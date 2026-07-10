Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Lamine Yamal não é o único jogador espanhol com potencial para “marcar uma era” - na verdade, o jovem prodígio do Barcelona, Pau Cubarsi, teve um desempenho superior ao de seu colega adolescente sensação na Copa do Mundo

Opinion
Copa do Mundo
L. Yamal
P. Cubarsi
Espanha
Barcelona
Especiais e Opinião
Espanha x Bélgica
Bélgica

Hansi Flick fica frequentemente impressionado com a maturidade das atuações de Pau Cubarsi pelo Barcelona. “É incrível ver como ele defende bem”, admitiu o técnico alemão na última temporada. “Ele é jovem, tem apenas 19 anos, mas aí você percebe há quanto tempo ele já joga nesse nível. Temos muita sorte de tê-lo conosco. Em termos de desempenho, ele está no mesmo nível de Lamine Yamal.”

Quando se leva em conta que este último é considerado por muitos como o adolescente mais talentoso que já jogou futebol, isso é um grande elogio — e, no entanto, não chega a ser um exagero.

De fato, Cubarsi teve um papel mais importante na classificação da Espanha para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 do que seu companheiro de equipe do Barcelona, que sofreu com lesões, e atualmente está se destacando como forte candidato ao prêmio de melhor jogador jovem do torneio.

  • Spain v Andorra - International FriendlyGetty Images Sport

    Ficar de fora da Eurocopa

    Quando Luis de la Fuente deixou Cubarsi, de 17 anos, de fora da seleção para a Euro 2024, ele explicou que isso não tinha nada a ver com a tenra idade do jogador — e ainda não temos motivos para duvidar do técnico da Espanha, já que ele não apenas levou Yamal para o torneio na Alemanha, como também o escalou como titular em todos os jogos da La Roja, exceto um.

    De la Fuente simplesmente achou que, naquele momento, tinha outros quatro zagueiros centrais à sua disposição de “nível superior”. No entanto, isso já não é mais o caso há algum tempo. Na verdade, não há muitos defensores na Copa do Mundo com desempenho superior ao de Cubarsi neste momento, ponto final.

    • Publicidade
  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Defesa de cinco imbatível

    O histórico defensivo impecável da Espanha na América do Norte é, obviamente, um esforço coletivo. O centroavante titular, Mikel Oyarzabal, pressiona desde a linha de frente, enquanto Rodri continua em um patamar à parte quando se trata de proteger a zaga de quatro. Cada membro da linha defensiva de cinco também desempenhou seu papel para que a La Roja chegasse às quartas de final sem sofrer nenhum gol.

    Marcu Cucurella está mostrando por que o Real Madrid acabou de pagar 60 milhões de euros (51 milhões de libras/68,5 milhões de dólares) para contratá-lo do Chelsea; Unai Simon justificou sua escolha contínua à frente de David Raya e Joan Garcia com cinco jogos consecutivos sem sofrer gols; Aymeric Laporte está jogando tão bem quanto sempre, aos 32 anos; e, talvez o mais importante de tudo, Pedro Porro não parece em nada um jogador do Tottenham quando joga pela seleção.

    No entanto, a qualidade e a serenidade das atuações de Cubarsi merecem destaque especial.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Jogador que marcou uma época'

    Talvez não devêssemos nos surpreender com o fato de Cubarsi ter se mostrado tão à vontade no maior palco do futebol.

    Ele é titular do Barcelona desde os 17 anos e, assim como Yamal, já foi descrito como “um jogador que marcará uma era” pela lenda do clube, Xavi, enquanto o ex-capitão Carles Puyol previu que ele seria o zagueiro central titular do Blaugrana pelos próximos 15 anos, no mínimo.

    O próprio Cubarsi também afirmou que não sente absolutamente nenhuma pressão em campo. No entanto, isso não torna o que ele está fazendo em uma Copa do Mundo aos 19 anos nada menos extraordinário.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Parceria perfeita

    Do ponto de vista defensivo, ele não cometeu nenhum erro, e Laporte, sem dúvida, ajudou nesse aspecto, já que a dupla formou uma parceria formidável na zaga, como destacou De la Fuente.

