AFP
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Lamine Yamal já “conquistou o futebol” aos 19 anos! O ponta espanhol recebe elogios por seu desempenho “excepcional” de um ex-jogador da seleção inglesa após a vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina
A passagem do bastão em Nova York
Em um momento que ficará gravado na história do futebol, Yamal abraçou um Lionel Messi em lágrimas ao final da final da Copa do Mundo no Estádio de Nova York-Nova Jersey. A imagem era impossível de ignorar: uma passagem do bastão de um ícone de 39 anos para um fenômeno de 19. Yamal, que veste a camisa número 10 do Barcelona em seu clube, ofereceu consolo ao homem que, sem dúvida, definiu essa mesma camisa.
A vitória por 1 a 0 da La Roja, garantida por Ferran Torres aos 106 minutos, fez com que Yamal se tornasse o jogador mais jovem da história a conquistar tanto o Campeonato Europeu quanto a Copa do Mundo. Com apenas 19 anos e seis dias, ele alcançou o que muitas lendas não conseguem realizar em toda a vida.
- Getty Images Sport
Hart e De la Fuente elogiam o jovem astro
O ex-goleiro da Inglaterra, Joe Hart, destacou a serenidade de Yamal depois que o adolescente foi repetidamente pressionado pela Argentina durante toda a final. O comentarista da BBC Sport disse: “Lamine Yamal não apenas não reagiu, como também enfrentou tudo isso de frente. Ele não se abalou e não recuou. Tinha o time inteiro tentando derrubá-lo. Ele simplesmente manteve a calma. Foi uma atuação realmente notável da parte dele. Lamine Yamal tem 19 anos. Que dia maravilhoso para ele. Ele tem 19 anos e já é um jogador completo.”
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também elogiou a contribuição do jovem após a vitória. Ele disse: “Ele jogou um futebol excelente, que o ajudará a amadurecer e a se tornar um jogador ainda melhor do que já é. Ele realmente se sacrificou pelo bem coletivo. Isso é muito importante na minha equipe. Na minha opinião, ele fez uma ótima Copa do Mundo.”
O titular perfeito da Espanha
Apesar de ter entrado na competição com preocupações em relação a uma lesão no tendão da coxa, Yamal foi titular em sete das oito partidas da Espanha na Copa do Mundo de 2026 e venceu todas elas. Esse problema persistente pareceu prejudicar seu rendimento ofensivo habitual, resultando em uma campanha pessoal um tanto abaixo do esperado, com apenas um gol. No fim das contas, seu desempenho mais discreto no torneio permitiu que seu companheiro de equipe Pau Cubarsi levasse o prêmio de Jovem Jogador da FIFA.
No entanto, a influência de Yamal no sucesso histórico da equipe foi absoluta. Somando-se às seis partidas como titular na Euro 2024, ele agora venceu todas as 13 partidas em que foi titular em grandes torneios. Essa sequência impecável é a mais longa de qualquer titular europeu na história dos grandes torneios. Sua capacidade de equilibrar brilhantismo individual com disciplina defensiva e percepção tática fez dele a joia indiscutível da coroa da Espanha, no momento em que o país retorna ao topo do futebol mundial.
- Getty Images Sport
Yamal busca dar continuidade ao seu sucesso histórico
Yamal agora retornará ao futebol de clubes, tendo consolidado sua posição como uma das jovens estrelas mais promissoras do esporte, após somar a medalha de campeão da Copa do Mundo ao seu título no Campeonato Europeu. Com apenas 19 anos, o ponta do Barcelona já acumulou uma coleção notável de troféus. Com De la Fuente continuando a depositar sua confiança nele, Yamal parece destinado a permanecer no centro da nova era da Espanha, enquanto os campeões mundiais buscam dar continuidade ao seu mais recente sucesso.
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