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Lamine Yamal vê apenas um jogador melhor do que ele ser citado - com o jovem prodígio do Barcelona herdando a capacidade de Lionel Messi de desafiar o que parece “impossível”
Agüero elogia o talento “incrível” de Yamal
Yamal conquistou o mundo do futebol desde sua estreia, consolidando-se como o rosto indiscutível da nova era do Barcelona. Suas atuações têm sido tão dominantes que Aguero, ícone do Manchester City e ex-atacante do Blaugrana, acredita que ele já é o melhor do mundo, possuindo um talento único que lhe permite driblar defesas compactas com facilidade.
Em entrevista à Stake, Aguero expressou sua admiração pela rápida ascensão do jogador de 18 anos. “Há muitas pessoas que fazem comparações diferentes, mas, como jogador e com base na minha experiência no futebol, ele é alguém que está à altura dos melhores. Ter jogos bons e ruins é normal — quero que todos vão assisti-lo. Os movimentos, os passes, os dribles, a agilidade que ele tem e como ele sai de situações que parecem impossíveis… o cara que fazia isso antes era Leo Messi”, explicou o argentino.
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A batalha das superestrelas
Embora Aguero esteja convencido da superioridade de Yamal em relação à maioria de seus colegas, ele admitiu que Kylian Mbappé é talvez o único jogador capaz, atualmente, de disputar o trono com o espanhol. Muitos especialistas ainda consideram o galáctico do Real Madrid o atacante mais devastador do planeta, especialmente depois que ele atingiu a marca de 70 gols na história da Liga dos Campeões mais rapidamente do que qualquer outro jogador.
“Hoje não há comparação para mim. Lamine está acima de muitos jogadores. Talvez se possa citar Mbappé hoje, mas sabemos que tipo de jogador ele é — muito agressivo no 1 contra 1, marca gols, é muito bom. Mas Lamine tem outras qualidades que poucos possuem. Gosto desses passes curtos e dessas decisões… são diferentes. É muito difícil parar o Lamine”, acrescentou Aguero, destacando as sutis diferenças técnicas entre as duas superestrelas.
Números impressionantes e comparações com Messi
As estatísticas certamente corroboram as afirmações grandiosas de Aguero. Yamal vem apresentando um desempenho arrasador ao longo da atual temporada, acumulando 23 gols e 18 assistências em todas as competições, liderando o ataque do Barça. Esse nível de produção para um adolescente naturalmente gerou comparações com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Messi, e Aguero admite que ficou sem palavras quando viu pela primeira vez o jogador formado na La Masia chegar ao time principal.
“Quando comecei a assistir ao Barça depois que ele se destacou, não tive palavras para descrever. Ele tem um talento muito difícil de encontrar. É preciso apreciá-lo”, observou Aguero. Apesar do grande peso das expectativas, Yamal continua imperturbável diante dos holofotes, uma resiliência perfeitamente capturada por sua recente promessa apaixonada aos torcedores do Barcelona após a decepção europeia.
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Em busca da glória na La Liga com Hansi Flick
Embora o sonho da Liga dos Campeões tenha terminado em decepção, Yamal e o Barcelona estão em excelente posição para conquistar o título nacional. A equipe de Hansi Flick detém atualmente uma vantagem confortável de nove pontos na liderança da tabela, enquanto se prepara para enfrentar o Celta de Vigo nesta quarta-feira. Espera-se que Yamal desempenhe mais uma vez um papel central, enquanto o clube busca cruzar a linha de chegada e manter o título da La Liga.