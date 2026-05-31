Não há dúvida de que Yamal já é uma superestrela mundial. Ainda tão jovem, o atacante espanhol tem impressionado os fãs de futebol com seu talento, personalidade e capacidade de decidir partidas importantes. Por isso, as comparações com Messi e Ronaldo têm sido inevitáveis desde que ele chegou ao nível de elite, embora o jogador do Barcelona prefira se distanciar desse debate.

Em entrevista à FIFA, Lamine Yamal deixou clara sua posição: “Meu objetivo não é ser comparado a eles, mas sim ser mencionado ao lado deles. Assim, da próxima vez que alguém for questionado sobre isso, meu nome estará lá junto com os deles.”