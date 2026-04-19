Lamine Yamal vê apenas um jogador melhor do que ele ser citado - com o jovem prodígio do Barcelona herdando a capacidade de Lionel Messi de desafiar o que parece “impossível”

Yamal conquistou o mundo do futebol desde sua estreia, consolidando-se como o rosto indiscutível da nova era do Barcelona. Suas atuações têm sido tão dominantes que Aguero, ícone do Manchester City e ex-atacante do Blaugrana, acredita que ele já é o melhor do mundo, possuindo um talento único que lhe permite driblar defesas compactas com facilidade.

Em entrevista à Stake, Aguero expressou sua admiração pela rápida ascensão do jogador de 18 anos. “Há muitas pessoas que fazem comparações diferentes, mas, como jogador e com base na minha experiência no futebol, ele é alguém que está à altura dos melhores. Ter jogos bons e ruins é normal — quero que todos vão assisti-lo. Os movimentos, os passes, os dribles, a agilidade que ele tem e como ele sai de situações que parecem impossíveis… o cara que fazia isso antes era Leo Messi”, explicou o argentino.



