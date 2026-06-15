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"Lamine Yamal não vai fazer nada" - os irmãos cabo-verdianos Laros e Deroy Duarte sentiram a "aura" do astro espanhol, mas sabiam que ele fracassaria no surpreendente empate na Copa do Mundo
Conquistando a aura de Yamal
Os irmãos nascidos em Roterdã estiveram no centro da ação em Atlanta, quando os estreantes no torneio garantiram um ponto que causou comoção no mundo do futebol. Enquanto a maioria dos defensores teme ver Yamal se aquecendo, Deroy Duarte explicou que seus companheiros de equipe estavam prontos para neutralizar o adolescente imediatamente.
“Você ouve todos aqueles torcedores torcendo e sente, pela aura dele, que um jogador sério está entrando”, disse Deroy à ESPN. “Mas, no primeiro momento em que ele tocou na bola, nosso lateral-esquerdo e nosso ponta-esquerda voaram em cima dele. E nós sabíamos: hoje ele não vai fazer nada.”
De fato, mesmo a entrada da sensação do Barcelona, Lamine Yamal, faltando apenas 20 minutos para o fim, não conseguiu inspirar uma virada para os gigantes europeus. Os Blue Sharks mantiveram uma estrutura defensiva disciplinada que deixou o ataque espanhol aparentemente inofensivo durante os 90 minutos.
- AFP
Um assunto de família no cenário mundial
Para Laros e Deroy, o empate em 0 a 0 foi um marco familiar profundamente emocionante. Laros começou a partida e jogou por uma hora antes de ser substituído por seu irmão, uma substituição que trouxe sentimentos contraditórios, mas, no fim das contas, muito orgulho. “Foi um pouco louco; o ideal é estarmos juntos em campo, mas nos apoiamos mutuamente em tudo. A partir do momento em que saí, passei a ser um espectador e foi aí que a tensão realmente começou”, refletiu Laros. “Em campo você nem percebe direito. Quando o apito soa, é uma festa.”
O significado do resultado estava estampado nos rostos de todos nas arquibancadas, incluindo os próprios pais dos irmãos. “Vimos nossos pais chorarem”, compartilharam os irmãos logo após a partida. “É difícil descrever o sentimento, é simplesmente algo com que você sonha.”
As cenas emocionantes refletem as do goleiro veterano Vozinha, que ficou visivelmente emocionado após garantir sua 90ª partida pela seleção no empate.
Menosprezando os melhores do mundo
Apesar da confiança, os irmãos Duarte não hesitaram em reconhecer a imensa qualidade do time espanhol. Enfrentar jogadores como Rodri e Pedri proporcionou uma visão em primeira mão do que significa estar no auge do esporte. “Quando alguém se desmarca ou dá um passe lindo, você pensa: isso é de nível mundial”, admitiram. No entanto, a mentalidade de azarões foi reforçada ao ver outras nações pequenas enfrentando dificuldades, citando especificamente a goleada de 7 a 1 sofrida por Curaçao contra a Alemanha na noite anterior.
“Você percebe: isso poderia ter sido a gente. Mas quando começamos a partida, estávamos afiados imediatamente. Olhei para o relógio, vi que já estávamos jogando há 20 minutos e que tudo estava indo bem. A partir daquele momento eu soube: há realmente algo a ser conquistado aqui”, explicou Laros.
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Sonhando com as eliminatórias
Com um ponto já conquistado no Grupo H, Cabo Verde não se vê mais como um mero participante. O resultado mudou as expectativas em relação à seleção africana, que agora se prepara para os jogos que ainda tem pela frente. Os irmãos Duarte acreditam que este é apenas o começo de sua jornada na América do Norte, apesar das críticas que os descartaram antes mesmo do início do torneio. "Podemos lutar por mais. Todos achavam que não tínhamos muitas chances, mas sempre tivemos a confiança de que podemos avançar”, concluíram os irmãos.
Depois de frustrar um dos favoritos do torneio, os Tubarões Azuis certamente conquistaram o direito de sonhar alto enquanto se preparam para os jogos contra o Uruguai e a Arábia Saudita, com o objetivo de garantir uma vaga nas oitavas de final.