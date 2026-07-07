Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona e da Espanha, ganha o apelido de “mini-Messi” após causar lesão ao lateral português Nuno Mendes na Copa do Mundo com suas “jogadas de drible”

Vidic passou a integrar a crescente lista de admiradores de Yamal, fazendo uma comparação lendária com o jovem ponta do Barcelona. Depois de ver o adolescente desmontar a lateral esquerda portuguesa durante a vitória da Espanha nas oitavas de final, o ex-jogador da seleção da Sérvia não mediu palavras ao avaliar o talento único do jogador de 18 anos.

Ao comentar sobre o impacto do jogador, Vidic declarou ao jornal A Bola: “Esse garoto é maravilhoso e especial; na minha opinião, ele é um ‘Mini Messi’ — é assim que eu o chamo. Ele fez o adversário correr pela lateral várias vezes com seus dribles e acabou lesionando Nuno Mendes em uma dessas jogadas.” A comparação é um grande elogio, associando o jogador formado na La Masia ao ícone do clube que marcou uma era no Camp Nou.