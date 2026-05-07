Getty Images
Traduzido por
Landon Donovan, lenda da seleção americana, manda um aviso para Gio Reyna “não abrir a boca”, enquanto o meia com “qualidades de superestrela” se preocupa com a convocação para a Copa do Mundo de 2026
A pressão aumenta à medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026
Os Estados Unidos caminham para um momento histórico, enquanto se preparam para co-sediar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Com o aumento das expectativas, cresce a pressão sobre a atual geração de jogadores americanos para que tenham um bom desempenho em casa. Reyna é amplamente considerado um dos jogadores com maior talento natural do elenco da Seleção Masculina dos Estados Unidos. No entanto, a irregularidade no tempo de jogo no clube e problemas anteriores dentro da estrutura da seleção criaram incertezas quanto ao seu papel a longo prazo.
- Getty Images Sport
Donovan dá conselhos diretos
Donovan, amplamente considerado como referência para o sucesso no futebol americano, acredita que o meio-campista do Borussia Mönchengladbach deve agora se concentrar inteiramente em seu desempenho. Com a competição se intensificando nas posições de ataque e meio-campo, a margem para erros está diminuindo à medida que o torneio se aproxima. Ele não mediu palavras ao discutir a situação de Reyna e o escrutínio em torno de sua carreira.
Falando em seu podcast Unfiltered Soccer, ele disse: “É assim que eu vejo: se for uma lista de 23 jogadores, o Gio não entra. Acho que, como são 26, dá para incluir um, dois ou três jogadores com qualidade de superestrela. E, às vezes, isso significa apenas ser um companheiro de equipe incrível, ótimo nos treinos, que ajuda todo o grupo a melhorar. Às vezes, significa um jogador que simplesmente faz algo especial, e o Gio pode fazer algo especial.
“Minha ressalva em relação ao Gio é que, se eu fosse o Pochettino, iria até ele e diria: ‘Gio, há todas as chances de você não jogar nem um minuto neste verão. Todas as chances. Há uma chance de você jogar muitos minutos. Mas aconteça o que acontecer, preciso saber que você vai ser um bom companheiro de equipe no elenco. Fique de boca fechada. Continue trabalhando e ajude o grupo. Se você estiver disposto a fazer isso, eu vou te levar. E se você me disser que está disposto a fazer isso e não fizer em algum momento do torneio, eu vou te mandar para casa’. É isso. Se você fizer isso e ele concordar com isso, vale a pena tê-lo.”
A luta por minutos na Bundesliga
A falta de ritmo de jogo de Reyna é uma das principais preocupações da comissão técnica da Seleção dos EUA antes do torneio. Desde que se transferiu para o Mönchengladbach no verão passado, o jogador de 23 anos tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade e a forma física, não tendo sido titular em nenhuma partida neste ano civil.
Sua participação se limitou a apenas 82 minutos de jogo, distribuídos por seis participações como reserva, o que levanta dúvidas sobre sua preparação para as exigências físicas de uma Copa do Mundo. Apesar da falta de tempo de jogo, o ex-goleiro da seleção americana Tim Howard acredita que Reyna oferece uma vantagem específica que Pochettino pode achar útil em situações de alta pressão.
“Sabe, outra coisa pela qual acho que o Gio não recebe o devido crédito é que ele tem um certo tempero e garra, cara”, explicou Howard. “Só fico imaginando se vai chegar um momento em que o Poch se canse, tipo, aos 60 minutos, e simplesmente diga: ‘Preciso de alguém em campo que esteja disposto a ser um lutador e dar tudo de si’. E, obviamente, ele é muito talentoso, sabe receber a bola.”
- Getty Images Sport
Reyna enfrenta um período crucial
A disputa pelas vagas no ataque da seleção masculina dos Estados Unidos está se acirrando. Jogadores como Christian Pulisic, Malik Tillman e Brenden Aaronson estão se empenhando para contribuir com a criatividade da equipe. As próximas semanas podem ser decisivas para Reyna. Garantir tempo de jogo regular no clube e demonstrar maturidade dentro do elenco serão fundamentais para que ele consolide sua vaga antes da Copa do Mundo de 2026.