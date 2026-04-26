Lamine Yamal reage à homenagem feita pelo companheiro de equipe do Barcelona, Fermin Lopez, ao comemorar um gol, após ver sua temporada encerrada devido a uma lesão no tendão

Apesar da decepção de perder um talento tão precoce, o técnico Flick não demorou a tranquilizar a torcida quanto à saúde de Yamal a longo prazo. O treinador está adotando uma abordagem conservadora na recuperação do jogador para garantir a proteção de sua carreira, especialmente com importantes compromissos internacionais se aproximando neste verão.

Flick compartilhou suas reflexões sobre a lesão, afirmando: “Não é fácil para ele nem para nós. Temos que lidar com isso. Ele vai aprender com sua primeira lesão muscular. Certamente estará pronto para a Copa do Mundo e voltará mais forte. Ele sentiu algo após o pênalti, mas nada grave, então decidimos que ele continuaria. Foi sua primeira lesão muscular, e não é fácil interpretar os sinais. Ele vai aprender porque é muito jovem. Ele já perdeu jogos nesta temporada, e não foi tão ruim para nós.”

O jovem deve ficar afastado dos gramados por quatro a seis semanas, o que deve lhe dar tempo suficiente para se juntar à seleção da Espanha para a estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, em 15 de junho.