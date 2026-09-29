AFP
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Lamine Yamal marca duas vezes, Espanha goleia a Croácia e termina na liderança do grupo da Liga das Nações da Uefa
Começo arrasador em Sevilha
A Espanha começou a partida com intensidade incrível no Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal abriu o placar com apenas dois minutos, acertando um chute de pé esquerdo no canto inferior após um passe preciso de Álex Baena. A Croácia teve dificuldade para lidar com a pressão inicial, enquanto os mandantes dominavam a posse de bola.
A Opta destacou a importância histórica, afirmando: "A Espanha marcou nos dois primeiros minutos de jogo em partidas consecutivas, contra a Inglaterra e contra a Croácia. É a primeira vez que consegue isso em qualquer competição desde, pelo menos, 2004."
- AFP
Resposta rápida restaura a liderança
A Croácia conseguiu encontrar o empate contra a corrente do jogo quando Dion Beljo cabeceou para o gol após cruzamento de Ivan Perisic, aos 28 minutos. No entanto, a Espanha respondeu quase imediatamente para retomar a vantagem. Apenas três minutos depois, Yamal virou garçom ao levantar uma cobrança de escanteio com precisão para Marc Pubill cabecear a bola no alto para o fundo da rede.
Os anfitriões mantiveram controle absoluto do meio-campo, limitando os adversários a poucas oportunidades enquanto levavam perigo constante ao gol de Dominik Livakovic. O placar poderia ter sido ainda mais elástico antes do intervalo, já que Mikel Oyarzabal teve um gol anulado por impedimento, e Fermin Lopez acertou a trave nos acréscimos.
- Getty Images Sport
Garantindo os pontos cruciais
No segundo tempo, a Espanha continuou a ditar o ritmo e acabou ampliando a vantagem. Yamal marcou seu segundo gol da noite aos 63 minutos, finalizando com categoria de um ângulo difícil após receber passe do reserva Pedri. O time de Luis de la Fuente controlou 63,7% da posse de bola e registrou 16 finalizações no total.
Apesar da intensa competição, o público do Ramon Sanchez-Pizjuan demonstrou enorme respeito e aplaudiu de pé a lenda croata Luka Modric quando ele entrou em campo aos 81 minutos. As substituições de De la Fuente voltaram a se mostrar muito eficazes, já que Mikel Merino deu a assistência para o gol de Nico Williams aos 89 minutos, selando a vitória por 4 a 1.
- AFP
De olho no futuro da Espanha
A Espanha agora ocupa com firmeza a liderança do Grupo 3 da Liga A, com seis pontos, depois de derrotar a Inglaterra na rodada de abertura antes de atropelar a Croácia. A equipe buscará ampliar sua sequência perfeita contra a Tchéquia em sua próxima partida, com o objetivo de garantir classificação antecipada para as fases eliminatórias.
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