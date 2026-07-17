Lamine Yamal x Lionel Messi na disputa pela Copa do Mundo e pela Bola de Ouro! Uma batalha épica se aproxima, enquanto o ex-jogador da seleção espanhola explica por que o jovem prodígio do Barcelona pode levar a melhor sobre o maior jogador de todos os tempos da Argentina

Esse será o palco do grande evento da FIFA no domingo, com os campeões da Europa enfrentando os reis da América do Sul. A Argentina também é atual campeã da Copa do Mundo, título reconquistado no Catar 2022.

Messi brilhou naquele torneio no Oriente Médio, levando para casa a Bola de Ouro, e acrescentou um oitavo Ballon d’Or à sua coleção poucos meses depois. Aos 39 anos, o eterno atacante do Inter de Miami está de volta à disputa pelo mais prestigiado dos prêmios individuais.

Vários rivais por esse prêmio ficaram para trás, com nomes como Kylian Mbappé e Harry Kane — capitães da França e da Inglaterra, respectivamente — sofrendo a decepção das semifinais no maior palco do futebol.

Yamal — que acaba de ajudar o Barça a conquistar o título da La Liga na temporada 2025-26 — continua na disputa e pode estar calculando o momento certo para sua candidatura com perfeição. Ele ainda não deu uma contribuição decisiva para a campanha da Espanha na Copa do Mundo, mas nunca pode ser descartado.