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GFX Jude Bellingham Lamine YamalGetty/GOAL

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Lamine Yamal rebate as palavras de Jude Bellingham com uma provocação maliciosa ao astro do Real Madrid após a vitória do Barcelona no Clássico

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L. Yamal
J. Bellingham
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Barcelona x Real Madrid

O Barcelona garantiu o título da La Liga com uma vitória por 2 a 0 no Clássico contra o Real Madrid, mas foi Lamine Yamal quem roubou a cena ao reacender sua rivalidade com Jude Bellingham nas redes sociais.

  • Yamal responde com um "falar é fácil"

    Em seu Instagram Stories, Yamal postou um vídeo em que aparece comemorando o gol decisivo de Torres nas arquibancadas. O jogador de 18 anos, que atualmente se prepara para estar em forma para a campanha da Espanha na Copa do Mundo, legendou o vídeo com “falar é fácil”, acompanhado de uma série de emojis de risadas. Essa não foi uma escolha aleatória de palavras, mas uma referência direta a uma troca de mensagens anterior.

    A postagem foi rapidamente amplificada pelo companheiro de equipe Gavi, que repostou a história acrescentando um emoji de “falando”. A ação coordenada nas redes sociais sugere que o vestiário do Barcelona não havia esquecido os comentários feitos pelos colegas do Real Madrid no início da campanha, transformando as comemorações do título em um momento de vingança pessoal para Yamal.

    Lamine Yamal Instagram post 11/5/2026instagram/lamineyamal


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  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    Rastreando as origens da rivalidade em Bellingham

    O atrito entre os dois jogadores remonta a outubro, após o primeiro Clássico da temporada no Santiago Bernabéu. Depois que o Real Madrid garantiu a vitória por 2 a 1 naquela partida, Bellingham — que marcou um gol no jogo — postou uma mensagem para seus seguidores dizendo: “Falar é fácil. Hala Madrid sempre.” O comentário foi amplamente interpretado como uma resposta às provocações de Yamal antes da partida.

    Antes desse primeiro encontro, Yamal havia causado uma tempestade ao criticar a arbitragem nas partidas do Real Madrid. O jovem causou alvoroço na mídia ao declarar ousadamente que: “O Real Madrid faz coisas; eles roubam [jogos]” para garantir vitórias. Esses comentários teriam irritado várias figuras importantes do elenco do Madrid, levando à eventual réplica de Bellingham nas redes sociais.

  • O Barcelona dá a última risada

    Foi uma noite de comemoração sem precedentes no Camp Nou, quando o Barcelona derrotou o Real Madrid por 2 a 0 e garantiu matematicamente o título do campeonato. Os gols de Marcus Rashford e Ferran Torres garantiram que os blaugranas levantassem o troféu diante de seus maiores rivais.

    A vitória garantiu o título da La Liga para a equipe de Hansi Flick pela segunda temporada consecutiva, somando o título do campeonato ao sucesso anterior na Supercopa, enquanto o Real Madrid saiu de mãos vazias em uma campanha decepcionante para o clube da capital.


  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yamal concentra-se na recuperação

    Para Yamal, o foco agora recai sobre sua recuperação após sofrer uma lesão no tendão da coxa esquerda no mês passado. A lesão o deixou fora do restante da temporada com o Barcelona, e ele já iniciou um programa de reabilitação conservador na tentativa de estar em plena forma para a Copa do Mundo de 2026.

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