“Lamine Yamal nasceu para isso!” – O técnico da Espanha afirma que o jovem jogador do Barcelona foi “abençoado por Deus”, assim como Lionel Messi

Após mais uma temporada de sucesso com o Barcelona, que lhe rendeu o título de Melhor Jogador da La Liga, espera-se que Yamal seja o destaque da seleção espanhola neste verão.

De la Fuente está confiante de que o ponta do Barcelona não ficará intimidado pela ocasião, citando seu caráter único como a principal razão para sua rápida ascensão ao topo do futebol mundial.

“Lamine nasceu para isso. Ele tem um caráter ousado. Talvez essa [pressão] tivesse nos oprimido, a você ou a mim. Mas esses caras são especiais. Quantas vezes já perguntamos sobre um jogador: ‘Aquele cara era tão bom, o que aconteceu com ele? Por que ele não deu certo?’ Porque você precisa ser bom no futebol e mil outras coisas além disso”, disse o técnico aoThe Guardian.

“Lamine tinha 16 anos [na Eurocopa], agora tem 18, ele aguenta uma pressão brutal da mídia e comete pouquíssimos erros. Um minuto, um erro, e o foco está nisso; isso não é justo.”