    “Em momentos cruciais, um jogador como Laporte traz a experiência de que Cuba precisa [ao lado dele], e os dois se complementam de maneira fantástica”, disse o técnico da Espanha. “Conseguimos um equilíbrio fenomenal na zaga.”

    No caso de Cubarsi, porém, ele também é um criador de jogadas a mais, um jogador formado na La Masia, treinado na arte de construir jogadas a partir da defesa. Nesse sentido, não é nem um pouco surpreendente que, até o momento, apenas Rodri tenha dado mais passes do que Cubarsi na Copa do Mundo.

    Ele se tornou absolutamente essencial para o plano de jogo da Espanha, e é por isso que é um dos únicos quatro jogadores da seleção de De la Fuente a ter disputado todos os minutos da campanha até agora.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Problemas com lesões

    A participação de Yamal foi severamente afetada pela lesão no tendão isquiotibial que encerrou prematuramente sua temporada 2025-26 pelo Barcelona e, inicialmente, gerou dúvidas consideráveis sobre sua participação na Copa do Mundo.

    O jogador de 18 anos não participou de nenhum dos jogos preparatórios da Espanha e só estava em condições físicas para uma participação de 19 minutos no surpreendente empate em 0 a 0 com Cabo Verde.

    Yamal conseguiu jogar o primeiro tempo da goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, e a Espanha parecia um time completamente diferente com ele em campo. Além de abrir o placar em Atlanta, Yamal acrescentou uma dimensão totalmente nova ao jogo ofensivo da La Roja.

    No entanto, ele vem enfrentando dificuldades desde então. Suas maravilhosas habilidades de drible ficaram em evidência na goleada sobre a Áustria nas oitavas de final — partida em que a Espanha se tornou a primeira seleção a escalar dois adolescentes como titulares em uma partida da fase eliminatória desde Pelé na Copa do Mundo de 1958 —, mas Yamal mais uma vez não conseguiu superar seu arqui-rival, Nuno Mendes, na vitória por 1 a 0 sobre Portugal.

    Consequentemente, o ponta mais temido do futebol ainda está, surpreendentemente, à espera de sua primeira assistência na Copa do Mundo antes do confronto das quartas de final desta sexta-feira contra a Bélgica, tendo criado apenas cinco chances no torneio até o momento.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deixar o melhor para o final?

    A questão é que, no entanto, Yamal sabe que, até agora, não tem jogado nem de longe no seu nível habitual — e isso não o perturba nem um pouco.

    “Sou muito exigente comigo mesmo”, disse ele ao Mundo Deportivo. “Nunca fico satisfeito com o que estou fazendo. Além disso, só preciso continuar jogando. Fiquei fora por quase dois meses, e não é a mesma coisa que quando você já jogou sete partidas seguidas.

    “Continuar tocando na bola, continuar jogando, continuar acumulando minutos e, obviamente, aquele jogo [importante] vai chegar. No fim das contas, as pessoas se lembram desses momentos, a partir das oitavas de final e das quartas de final. É aí que fico mais motivado.

    “Encarei todo esse processo com calma para poder chegar a este ponto em boa forma. Me sinto ótimo, ansioso para mostrar o que somos como Espanha e o que eu sou.

    “Nunca fui o melhor jogador na fase de grupos. Quanto mais se aproximam as partidas importantes, as semifinais ou a final, melhor eu jogo.”

    A ideia de que as fases finais da Copa do Mundo vão trazer à tona o melhor de Yamal é um pensamento assustador para a Bélgica, assim como para todas as outras seleções que ainda estão na competição.

    O fato de Yamal ter se destacado nos momentos mais decisivos ajudou a Espanha a conquistar a Euro 2024. A história pode facilmente se repetir na Copa do Mundo — especialmente agora que parece que eles também contam com um jogador que marcará uma era na defesa.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Bélgica crest
Bélgica
BÉL