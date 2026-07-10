A questão é que, no entanto, Yamal sabe que, até agora, não tem jogado nem de longe no seu nível habitual — e isso não o perturba nem um pouco.
“Sou muito exigente comigo mesmo”, disse ele ao Mundo Deportivo. “Nunca fico satisfeito com o que estou fazendo. Além disso, só preciso continuar jogando. Fiquei fora por quase dois meses, e não é a mesma coisa que quando você já jogou sete partidas seguidas.
“Continuar tocando na bola, continuar jogando, continuar acumulando minutos e, obviamente, aquele jogo [importante] vai chegar. No fim das contas, as pessoas se lembram desses momentos, a partir das oitavas de final e das quartas de final. É aí que fico mais motivado.
“Encarei todo esse processo com calma para poder chegar a este ponto em boa forma. Me sinto ótimo, ansioso para mostrar o que somos como Espanha e o que eu sou.
“Nunca fui o melhor jogador na fase de grupos. Quanto mais se aproximam as partidas importantes, as semifinais ou a final, melhor eu jogo.”
A ideia de que as fases finais da Copa do Mundo vão trazer à tona o melhor de Yamal é um pensamento assustador para a Bélgica, assim como para todas as outras seleções que ainda estão na competição.
O fato de Yamal ter se destacado nos momentos mais decisivos ajudou a Espanha a conquistar a Euro 2024. A história pode facilmente se repetir na Copa do Mundo — especialmente agora que parece que eles também contam com um jogador que marcará uma era na defesa.