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Lamine Yamal revela o que Lionel Messi lhe disse após a final da Copa do Mundo de 2026 - e as palavras do maior jogador de todos os tempos da Argentina significaram tanto para o jovem prodígio do Barcelona quanto sua “medalha de ouro”
As palavras de sabedoria de Messi
No clima emocionante após a dramática vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, em Nova York, ocorreu uma passagem simbólica do bastão entre duas gerações de ícones do Barcelona. Yamal, que se consolidou como um dos talentos mais promissores do futebol mundial, foi visto conversando intimamente com Messi após o apito final.
Quando questionado sobre os detalhes dessa conversa, Yamal revelou o profundo impacto que as palavras do veterano tiveram sobre ele durante o que já era a melhor noite de sua carreira profissional. “Ele me disse para continuar seguindo meu caminho e que o futuro pertence à nossa geração. Essas palavras significam tanto para mim quanto a medalha de ouro em volta do meu pescoço”, revelou Yamal.
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O respeito absoluto pelo GOAT
Apesar do caráter competitivo da final e das exigências físicas do torneio, a admiração de Yamal por seu antecessor permanece inabalável. Yamal reiterou sua posição sobre o lugar de Messi no panteão dos grandes nomes do futebol, garantindo que sua comemoração pelo título da Espanha não ofuscasse seu apreço pelo adversário que acabara de derrotar.
Para Yamal, a experiência de enfrentar Messi no maior palco do mundo foi a realização de um sonho de toda a vida. “Ele é alguém que sempre admirei. No final da partida, demonstrei meu respeito por ele”, acrescentou o jovem astro do Barcelona.
Uma rivalidade baseada no respeito
Apesar de ter ficado do lado dos perdedores na final, Messi teve uma excelente Copa do Mundo de 2026, provando que sua classe é imutável, mesmo ao se aproximar do fim da carreira. O lendário camisa 10 encerrou o torneio com um impressionante total de oito gols e quatro assistências, tendo disputado todas as oito partidas da Argentina.
Antes da final, Messi já havia elogiado o jovem que assumiu o papel de principal arma ofensiva do Barça. “Ele é um jogador incrível... um astro mundial”, comentou Messi sobre o ponta espanhol. “Ele tem 19 anos e toda a carreira pela frente.”
- AFP
Da banheira ao cenário mundial
A conexão entre as duas estrelas remonta, como é sabido, a quase duas décadas. Uma foto que viralizou, tirada durante uma sessão fotográfica para o calendário beneficente da UNICEF em 2007, ressurgiu recentemente, mostrando Messi, então com 20 anos, ajudando a dar banho em Yamal, de cinco meses. Esse encontro improvável nos vestiários do Barcelona já se tornou parte do folclore do futebol, já que o bebê na banheira cresceu e chegou a enfrentar o mestre em uma final de Copa do Mundo.
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