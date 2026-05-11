Lamine Yamal rebate as palavras de Jude Bellingham com uma provocação maliciosa ao astro do Real Madrid após a vitória do Barcelona no Clássico

Em seu Instagram Stories, Yamal postou um vídeo em que aparece comemorando o gol decisivo de Torres nas arquibancadas. O jogador de 18 anos, que atualmente se prepara para estar em forma para a campanha da Espanha na Copa do Mundo, legendou o vídeo com “falar é fácil”, acompanhado de uma série de emojis de risadas. Essa não foi uma escolha aleatória de palavras, mas uma referência direta a uma troca de mensagens anterior.

A postagem foi rapidamente amplificada pelo companheiro de equipe Gavi, que repostou a história acrescentando um emoji de “falando”. A ação coordenada nas redes sociais sugere que o vestiário do Barcelona não havia esquecido os comentários feitos pelos colegas do Real Madrid no início da campanha, transformando as comemorações do título em um momento de vingança pessoal para Yamal.

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