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Lamine Yamal x Lionel Messi na disputa pela Copa do Mundo e pela Bola de Ouro! Uma batalha épica se aproxima, enquanto o ex-jogador da seleção espanhola explica por que o jovem prodígio do Barcelona pode levar a melhor sobre o maior jogador de todos os tempos da Argentina
Mbappé e Kane são eliminados, enquanto Yamal e Messi se enfrentam
Esse será o palco do grande evento da FIFA no domingo, com os campeões da Europa enfrentando os reis da América do Sul. A Argentina também é atual campeã da Copa do Mundo, título reconquistado no Catar 2022.
Messi brilhou naquele torneio no Oriente Médio, levando para casa a Bola de Ouro, e acrescentou um oitavo Ballon d’Or à sua coleção poucos meses depois. Aos 39 anos, o eterno atacante do Inter de Miami está de volta à disputa pelo mais prestigiado dos prêmios individuais.
Vários rivais por esse prêmio ficaram para trás, com nomes como Kylian Mbappé e Harry Kane — capitães da França e da Inglaterra, respectivamente — sofrendo a decepção das semifinais no maior palco do futebol.
Yamal — que acaba de ajudar o Barça a conquistar o título da La Liga na temporada 2025-26 — continua na disputa e pode estar calculando o momento certo para sua candidatura com perfeição. Ele ainda não deu uma contribuição decisiva para a campanha da Espanha na Copa do Mundo, mas nunca pode ser descartado.
- GOAL
Será que Yamal conseguirá superar Messi na disputa pelo Ballon d'Or de 2026?
Mendieta acredita que o ponta de 19 anos está se poupando para a grande ocasião. O ex-jogador da La Roja — em entrevista concedida em parceria com o site de apostas em futebol BetVictor — disse ao GOAL, quando questionado se o vice-campeão da Bola de Ouro de 2025 poderia subir um degrau na classificação quando as cédulas de votação forem distribuídas novamente: “A Copa do Mundo é o momento decisivo para o Ballon d’Or. Pelas mesmas razões pelas quais Harry Kane poderia ter conquistado o prêmio, Lamine Yamal ainda pode fazê-lo. Ele teve uma temporada incrível, apesar das lesões, e foi muito importante para o Barcelona. Ele continua sendo fundamental para a Espanha.
“Se a Espanha vencer, devemos olhar para o elenco deles em busca de candidatos. Mikel Oyarzabal é outro jogador fantástico que as pessoas descobriram. Se a Argentina vencer, Messi vai ganhar o prêmio.”
Yamal está aprendendo a lidar com a atenção digna de Messi
Messi fez a diferença pela Argentina no confronto das semifinais contra a Inglaterra, ao dar duas assistências e virar o jogo dramático em Atlanta. A lenda do Barcelona aprendeu, ao longo dos anos, a melhor maneira de lidar com a atenção que atrai.
Yamal ainda está trabalhando nisso, já que a ameaça óbvia que ele representa faz com que os adversários o marquem com dois jogadores — às vezes enviando três ou quatro jogadores em sua direção. O jovem se destaca sob pressão e adora driblar os defensores, mas também precisa fazer sua parte pela causa coletiva — com o foco nele garantindo que os companheiros fiquem livres.
Mendieta acrescentou: “Lamine Yamal costuma ter dois, três ou até quatro jogadores se aproximando dele. Ele não tem estado em seu melhor nível recentemente, mas chegar à final vai aumentar sua confiança. Ele é um tipo diferente de arma para a Espanha.
“Ele atrai os defensores sempre que tem a bola, o que cria espaço e tempo para os companheiros em outras partes do campo. Temos aproveitado isso com Pedro Porro e Marc Cucurella avançando. É importante utilizar o Lamine mesmo quando ele não está no seu melhor.
“Mesmo que ele não esteja marcando gols — ele teve um gol anulado contra a França —, sua presença dá confiança à equipe. Ele quer ser o melhor jogador em campo na final.”
- (C)Getty Images
Yamal se recupera de contusão antes da final da Copa do Mundo de 2026
Yamal vem se recuperando de uma contusão inoportuna, tendo ficado de fora de um treino antes da final da Copa do Mundo enquanto usava uma bandagem na coxa. Embora não se esteja correndo nenhum risco quanto à sua condição física nesta fase, a expectativa é que ele faça parte do time titular de Luis de la Fuente.
Ele enfrentará Messi nos arredores de Nova York — o jogador que ficou famoso por vestir a camisa nº 10 que ele agora usa no Camp Nou —, sendo provável que as atuações dessas duas superestrelas canhotas determinem o resultado final do maior espetáculo do futebol.
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