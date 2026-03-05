Lamine Yamal, o “quebrador de corações”! O amor está no ar para o jovem prodígio do Barcelona, com o lançamento das novas chuteiras exclusivas da adidas

Para comemorar o feriado nacional, a adidas lançou um novo par de F50s exclusivas para Yamal, sensação do Barcelona e da Espanha — um dos atletas mais famosos da era moderna e, é claro, natural da Catalunha.

As chuteiras apresentam um intrincado gráfico de rosas em um design branco nítido, com o calcanhar exibindo o logotipo personalizado “Football's Heartbreaker” (o destruidor de corações do futebol) — algo que a gigante alemã de roupas esportivas descreve como “uma referência divertida ao estilo eletrizante de jogo de Yamal: destruindo os corações dos defensores e deixando uma rosa em seu rastro após cada momento decisivo em campo”.

Este já é o terceiro par de chuteiras exclusivas que o atacante recebe da adidas, e ele ainda tem apenas 18 anos. É aí que você sabe que ele é o verdadeiro negócio.