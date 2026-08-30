A transferência acontece em um momento delicado para a sensação do Barcelona, Yamal. Relatos na Espanha sugeriram que o jogador de 19 anos estava profundamente abalado com as saídas iminentes de seus aliados mais próximos no vestiário, incluindo Fort, Marc Casado e Alejandro Balde. O jornalista Jota Jordi revelou a profundidade do vínculo entre eles: "Eles são como irmãos para ele, e me disseram que isso machuca Lamine."

A frustração visível de Yamal após ser substituído durante a vitória do Barcelona por 5 a 0 sobre o Elche aumentou ainda mais as especulações sobre um desentendimento. No entanto, o técnico Hansi Flick tratou rapidamente de descartar as sugestões de qualquer problema de atitude. O treinador alemão explicou que seu atacante estrela estava apenas lidando com uma pequena questão física.

"Ele teve um pequeno problema, uma dor de cabeça", disse Flick aos repórteres. "Lamine é um gênio, é compreensível. Ele ficou três semanas de folga e treinou apenas por alguns dias. É normal que não esteja no auge."



