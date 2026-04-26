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Lamine Yamal reage à homenagem feita pelo companheiro de equipe do Barcelona, Fermin Lopez, ao comemorar um gol, após ver sua temporada encerrada devido a uma lesão no tendão
Fermin presta homenagem ao astro lesionado
Yamal pode ter assistido à partida das arquibancadas, mas continuou sendo o assunto do momento enquanto o Barcelona conquistava uma vitória por 2 a 0 sobre o Getafe. Depois de abrir o placar para a equipe de Hansi Flick, López imediatamente reproduziu a icônica comemoração “304” de Yamal, uma clara homenagem ao jogador de 18 anos que atualmente se recupera de uma grave lesão no tendão da coxa.
Explicando o gesto após o apito final, o jogador de 22 anos dedicou seu gol a Yamal porque os dois subiram juntos das categorias de base. “Dediquei o gol ao Lamine porque subimos juntos para o time principal e me dói que ele não possa mais jogar”, revelou após a partida.
Yamal responde da linha lateral
A mensagem certamente atingiu seu alvo, com Yamal recorrendo às redes sociais para agradecer a sincera demonstração de solidariedade. O ponta, que se tornou peça indispensável no esquema tático de Flick nesta temporada, postou uma resposta simples, mas impactante, no Instagram: “amo vocês, meus g!!!” Foi um momento que destacou o forte vínculo dentro do vestiário do Spotify Camp Nou.
A temporada de Yamal chegou a um fim abrupto após uma lesão no tendão da coxa sofrida contra o Celta de Vigo, partida em que ele, na verdade, marcou o gol da vitória apesar de sentir desconforto. Embora ele vá perder a reta final da campanha na liga, seus companheiros de equipe estão garantindo que ele continue fazendo parte das comemorações enquanto eles avançam rumo ao título.kooora
Flick dá notícias positivas sobre a lesão
Apesar da decepção de perder um talento tão precoce, o técnico Flick não demorou a tranquilizar a torcida quanto à saúde de Yamal a longo prazo. O treinador está adotando uma abordagem conservadora na recuperação do jogador para garantir a proteção de sua carreira, especialmente com importantes compromissos internacionais se aproximando neste verão.
Flick compartilhou suas reflexões sobre a lesão, afirmando: “Não é fácil para ele nem para nós. Temos que lidar com isso. Ele vai aprender com sua primeira lesão muscular. Certamente estará pronto para a Copa do Mundo e voltará mais forte. Ele sentiu algo após o pênalti, mas nada grave, então decidimos que ele continuaria. Foi sua primeira lesão muscular, e não é fácil interpretar os sinais. Ele vai aprender porque é muito jovem. Ele já perdeu jogos nesta temporada, e não foi tão ruim para nós.”
O jovem deve ficar afastado dos gramados por quatro a seis semanas, o que deve lhe dar tempo suficiente para se juntar à seleção da Espanha para a estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, em 15 de junho.
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O Barça está perto de conquistar o título nacional
A vitória sobre o Getafe colocou o Barcelona em uma posição de liderança confortável, abrindo uma vantagem de 11 pontos na ponta da tabela, faltando apenas cinco partidas para o fim do campeonato. O foco agora recai sobre o confronto com o Osasuna no próximo fim de semana, enquanto o clube busca garantir o título que coroaria uma temporada nacional dominante.