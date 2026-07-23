Lamine Yamal revela o que Lionel Messi lhe disse após a final da Copa do Mundo de 2026 - e as palavras do maior jogador de todos os tempos da Argentina significaram tanto para o jovem prodígio do Barcelona quanto sua “medalha de ouro”

No clima emocionante após a dramática vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, em Nova York, ocorreu uma passagem simbólica do bastão entre duas gerações de ícones do Barcelona. Yamal, que se consolidou como um dos talentos mais promissores do futebol mundial, foi visto conversando intimamente com Messi após o apito final.

Quando questionado sobre os detalhes dessa conversa, Yamal revelou o profundo impacto que as palavras do veterano tiveram sobre ele durante o que já era a melhor noite de sua carreira profissional. “Ele me disse para continuar seguindo meu caminho e que o futuro pertence à nossa geração. Essas palavras significam tanto para mim quanto a medalha de ouro em volta do meu pescoço”, revelou Yamal.