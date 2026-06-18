Lamine Yamal no St. Andrew's! O Birmingham City, de Tom Brady, receberá o Barcelona em um amistoso de pré-temporada de grande destaque

O time do Barça, comandado por Hansi Flick, utilizará um centro de treinamento de duas semanas próximo a Burton-upon-Trent para dar início aos preparativos oficiais para a temporada 2026-27. O confronto de grande destaque contra o Birmingham, time da Championship, representa um bom teste para o gigante catalão, já que seu técnico alemão busca integrar novos esquemas táticos e aprimorar a preparação física antes de mais uma temporada exigente, tanto no campeonato nacional quanto na Europa.

No entanto, a força do elenco à disposição de Flick durante o início do verão será fortemente afetada pela Copa do Mundo de 2026, que está em andamento. Com várias estrelas de destaque que devem ser poupadas após seus compromissos com as seleções, o estágio de pré-temporada será uma oportunidade de ouro para os jogadores mais jovens do clube, que não são titulares, impressionarem a comissão técnica. Há, no entanto, ainda uma pequena chance de que superestrelas como Lamine Yamal possam participar da viagem.