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Lamine Yamal recebe elogios especiais de Ronaldinho por “cuidar” da camisa nº 10 do Barcelona, anteriormente usada por ele e por Lionel Messi
Lenda do samba apoia o herdeiro catalão
O vencedor da Bola de Ouro de 2005 falou sobre a imensa pressão de vestir a camisa nº 10 do Barcelona, uma camisa que se tornou sinônimo dos maiores jogadores da história do futebol. Tendo sido o famoso mentor de Messi durante seu próprio auge na Catalunha, a aprovação de Ronaldinho tem um peso significativo à medida que Yamal continua sua ascensão meteórica. O jogador de 46 anos expressou total confiança na capacidade do adolescente de lidar com o peso das expectativas em uma idade tão jovem.
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Ronaldinho elogia o "incrível" Yamal
Ronaldinho observou que, embora Yamal ainda esteja nos primeiros passos de sua carreira profissional, sua habilidade técnica já o coloca entre a elite dos talentos mundiais. O brasileiro enfatizou que a camisa, que representa o coração criativo do Blaugrana, permanece nas mãos de um jogador capaz de fazer mágica em campo. Quando questionado pelo Olese o número icônico estava sendo devidamente protegido pelo jogador de 18 anos, Ronaldinho disse: “Sem dúvida. Ele é um dos melhores do mundo, ainda muito jovem, mas já faz coisas incríveis. Está muito bem cuidado.”
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Messi continua sendo o “melhor do mundo”
Durante sua visita aos Estados Unidos, Ronaldinho reafirmou sua convicção de que o Barcelona continua sendo uma potência europeia, enquanto busca seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 2015. Ele disse: “Sem dúvida, [o Barcelona] continua sendo um dos times mais fortes da Europa, e estou sempre acompanhando e torcendo para que o Barça consiga isso com estilo.”
O lendário meia também destacou o impressionante crescimento da Major League Soccer após ver Messi se transferir para o Inter de Miami e refletiu sobre o carinho global duradouro que continua recebendo dos torcedores. Ele acrescentou: “A cada ano [a MLS] cresce muito e espero que continue assim, em um país lindo, e que as pessoas gostem cada vez mais de futebol, o que é muito bom. Só tenho que agradecer a Deus pelo carinho; não importa aonde eu vá, as pessoas sempre me tratam muito bem, então é um prazer.”
Ronaldinho também apoiou Messi para liderar a Argentina pela última vez na Copa do Mundo de 2026, acrescentando: “Ele continua sendo o melhor do mundo e espero que chegue à Copa do Mundo em plena forma e faça coisas maravilhosas.”
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As ambições do Brasil para a Copa do Mundo de 2026
Ronaldinho prevê um torneio extremamente disputado, no qual gigantes tradicionais e seleções emergentes se enfrentarão em solo norte-americano neste verão. Ele afirma que o Brasil possui a qualidade necessária em todas as posições para disputar com seriedade o título que não conquista desde 2002. Ele declarou: “Vejo o Brasil muito bem, uma seleção forte, com grandes jogadores, do goleiro aos atacantes, todos de grande qualidade. Vai ser uma Copa do Mundo linda, com todas as seleções chegando muito fortes. Todas estão muito fortes, muitas seleções desta vez, e vai ser ainda mais emocionante.”