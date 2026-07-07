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Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona e da Espanha, ganha o apelido de “mini-Messi” após causar lesão ao lateral português Nuno Mendes na Copa do Mundo com suas “jogadas de drible”
Vidic elogia o “Mini Messi”
Vidic passou a integrar a crescente lista de admiradores de Yamal, fazendo uma comparação lendária com o jovem ponta do Barcelona. Depois de ver o adolescente desmontar a lateral esquerda portuguesa durante a vitória da Espanha nas oitavas de final, o ex-jogador da seleção da Sérvia não mediu palavras ao avaliar o talento único do jogador de 18 anos.
Ao comentar sobre o impacto do jogador, Vidic declarou ao jornal A Bola: “Esse garoto é maravilhoso e especial; na minha opinião, ele é um ‘Mini Messi’ — é assim que eu o chamo. Ele fez o adversário correr pela lateral várias vezes com seus dribles e acabou lesionando Nuno Mendes em uma dessas jogadas.” A comparação é um grande elogio, associando o jogador formado na La Masia ao ícone do clube que marcou uma era no Camp Nou.
- AFP
O duelo de Nuno Mendes
O confronto individual entre Yamal e Mendes foi um dos mais esperados do torneio, especialmente devido ao histórico do zagueiro do PSG de ter conseguido conter o jovem espanhol em encontros anteriores. No entanto, a persistência e a habilidade do craque do Barcelona acabaram por sobrecarregar o lateral, levando a um esgotamento físico que mudou o rumo da partida.
Mendes foi forçado a deixar o campo aos 56 minutos, após ter dificuldades para acompanhar o ritmo e os movimentos do adversário. Ele foi substituído pelo ex-jogador do Barcelona Nelson Semedo, mas o estrago já estava feito. A Espanha aproveitou o momento, mantendo a solidez defensiva e não sofrendo gols pela sexta partida consecutiva na Copa do Mundo, garantindo assim a vitória.
Impacto das “manobras de drible”
Vidic ficou particularmente impressionado com a natureza não convencional dos movimentos de Yamal. O lendário zagueiro central observou que a habilidade do atacante de mudar de direção e desequilibrar os defensores o torna um pesadelo para os laterais modernos, acostumados a perfis atléticos mais previsíveis. A pressão implacável exercida pelo adolescente foi, aos olhos de Vidic, a principal causa da saída prematura de Mendes.
“Lamine causou a lesão de Mendes. É esse o tipo de jogador que ele é”, explicou Vidic ao analisar os destaques da partida. “Lamine Yamal não corre em linha reta. Ele está sempre fazendo jogadas com a bola e fazendo algo incrível. É simplesmente um prazer vê-lo em campo.”
- getty
O caminho a seguir para a Espanha
Embora o foco continue voltado para o brilhantismo individual do “Mini Messi”, o esforço coletivo da La Roja continua a impressionar no cenário mundial.
A vitória garante que a Espanha permaneça no caminho certo para um possível segundo título mundial, após uma campanha no torneio em que a equipe conseguiu superar um início vacilante contra Cabo Verde.
Com o confronto nas quartas de final contra a Bélgica se aproximando, a condição física e o desempenho de seu jovem craque serão cruciais para que a equipe supere os últimos obstáculos na América do Norte e chegue à grande final em 19 de julho.
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