dela agora, não teria a menor ideia de que eles já estiveram juntos, muito menos casados.”