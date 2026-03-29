Lamine Yamal ou Vinícius Júnior? Romano, lenda do Barcelona e da Seleção Brasileira, faz sua escolha

Vinícius foi uma sensação adolescente que atraiu olhares de admiração da capital espanhola após despontar no time principal do Flamengo, em seu país natal. Após um início lento no Bernabéu, a temporada 2021-22 revelou-se decisiva.

O Real Madrid conquistou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões naquela temporada, com Vini marcando 22 gols em todas as competições. Ele ultrapassou a marca de 20 gols em quatro temporadas consecutivas e continua a caminho de estender essa sequência para cinco em 2025-26.

Yamal já alcançou essa marca nesta temporada, pela primeira vez em sua carreira, tendo marcado 21 gols pelo Barcelona. Ele colocou o time no caminho para conquistar vários títulos importantes – com troféus nacionais e continentais em jogo.