Sergio Ros
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Lamine Yamal se despede do seu 'irmão'! Barcelona confirma saída por € 8 milhões de joia de La Masia, enquanto a Real Sociedad acerta contrato de longo prazo
Fort acerta transferência em definitivo para San Sebastián
A Real Sociedad concluiu com sucesso a contratação de Fort, revelado na base do Barcelona. O clube basco agiu no fim da janela de verão e atravessou a negociação que o Borussia Dortmund esperava concluir para garantir o defensor em um contrato de cinco anos, válido até 2031. Fort já foi visto nas arquibancadas na recente vitória por 2 a 1 de sua nova equipe sobre o Espanyol, pela La Liga, de acordo com o Diario Vasco.
O Barcelona receberá uma taxa inicial de € 8 milhões pelo jovem lateral. No entanto, o gigante catalão protegeu seus interesses de longo prazo ao incluir uma cláusula de recompra de € 20 milhões no acordo. O Barça também manterá um percentual de uma futura venda.
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Yamal ficou "magoado" com a saída
A transferência acontece em um momento delicado para a sensação do Barcelona, Yamal. Relatos na Espanha sugeriram que o jogador de 19 anos estava profundamente abalado com as saídas iminentes de seus aliados mais próximos no vestiário, incluindo Fort, Marc Casado e Alejandro Balde. O jornalista Jota Jordi revelou a profundidade do vínculo entre eles: "Eles são como irmãos para ele, e me disseram que isso machuca Lamine."
A frustração visível de Yamal após ser substituído durante a vitória do Barcelona por 5 a 0 sobre o Elche aumentou ainda mais as especulações sobre um desentendimento. No entanto, o técnico Hansi Flick tratou rapidamente de descartar as sugestões de qualquer problema de atitude. O treinador alemão explicou que seu atacante estrela estava apenas lidando com uma pequena questão física.
"Ele teve um pequeno problema, uma dor de cabeça", disse Flick aos repórteres. "Lamine é um gênio, é compreensível. Ele ficou três semanas de folga e treinou apenas por alguns dias. É normal que não esteja no auge."
A debandada no elenco do Barcelona continua
A saída de Fort marca o fim de uma ligação de uma década com o Barcelona. Apesar de sua progressão pelo famoso sistema de La Masia, o defensor teve dificuldades para se firmar de forma permanente na equipe principal. Após uma passagem pelo Elche na última temporada, uma transferência em definitivo representa sua melhor oportunidade de ter minutos regulares na elite.
Sua saída faz parte de uma reformulação mais ampla nos momentos finais da janela no Camp Nou. O Barcelona tenta ativamente equilibrar suas contas, o que tem levado à saída de vários talentos da base. Espera-se que Toni Fernandez finalize em breve sua mudança para o Venezia, enquanto Casado estaria avaliando o interesse de RB Leipzig e Besiktas.
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Novos começos no País Basco
Fort agora vai se integrar ao elenco de Pellegrino Matarazzo em San Sebastian, na esperança de fazer sua estreia pela Real Sociedad nas próximas semanas e se firmar em La Liga. De volta à Catalunha, Flick precisará administrar o impacto emocional em um vestiário em transição, enquanto mantém Yamal focado na defesa de título em andamento do Barcelona.
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