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Lamine Yamal revela seu “gol” inspirado em Lionel Messi e Cristiano Ronaldo após ser comparado aos maiores de todos os tempos por suas atuações pelo Barcelona e pela Espanha
Sentado à mesa com lendas
Não há dúvida de que Yamal já é uma superestrela mundial. Ainda tão jovem, o atacante espanhol tem impressionado os fãs de futebol com seu talento, personalidade e capacidade de decidir partidas importantes. Por isso, as comparações com Messi e Ronaldo têm sido inevitáveis desde que ele chegou ao nível de elite, embora o jogador do Barcelona prefira se distanciar desse debate.
Em entrevista à FIFA, Lamine Yamal deixou clara sua posição: “Meu objetivo não é ser comparado a eles, mas sim ser mencionado ao lado deles. Assim, da próxima vez que alguém for questionado sobre isso, meu nome estará lá junto com os deles.”
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Concentrando-se em seu próprio desenvolvimento
O ponta espanhol também falou sobre a importância de se concentrar em seu próprio desenvolvimento e evitar a obsessão por comparações. Ele acredita que o constante alvoroço em torno de seu potencial pode ser contraproducente se ele perder de vista seu crescimento pessoal em campo, no Camp Nou e fora dele.
O jovem vem de uma temporada espetacular com o Barcelona, onde se consolidou como um dos maiores talentos do futebol europeu. “Se você ficar preso comparando-se aos outros, pode acabar prejudicando a si mesmo. Quero encontrar meu próprio caminho, aproveitar o jogo e dar às pessoas motivos para sorrir. E quando me aposentar, espero que as pessoas ainda gostem de relembrar e assistir aos meus jogos”, disse ele.
A ambição máxima para o país
Yamal deixou claro que seu "objetivo" final é alcançar o nível de excelência sustentado alcançado pelos dois homens que marcaram o futebol moderno durante duas décadas. Ele quer garantir que sua boa fase atual não seja apenas um sucesso passageiro, mas o início de uma longa carreira no topo. Yamal também não quer se acomodar com o status da Espanha como uma das campeãs do torneio, após ter conquistado o título europeu há dois anos.
“É engraçado, porque na Eurocopa foi o contrário. Ninguém realmente nos via como campeões, e isso funcionou a nosso favor. Ser o favorito não significa nada quando você está em campo. Isso não lhe dá vantagem nem ajuda a marcar mais gols. Ainda é preciso encarar um jogo de cada vez. Há muitas seleções fortes – Argentina, França, Portugal, Inglaterra – e todas estão no seu melhor na Copa do Mundo. Para nós, trata-se de dar tudo pela Espanha e confiar na nossa maneira de jogar, porque, na minha opinião, jogamos o melhor futebol”, afirmou Yamal.
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A corrida pela boa forma para a Copa do Mundo
Agora, o próximo grande desafio em sua carreira será disputar sua primeira Copa do Mundo. No entanto, na Espanha, persistem as preocupações quanto à sua condição física, já que o ponta sofreu uma lesão muscular na reta final da La Liga. Isso colocou em sério risco sua participação nas primeiras rodadas do torneio, enquanto a equipe médica trabalha sem descanso.
Espera-se que ele perca as partidas de abertura da fase de grupos, embora o objetivo seja tê-lo pronto para o jogo contra o Uruguai. A equipe médica está adotando uma abordagem conservadora para garantir que ele não agrave o problema muscular durante o clima de alta intensidade de um grande torneio internacional.