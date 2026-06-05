Lamine Yamal, Lennart Karl e 12 jovens promessas da NXGN devem brilhar na Copa do Mundo de 2026

Lamine Yamal não é apenas o jovem que mais se destacou na Copa do Mundo deste verão; há uma chance real de que ele seja o jogador de destaque na América do Norte, tamanha é a habilidade do ponta do Barcelona e da seleção espanhola. Desde que marcou sua estreia internacional com um gol espetacular contra a Geórgia aos 16 anos, Yamal tem sido uma escolha certa para Luis de la Fuente.

Ele já mostrou que não se intimida com a perspectiva de jogar em um grande torneio, tendo arrasado na Euro 2024, quando a La Roja triunfou na Alemanha. O gol de Yamal que abriu o placar contra a França nas semifinais foi uma verdadeira obra de arte, e seu desempenho no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar por vir.

O único empecilho? Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa em abril, o que deve deixá-lo de fora pelo menos da estreia da Espanha e pode mantê-lo afastado por um pouco mais de tempo. A equipe de De la Fuente deve avançar facilmente para as oitavas de final mesmo sem seu jovem prodígio, mas em que condições Yamal estará quando voltar à forma física? A resposta pode muito bem determinar se Yamal terá a chance de erguer o troféu da Copa do Mundo apenas seis dias após seu aniversário de 19 anos.