Lamine Yamal, o “quebrador de corações”! O amor está no ar para o jovem prodígio do Barcelona, com o lançamento das novas chuteiras exclusivas da adidas
A adidas comemora o Dia de São Jorge
O novo F50 “Heartbreaker” é inspirado no Dia de Sant Jordi (Dia de São Jorge na Inglaterra) da região, uma celebração catalã do romance, da cultura e da literatura que ocorre em 23 de abril. Em toda a região, rosas e livros são trocados entre os apaixonados para marcar a ocasião, com os homens tradicionalmente presenteando as mulheres com uma rosa e as mulheres dando aos homens um livro em troca.
F50 “Heartbreaker” de Yamal
Para comemorar o feriado nacional, a adidas lançou um novo par de F50s exclusivas para Yamal, sensação do Barcelona e da Espanha — um dos atletas mais famosos da era moderna e, é claro, natural da Catalunha.
As chuteiras apresentam um intrincado gráfico de rosas em um design branco nítido, com o calcanhar exibindo o logotipo personalizado “Football's Heartbreaker” (o destruidor de corações do futebol) — algo que a gigante alemã de roupas esportivas descreve como “uma referência divertida ao estilo eletrizante de jogo de Yamal: destruindo os corações dos defensores e deixando uma rosa em seu rastro após cada momento decisivo em campo”.
Este já é o terceiro par de chuteiras exclusivas que o atacante recebe da adidas, e ele ainda tem apenas 18 anos. É aí que você sabe que ele é o verdadeiro negócio.
Yamal é realmente um destruidor de corações?
Apesar da pouca idade, Yamal já foi manchete por causa de sua vida amorosa, terminando o namoro com a rapper argentina Nicki Nicole em novembro de 2025, após um relacionamento muito público com a jovem de 25 anos, que costumava viajar de jato para Barcelona para vê-lo em ação. A separação ocorreu em meio a alegações de traição contra o adolescente.
Projetado para desempenho
Yamal criou suas novas chuteiras em parceria com a adidas, e elas apresentam um “ajuste sem distrações, como uma segunda pele”, para permitir que o usuário se concentre exclusivamente no jogo. O design sem cadarços proporciona aos jogadores uma superfície de chute limpa, com a gola “Primeknit” moldada ao formato do pé para maior conforto e segurança. A parte superior leve “Fibretouch” oferece suporte e uma sensação suave, enquanto a tecnologia “Sprintweb” proporciona uma superfície texturizada para melhorar o contato com a bola, especialmente ao driblar em alta velocidade — a especialidade de Yamal.
O ala estreou as novas F50 em meados da semana contra o Atlético de Madrid na Copa del Rey, conseguindo uma assistência quando o Barça ficou aquém de uma recuperação notável na segunda mão das semifinais. Ele espera que as chuteiras lhe tragam mais sucesso daqui para a frente.
A adidas F50 “Heartbreaker” já está disponível para compra em adidas.com.
