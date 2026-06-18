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Lamine Yamal no St. Andrew's! O Birmingham City, de Tom Brady, receberá o Barcelona em um amistoso de pré-temporada de grande destaque
O Flick dá início aos preparativos para a pré-temporada na Inglaterra
O time do Barça, comandado por Hansi Flick, utilizará um centro de treinamento de duas semanas próximo a Burton-upon-Trent para dar início aos preparativos oficiais para a temporada 2026-27. O confronto de grande destaque contra o Birmingham, time da Championship, representa um bom teste para o gigante catalão, já que seu técnico alemão busca integrar novos esquemas táticos e aprimorar a preparação física antes de mais uma temporada exigente, tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
No entanto, a força do elenco à disposição de Flick durante o início do verão será fortemente afetada pela Copa do Mundo de 2026, que está em andamento. Com várias estrelas de destaque que devem ser poupadas após seus compromissos com as seleções, o estágio de pré-temporada será uma oportunidade de ouro para os jogadores mais jovens do clube, que não são titulares, impressionarem a comissão técnica. Há, no entanto, ainda uma pequena chance de que superestrelas como Lamine Yamal possam participar da viagem.
Brady está pronto para receber a realeza europeia
A confirmação desse confronto de gala já gerou enorme entusiasmo do outro lado do Atlântico, especialmente para a lenda da NFL Brady, que atua como acionista minoritário e presidente do conselho consultivo do clube inglês. O heptacampeão do Super Bowl, que também foi visto assistindo a partidas da Copa do Mundo, recorreu às redes sociais para compartilhar sua reação imediata.
“Bem-vindo a Birmingham”, escreveu o ícone americano em sua conta oficial, seguido por um emoji de aperto de mão. Brady tem sido uma figura de grande destaque desde que investiu ao lado do presidente Tom Wagner em 2023, tendo já trazido estrelas como David Beckham para assistir a partidas de grande visibilidade, incluindo o famoso “Hollywood Derby” contra o Wrexham.
Davies pretende aproveitar os alicerces históricos
O técnico do Birmingham, Chris Davies, encara esse evento repleto de estrelas como o barômetro perfeito para avaliar a evolução de seu elenco antes da exaustiva temporada de 46 partidas do Campeonato Inglês. O Blues voltou à segunda divisão logo na primeira tentativa, na temporada 2024-25, após uma campanha recorde na League One, durante a qual acumulou incríveis 111 pontos na primeira temporada completa sob o comando do técnico.
Apesar do forte apoio financeiro da Knighthead Capital Management, o time passou por uma temporada de altos e baixos em seu retorno, terminando, por fim, na 10ª colocação, depois que suas ambições de disputar os play-offs se esvaíram em março. No entanto, a classificação entre os dez primeiros representa a melhor colocação do clube em uma década, dando à comissão técnica uma base estável para montar uma séria campanha de promoção sob o formato de play-offs recém-ampliado da divisão.
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Laços históricos e demanda por ingressos nas bilheterias
Embora um confronto dessa magnitude seja extremamente raro para um time inglês da segunda divisão, os dois clubes históricos, na verdade, compartilham uma rica história de rivalidade que remonta a quase sete décadas. Eles já se enfrentaram em cinco ocasiões anteriormente, com destaque para a semifinal da Copa das Feiras em 1957-58 e a final em 1959-60, com o Barça vencendo ambas essas partidas históricas.
Como era de se esperar, a demanda por esse confronto sensacional no St. Andrew’s deve quebrar os recordes recentes do estádio. O clube confirmou que os titulares de ingressos para a temporada, tanto das equipes masculinas quanto femininas, terão acesso prioritário a partir de segunda-feira, 22 de junho, antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público em geral na quarta-feira, 1º de julho.