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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Lamine Yamal, Lennart Karl e 12 jovens promessas da NXGN devem brilhar na Copa do Mundo de 2026

NXGN
Copa do Mundo
L. Yamal
P. Cubarsi
L. Karl
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
Espanha
Alemanha
México
Escócia
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Senegal
Marrocos
Equador
Austrália
Croácia
Egito
Bósnia e Herzegovina
Especiais e Opinião

Faltam menos de uma semana para a Copa do Mundo, e as seleções estão atualmente dando os últimos retoques nos preparativos para o torneio na América do Norte. O cenário está pronto para que uma série de jogadores se tornem heróis nacionais, incluindo alguns dos jovens mais promissores do futebol atual.

Pelé e Kylian Mbappé são os únicos adolescentes a terem marcado gols em uma final da Copa do Mundo, mas muitos outros — de Michael Owen a Lionel Messi — brilharam no cenário mundial apesar de ainda não terem completado 20 anos.

Então, quem poderia seguir os passos deles nos Estados Unidos, no México e no Canadá? O GOAL selecionou 12 jogadores elegíveis para o NXGN (nascidos em 2007 ou depois) que podem se destacar neste verão...

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    Lamine Yamal (Espanha)

    Lamine Yamal não é apenas o jovem que mais se destacou na Copa do Mundo deste verão; há uma chance real de que ele seja o jogador de destaque na América do Norte, tamanha é a habilidade do ponta do Barcelona e da seleção espanhola. Desde que marcou sua estreia internacional com um gol espetacular contra a Geórgia aos 16 anos, Yamal tem sido uma escolha certa para Luis de la Fuente.

    Ele já mostrou que não se intimida com a perspectiva de jogar em um grande torneio, tendo arrasado na Euro 2024, quando a La Roja triunfou na Alemanha. O gol de Yamal que abriu o placar contra a França nas semifinais foi uma verdadeira obra de arte, e seu desempenho no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar por vir.

    O único empecilho? Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa em abril, o que deve deixá-lo de fora pelo menos da estreia da Espanha e pode mantê-lo afastado por um pouco mais de tempo. A equipe de De la Fuente deve avançar facilmente para as oitavas de final mesmo sem seu jovem prodígio, mas em que condições Yamal estará quando voltar à forma física? A resposta pode muito bem determinar se Yamal terá a chance de erguer o troféu da Copa do Mundo apenas seis dias após seu aniversário de 19 anos.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Espanha)

    No entanto, Yamal não será o único adolescente na escalação da Espanha. Pau Cubarsi foi titular em quatro das seis partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo disputadas pela La Roja no final de 2025 e parece estar se consolidando nos planos de De la Fuente, após ter sido uma omissão um tanto surpreendente da seleção espanhola vencedora do Euro.

    O jogador de 19 anos é um dos pilares do Barcelona de Hansi Flick há mais de dois anos, com a tranquilidade de Cubarsi com a bola e sua habilidade nos passes combinando-se com seus instintos defensivos de alto nível. Este torneio provavelmente será o primeiro de muitos em uma carreira que promete ser longa e bem-sucedida.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Equador)

    Um jovem que, infelizmente, não estará em campo na América do Norte neste verão é Estevao, já que o atacante brasileiro sofreu uma lesão no final da temporada enquanto jogava pelo Chelsea, o que o deixou fora da disputa pela convocação. No entanto, ainda haverá um jovem de propriedade do BlueCo em campo.

    O meio-campista equatoriano Kendry Paez é um dos adolescentes mais experientes em termos de partidas pela seleção e foi convocado para a Copa do Mundo. Atualmente jogando por empréstimo no River Plate, o jovem do Chelsea é apontado como uma estrela em potencial desde 2023, quando estreou pela seleção aos 16 anos.

    Paez tornou-se, algumas semanas depois, o jogador mais jovem a marcar um gol nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, mas tem sido utilizado principalmente como reserva em nível internacional desde a Copa América de 2024. Isso não significa que o jogador de 19 anos não será capaz de causar uma grande impressão na América do Norte. De fato, Paez tem magia suficiente em seus pés para chamar a atenção de uma das zebras do torneio.

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    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Talvez agora, mais do que nunca, vários jogadores estejam diante de uma escolha no que diz respeito à sua seleção de origem, com muitos dos prováveis participantes da Copa do Mundo prestes a representar países pelos quais talvez não tivessem imaginado jogar enquanto cresciam.

