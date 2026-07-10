A participação de Yamal foi severamente afetada pela lesão no tendão isquiotibial que encerrou prematuramente sua temporada 2025-26 pelo Barcelona e, inicialmente, gerou dúvidas consideráveis sobre sua participação na Copa do Mundo.

O jogador de 18 anos não participou de nenhum dos jogos preparatórios da Espanha e só estava em condições de fazer uma participação de 19 minutos no surpreendente empate em 0 a 0 com Cabo Verde.

Yamal conseguiu jogar o primeiro tempo da goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, e a Espanha parecia um time completamente diferente com ele em campo. Além de abrir o placar em Atlanta, Yamal acrescentou uma dimensão totalmente nova ao jogo ofensivo da La Roja.

No entanto, ele vem enfrentando dificuldades desde então. Suas maravilhosas habilidades de drible ficaram em evidência na goleada sobre a Áustria nas oitavas de final — partida em que a Espanha se tornou a primeira seleção a escalar dois adolescentes como titulares em uma partida da fase eliminatória desde Pelé na Copa do Mundo de 1958 —, mas Yamal mais uma vez não conseguiu superar seu adversário, Nuno Mendes, na vitória por 1 a 0 sobre Portugal.

Consequentemente, o ponta mais temido do futebol ainda está, surpreendentemente, à espera de sua primeira assistência na Copa do Mundo antes do confronto das quartas de final desta sexta-feira contra a Bélgica, tendo criado apenas cinco chances no torneio até o momento.