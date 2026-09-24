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Lamine Yamal ou Harry Kane? Astro do Barcelona, Anthony Gordon opina sobre a corrida pela Bola de Ouro enquanto a Inglaterra se prepara para duelo contra a Espanha
Dois fortes candidatos
Gordon está em uma posição única para avaliar os principais candidatos deste ano depois de garantir uma transferência de verão de £ 70 milhões para a Catalunha. O jogador de 25 anos teve um início brilhante de vida em La Liga, com cinco assistências em suas primeiras sete partidas ao lado da sensação adolescente Yamal.
Ele agora vai se reencontrar com seu capitão na seleção, enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a campeã mundial Espanha na Liga das Nações. A seleção inglesa volta a jogar pela primeira vez desde sua dolorosa eliminação na semifinal da Copa do Mundo durante o verão.
Embora o atacante do Real Madrid Kylian Mbappe siga firmemente na disputa peloprincipal prêmio individual, Gordon sente que seus companheiros de clube e de seleção se destacaram em relação aos demais. Kane marcou impressionantes 73 gols em todas as competições em 2025-26, enquanto Yamal conquistou os títulos de La Liga e da Copa do Mundo.
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"Ele está em um nível completamente diferente"
Ao ser convidado a escolher entre seu companheiro de clube e seu prolífico capitão da seleção, Gordon fez muitos elogios a ambos. O ponta do Barcelona admitiu que a rápida ascensão de Yamal o deixou impressionado.
"Para mim, tem que ser um dos dois pelo que eles alcançaram", afirmou Gordon. "O que Lamine alcançou em uma idade tão jovem. O tipo de jogador que ele é é ridículo. Ele está em outro nível neste momento. Para um jogador de 19 anos fazer o que ele está fazendo é loucura."
Questionado se a sensação espanhola é atualmente o principal ponta do futebol mundial, Gordon acrescentou: "Acho que sim. Acho que, quando você fala de um jogador puro, de habilidade, para mim ele é o número um com certeza."
No entanto, Gordon ressaltou que os feitos sem precedentes de Kane em termos de gols não podem ser ignorados no processo de votação. "Mas, se estivéssemos falando da última temporada, H [Kane] tem um argumento tão forte quanto qualquer um, porque a temporada dele foi histórica", explicou. "A quantidade de gols que ele marcou, as coisas que ele fez por nós dentro da Copa do Mundo, ambos têm grandes argumentos. Então desejo boa sorte aos dois."
Tuchel busca reconstruir
O próximo confronto representa um recomeço crucial para a Inglaterra após um fim frustrante de sua campanha na Copa do Mundo. A equipe de Thomas Tuchel ficou por muito pouco sem uma decisão contra a Espanha, ao sofrer uma dramática derrota por 2 a 1 para a Argentina nos minutos finais.
Gordon havia colocado a Inglaterra em vantagem no segundo tempo naquela semifinal. No entanto, Tuchel adotou uma abordagem defensiva muito criticada, chamando a pressão e permitindo que Enzo Fernandez e Lautaro Martinez completassem uma virada dramática.
Apesar da forte reação negativa em torno de suas decisões táticas, a Football Association manteve o apoio a Tuchel para seguir à frente da equipe. O técnico alemão agora está encarregado de montar um elenco capaz de brigar pela Euro 2028 em casa.
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As campeãs do mundo aguardam
A Inglaterra iniciará sua campanha na Liga das Nações no sábado, quando receberá uma forte seleção da Espanha. A partida oferece ao time de Tuchel uma oportunidade vital de se testar contra as atuais campeãs mundiais e deixar para trás a decepção do verão.
Gordon estará ansioso para levar sua impressionante forma no clube para o cenário internacional, enquanto se prepara para enfrentar vários de seus colegas de Barcelona. Uma forte atuação contra a Espanha daria um impulso significativo de confiança no momento em que a Inglaterra inicia seu novo ciclo de torneios.
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