    Ibrahim Mbaye, por exemplo, passou a infância jogando pela França em todas as categorias de base até a Sub-20, mas acabou aceitando uma convocação do Senegal em novembro.

    O jogador de 18 anos marcou em sua segunda partida pelos Leões de Teranga, tornando-se assim o artilheiro mais jovem da história da seleção da África Ocidental, e depois desempenhou um papel importante na campanha do time até a final da Copa Africana das Nações, onde marcou um gol e deu duas assistências. O atacante do Paris Saint-Germain estará, portanto, confiante em deixar sua marca em seu segundo grande torneio de 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Marrocos)

    Outro jogador de 18 anos que representará uma seleção africana neste verão, apesar de ter jogado pelas seleções de base da França, é Ayyoub Bouaddi, que mudou sua filiação internacional para Marrocos na véspera do torneio.

    Bouaddi tem 10 partidas pela seleção sub-21 da França, mas o meio-campista do Lille foi diretamente para a seleção dos Leões do Atlas, que buscam repetir a campanha de 2022, quando chegaram às semifinais. Certamente Bouaddi trará muita qualidade ao time de Marrocos, tendo chamado a atenção tanto na Ligue 1 quanto, principalmente, na Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas.

    PSG e Arsenal estão atualmente disputando a contratação de Bouaddi neste verão, e o Lille espera que ele possa impressionar na América do Norte para elevar ainda mais seu valor.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (México)

    Como co-anfitrião, o México sempre estaria sob grande pressão na Copa do Mundo, mesmo antes de não conseguir passar da fase de grupos em 2022. O El Tri, portanto, está à procura de novos heróis, e o peso das expectativas recaiu firmemente sobre os ombros de Gilberto Mora, apesar de ele ser o jogador mais jovem de todo o torneio.

    O jogador de 17 anos, apelidado de “O Pedri mexicano”, foi escalado para o time titular de seu país nas fases eliminatórias da Copa Ouro de 2025 e acabou desempenhando um papel fundamental na conquista do troféu pela equipe de Javier Aguirre, tornando Mora o jogador mais jovem a vencer um grande torneio internacional e quebrando o recorde estabelecido por Yamal 12 meses antes.

    Uma lesão deixou o jovem astro do Club Tijuana fora dos gramados nos primeiros meses de 2026, mas ele já está totalmente recuperado e deve voltar à escalação quando o México estrear no torneio, em 11 de junho.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Croácia)

    Mais uma vez, os veteranos da Croácia serão o centro das atenções neste verão, com Luka Modric, de 40 anos, liderando o time em sua quinta Copa do Mundo ao longo de sua ilustre carreira. Mas há uma nova geração de talentos surgindo por trás desses nomes conhecidos, sendo Luka Vuskovic, sem dúvida, um dos mais empolgantes após uma temporada em que se destacou como um dos jovens zagueiros centrais mais promissores da Europa.

    O jogador emprestado pelo Tottenham brilhou durante sua passagem pelo Hamburgo, garantindo uma vaga na Seleção da Temporada da Bundesliga e despertando o interesse do Barcelona, enquanto Vuskovic também conquistou suas duas primeiras convocações para a seleção durante as eliminatórias da Copa do Mundo.

    Uma verdadeira ameaça em jogadas de bola parada, além de ser um excelente zagueiro, o jogador de 19 anos pode até mesmo ser titular ao lado de Josko Gvardiol na seleção de Zlatko Dalic neste verão.

  • Lennart KarlGetty Images

    Lennart Karl (Alemanha)

    Sempre há grande expectativa para que certos jovens sejam convocados antes de qualquer grande torneio, e esse foi certamente o caso na Alemanha na última temporada, após a impressionante ascensão de Lennart Karl no Bayern de Munique. O meia-atacante de 18 anos não pareceu deslocado em um dos times de elite da Europa e conseguiu somar 16 gols e assistências em todas as competições.

    Os torcedores da Die Mannschaft ficaram entusiasmados, então, quando Karl recebeu sua primeira convocação de Julian Nagelsmann em março, e o adolescente imediatamente se mostrou à vontade no ambiente internacional, apesar de ter feito sua estreia na seleção sub-21 apenas alguns meses antes.

