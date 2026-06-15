"Lamine Yamal não vai fazer nada" - os irmãos cabo-verdianos Laros e Deroy Duarte sentiram a "aura" do astro espanhol, mas sabiam que ele fracassaria no surpreendente empate na Copa do Mundo

Os irmãos nascidos em Roterdã estiveram no centro da ação em Atlanta, quando os estreantes no torneio garantiram um ponto que causou comoção no mundo do futebol. Enquanto a maioria dos defensores teme ver Yamal se aquecendo, Deroy Duarte explicou que seus companheiros de equipe estavam prontos para neutralizar o adolescente imediatamente.

“Você ouve todos aqueles torcedores torcendo e sente, pela aura dele, que um jogador sério está entrando”, disse Deroy à ESPN. “Mas, no primeiro momento em que ele tocou na bola, nosso lateral-esquerdo e nosso ponta-esquerda voaram em cima dele. E nós sabíamos: hoje ele não vai fazer nada.”

De fato, mesmo a entrada da sensação do Barcelona, Lamine Yamal, faltando apenas 20 minutos para o fim, não conseguiu inspirar uma virada para os gigantes europeus. Os Blue Sharks mantiveram uma estrutura defensiva disciplinada que deixou o ataque espanhol aparentemente inofensivo durante os 90 minutos.