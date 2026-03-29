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Lamine Yamal ou Vinícius Júnior? Romano, lenda do Barcelona e da Seleção Brasileira, faz sua escolha
Como Vinicius e Yamal surgiram em grande estilo
Vinícius foi uma sensação adolescente que atraiu olhares de admiração da capital espanhola após despontar no time principal do Flamengo, em seu país natal. Após um início lento no Bernabéu, a temporada 2021-22 revelou-se decisiva.
O Real Madrid conquistou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões naquela temporada, com Vini marcando 22 gols em todas as competições. Ele ultrapassou a marca de 20 gols em quatro temporadas consecutivas e continua a caminho de estender essa sequência para cinco em 2025-26.
Yamal já alcançou essa marca nesta temporada, pela primeira vez em sua carreira, tendo marcado 21 gols pelo Barcelona. Ele colocou o time no caminho para conquistar vários títulos importantes – com troféus nacionais e continentais em jogo.
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Yamal x Vinicius: Romário revela seu favorito
Tendo estreado aos 15 anos, o jovem prodígio espanhol tem agora 18 anos e é o orgulhoso detentor da antiga camisa nº 10 de Lionel Messi no Camp Nou. Ele é considerado um futuro vencedor de várias Bolas de Ouro, com os grandes nomes de todos os tempos, Messi e Ronaldo, preparando-se para passar suas respectivas coroas para o jovem.
Romário é um grande fã do jovem prodígio e o avalia melhor do que um compatriota que liderará a campanha do Brasil pela glória na Copa do Mundo neste verão. O ícone blaugrana Romário disse ao canal do Iker Casillas no YouTube: “Entre Vinicius e Lamine, eu escolheria Lamine.
“Gosto muito do Yamal; ele é um dos jogadores mais talentosos dessa nova geração de jovens no futebol mundial. Tenho certeza de que ele pode ter uma carreira excepcional. Principalmente porque joga por um grande clube, seus companheiros o respeitam muito, sabem que ele pode fazer a diferença em campo, sua técnica é excepcional e, além disso, ele sabe como marcar gols.”
Yamal lidera a nova geração de aspirantes a títulos do Barcelona
Ao longo de três anos, Yamal tornou-se um líder do presente e do futuro no Camp Nou. Ele está se mostrando um herdeiro natural do trono de Messi, com muito potencial ainda por explorar em seu jogo.
Espera-se que ele coloque o Barça na disputa por mais troféus no país e no exterior — ao mesmo tempo em que aproveita a conquista do Campeonato Europeu com a Espanha — e possa seguir os passos ilustres de Romário, Messi e das lendas blaugranas que vieram antes dele.
O ex-atacante da seleção brasileira Romário comentou sobre o caminho que o Barcelona está trilhando: “Depois da minha geração, grandes times vieram e se foram. A geração de Messi, [Luis] Suárez, Neymar... e agora este Barcelona,
tecnicamente falando, não acho que esteja no mesmo nível da geração de Messi ou da minha, mas conta com três jogadores que fazem uma grande diferença: Yamal e Raphinha. É um time que tem tudo o que precisa para conquistar grandes vitórias e ganhar a Liga dos Campeões.”
Jogos do Barcelona: Desafios na La Liga e na Liga dos Campeões
O Barcelona, que lidera a tabela da La Liga com quatro pontos de vantagem sobre Vinicius e o Real Madrid, volta a campo no dia 4 de abril, quando enfrenta o Atlético de Madrid fora de casa. O time enfrentará os Rojiblancos em três dos próximos quatro jogos, já que também foi sorteado para enfrentar a equipe de Diego Simeone nas quartas de final da Liga dos Campeões.