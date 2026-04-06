Lamine Yamal recebe elogios especiais de Ronaldinho por “cuidar” da camisa nº 10 do Barcelona, anteriormente usada por ele e por Lionel Messi

Durante sua visita aos Estados Unidos, Ronaldinho reafirmou sua convicção de que o Barcelona continua sendo uma potência europeia, enquanto busca seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 2015. Ele disse: “Sem dúvida, [o Barcelona] continua sendo um dos times mais fortes da Europa, e estou sempre acompanhando e torcendo para que o Barça consiga isso com estilo.”

O lendário meia também destacou o impressionante crescimento da Major League Soccer após ver Messi se transferir para o Inter de Miami e refletiu sobre o carinho global duradouro que continua recebendo dos torcedores. Ele acrescentou: “A cada ano [a MLS] cresce muito e espero que continue assim, em um país lindo, e que as pessoas gostem cada vez mais de futebol, o que é muito bom. Só tenho que agradecer a Deus pelo carinho; não importa aonde eu vá, as pessoas sempre me tratam muito bem, então é um prazer.”

Ronaldinho também apoiou Messi para liderar a Argentina pela última vez na Copa do Mundo de 2026, acrescentando: “Ele continua sendo o melhor do mundo e espero que chegue à Copa do Mundo em plena forma e faça coisas maravilhosas.”