Donovan, amplamente considerado como referência para o sucesso no futebol americano, acredita que o meio-campista do Borussia Mönchengladbach deve agora se concentrar inteiramente em seu desempenho. Com a competição se intensificando nas posições de ataque e meio-campo, a margem para erros está diminuindo à medida que o torneio se aproxima. Ele não mediu palavras ao discutir a situação de Reyna e o escrutínio em torno de sua carreira.

Falando em seu podcast Unfiltered Soccer, ele disse: “É assim que eu vejo: se for uma lista de 23 jogadores, o Gio não entra. Acho que, como são 26, dá para incluir um, dois ou três jogadores com qualidade de superestrela. E, às vezes, isso significa apenas ser um companheiro de equipe incrível, ótimo nos treinos, que ajuda todo o grupo a melhorar. Às vezes, significa um jogador que simplesmente faz algo especial, e o Gio pode fazer algo especial.

“Minha ressalva em relação ao Gio é que, se eu fosse o Pochettino, iria até ele e diria: ‘Gio, há todas as chances de você não jogar nem um minuto neste verão. Todas as chances. Há uma chance de você jogar muitos minutos. Mas aconteça o que acontecer, preciso saber que você vai ser um bom companheiro de equipe no elenco. Fique de boca fechada. Continue trabalhando e ajude o grupo. Se você estiver disposto a fazer isso, eu vou te levar. E se você me disser que está disposto a fazer isso e não fizer em algum momento do torneio, eu vou te mandar para casa’. É isso. Se você fizer isso e ele concordar com isso, vale a pena tê-lo.”