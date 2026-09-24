Lamine Yamal ou Harry Kane? Astro do Barcelona, Anthony Gordon opina sobre a corrida pela Bola de Ouro enquanto a Inglaterra se prepara para duelo contra a Espanha

Ao ser convidado a escolher entre seu companheiro de clube e seu prolífico capitão da seleção, Gordon fez muitos elogios a ambos. O ponta do Barcelona admitiu que a rápida ascensão de Yamal o deixou impressionado.

"Para mim, tem que ser um dos dois pelo que eles alcançaram", afirmou Gordon. "O que Lamine alcançou em uma idade tão jovem. O tipo de jogador que ele é é ridículo. Ele está em outro nível neste momento. Para um jogador de 19 anos fazer o que ele está fazendo é loucura."

Questionado se a sensação espanhola é atualmente o principal ponta do futebol mundial, Gordon acrescentou: "Acho que sim. Acho que, quando você fala de um jogador puro, de habilidade, para mim ele é o número um com certeza."

No entanto, Gordon ressaltou que os feitos sem precedentes de Kane em termos de gols não podem ser ignorados no processo de votação. "Mas, se estivéssemos falando da última temporada, H [Kane] tem um argumento tão forte quanto qualquer um, porque a temporada dele foi histórica", explicou. "A quantidade de gols que ele marcou, as coisas que ele fez por nós dentro da Copa do Mundo, ambos têm grandes argumentos. Então desejo boa sorte aos dois."



