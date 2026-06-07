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"Lamine Yamal 'nasceu para isso!' - O técnico da Espanha afirma que o jovem jogador do Barcelona foi 'tocado por Deus', assim como Lionel Messi"
Um talento especial feito para os grandes palcos
Após mais uma temporada de sucesso com o Barcelona, que lhe rendeu o título de Melhor Jogador da La Liga, espera-se que Yamal seja o destaque da seleção espanhola neste verão.
De la Fuente está confiante de que o ponta do Barcelona não ficará intimidado pela ocasião, citando seu caráter único como a principal razão para sua rápida ascensão ao topo do futebol mundial.
“Lamine nasceu para isso. Ele tem um caráter ousado. Talvez essa [pressão] tivesse nos oprimido, a você ou a mim. Mas esses caras são especiais. Quantas vezes já perguntamos sobre um jogador: ‘Aquele cara era tão bom, o que aconteceu com ele? Por que ele não deu certo?’ Porque você precisa ser bom no futebol e mil outras coisas além disso”, disse o técnico aoThe Guardian.
“Lamine tinha 16 anos [na Eurocopa], agora tem 18, ele aguenta uma pressão brutal da mídia e comete muito poucos erros. Um minuto, um erro, e o foco está nisso; isso não é justo.”
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A comparação com Messi e a varinha mágica de Deus
De la Fuente acredita que o ponta pertence a uma categoria de elite de jogadores dotados de um talento extraordinário, mas alertou para que não se coloque sobre os ombros do jovem o peso de ter de suceder a Messi. As comparações com o ícone argentino vêm sendo feitas desde que Yamal se destacou na equipe principal, embora o adolescente tenha tentado minimizar esses comentários.
De la Fuente concorda que Yamal e Messi compartilham um dom semelhante, acreditando que apenas alguns poucos selecionados possuem a habilidade inata de mudar o jogo em um nível tão alto desde tão jovem.
“Os jogadores de futebol são pessoas de grande habilidade, muito inteligentes. São gênios, e depois há aqueles que são tocados pela varinha de Deus, e esses são muito poucos. Lamine, Messi...”
Uma foto há muito esquecida de Messi e Yamal surgiu recentemente, mostrando um Messi de 20 anos dando banho em Yamal quando ele era bebê para um calendário beneficente.
“Talvez Messi tenha pegado muitos bebês no colo”, acrescentou De la Fuente. “Talvez seja coincidência. Mas para nós que temos fé, que acreditamos em algo além, ‘coincidência’ é o pseudônimo de Deus quando Ele não quer assinar seu nome. Na vida, acho que tudo acontece por uma razão.”
Yamal em uma corrida contra o tempo
De la Fuente deu notícias positivas sobre a condição física de Yamal, enquanto a seleção se prepara para a campanha na Copa do Mundo de 2026. O jovem craque do Barcelona vem se recuperando de uma lesão no tendão da coxa, o que gerou receios de que ele pudesse perder o início do torneio na América do Norte, mas os últimos relatos do centro de treinamento sugerem que está ocorrendo uma rápida recuperação.
Ao falar sobre a evolução do ponta, De la Fuente mostrou-se otimista, mas manteve-se cauteloso em relação à partida contra Cabo Verde, no dia 15 de junho. “Ele está melhorando rapidamente, atingindo todas as metas antes do previsto”, disse ele. “Acho que ele vai conseguir jogar a primeira partida, mas isso não significa que [ele vá]. Vamos avaliar se ele deve jogar um pouco, não jogar ou esperar pela segunda partida.”
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A trajetória da Espanha na fase de grupos
A Espanha chega ao torneio como uma das favoritas, mas primeiro precisa superar a fase de grupos, que começa contra Cabo Verde, antes de enfrentar a Arábia Saudita em 21 de junho. A Espanha enfrentará o Uruguai em sua última partida, no dia 26 de junho. Quer Yamal seja titular na primeira partida ou seja poupado no início da competição, sua presença continua sendo o ponto central das esperanças da nação, que busca retornar ao topo do futebol mundial. A decisão sobre sua participação provavelmente será tomada nas últimas sessões de treino