    Tornou-se quase impossível, então, para Nagelsmann deixar Karl de fora da convocação, e agora há uma chance real de que ele possa ser escalado desde o início, já que a Alemanha busca preencher a lacuna deixada pela ausência de Serge Gnabry, forçada por lesão, ao lado de Jamal Musiala e Florian Wirtz nas posições atrás do atacante.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina)

    Embora Edin Dzeko provavelmente seja o jogador da Bósnia e Herzegovina que mais chamará a atenção nesta que é apenas a segunda participação do país na Copa do Mundo, é um jogador que se encontra na fase oposta de sua carreira que talvez seja o membro mais intrigante da seleção. Na verdade, sem as contribuições de Kerim Alajbegovic, a Bósnia talvez nem estivesse na América do Norte.

    O jogador de 19 anos saiu do banco para primeiro dar a assistência para o gol de empate de Dzeko na semifinal da repescagem contra o País de Gales, em março, antes de Alajbegovic converter o pênalti decisivo na disputa de pênaltis, garantindo a classificação de seu país para a final contra a Itália. Alajbegovic voltou a chamar a atenção contra a Azzurri, quando a Bósnia triunfou mais uma vez nos pênaltis, e assim o veloz ponta terá agora o maior palco de todos para mostrar do que é capaz.

    Alajbegovic vem de uma temporada no Red Bull Salzburg, onde marcou 13 gols em todas as competições, com suas atuações na Áustria sendo suficientes para convencer o Bayer Leverkusen a ativar sua cláusula de recompra e trazer Alajbegovic de volta à Alemanha antes da campanha da Bundesliga na próxima temporada.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (Escócia)

    A Escócia sofreu um revés na véspera da Copa do Mundo quando o importante meio-campista Billy Gilmour sofreu uma lesão no joelho durante a vitória em um amistoso pré-torneio contra o Haiti, o que o deixou fora da competição. Mas o desespero de um jogador é a alegria de outro, e Tyler Fletcher estará ansioso para aproveitar ao máximo essa oportunidade inesperada.

    Filho do ex-meio-campista da Escócia e do Manchester United, Darren, Fletcher Jr. estreou pelos Red Devils na última temporada, após passar pela base do Manchester City, e foi eleito o jogador do ano da equipe reserva do United no mês passado.

    Meio-campista combativo e habilidoso com a bola, o jogador de 19 anos representou brevemente a Inglaterra nas categorias de base ao lado de seu irmão gêmeo, Jack. No entanto, enquanto Jack ainda está no caminho para um dia jogar pelos Três Leões, Tyler se comprometeu com a Escócia em 2024 e agora foi recompensado com uma vaga na Copa do Mundo.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Austrália)

    Ao contrário da maioria de seus companheiros da seleção australiana, Lucas Herrington não precisou viajar muito para chegar ao centro de treinamento dos Socceroos para a Copa do Mundo, na Califórnia, já que joga pelo Colorado Rapids na MLS. Há também a possibilidade de que, durante o torneio, o jogador de 18 anos consiga mostrar exatamente por que vem recebendo elogios desde sua chegada aos Estados Unidos no início de 2026.

    Apesar de ter chegado com apenas 29 partidas pela equipe principal em seu currículo, conquistadas durante sua passagem pela A-League com o Brisbane Roar, Herrington jogou todos os minutos pelo Rapids até agora nesta temporada, emergindo como um dos melhores zagueiros centrais jovens de toda a liga.

    O desempenho de Herrington lhe rendeu suas primeiras convocações para a seleção australiana em março, e ele pode muito bem entrar no time titular de Tony Popovic contra a Turquia em 13 de junho, na estreia dos Socceroos no torneio. Já atraindo interesse da Premier League e de toda a Europa, algumas atuações de destaque provavelmente farão com que ainda mais olheiros notem o potencial de Herrington.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Egito)

    E, por fim, uma escolha verdadeiramente inesperada do Egito, que convocou Hamza Abdelkarim — sem nenhuma partida internacional até então —, causando grande surpresa quando a lista definitiva para a Copa do Mundo foi divulgada. O atacante tem apenas nove partidas em times profissionais desde que se tornou o jogador mais jovem da história do Al-Ahly, em fevereiro de 2025, e, até então, havia representado apenas a seleção sub-17 do seu país.

    Isso não quer dizer que Abdelkarim não seja uma promessa empolgante, e seu potencial ficou evidente em fevereiro, quando foi emprestado por ninguém menos que o Barcelona. Desde então, ele marcou cinco gols em sete partidas da liga pelo time sub-19 do Blaugrana, e o gigante espanhol espera tornar a transferência de Abdelkarim definitiva neste verão.

    Resta saber, então, como o Egito planeja utilizar o jogador de 18 anos neste verão. Ele recebeu a camisa nº 9, o que sugere que poderá entrar em campo ao longo do torneio.