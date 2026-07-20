Lamine Yamal já “conquistou o futebol” aos 19 anos! O ponta espanhol recebe elogios por seu desempenho “excepcional” de um ex-jogador da seleção inglesa após a vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina

Em um momento que ficará gravado na história do futebol, Yamal abraçou um Lionel Messi em lágrimas ao final da final da Copa do Mundo no Estádio de Nova York-Nova Jersey. A imagem era impossível de ignorar: uma passagem do bastão de um ícone de 39 anos para um fenômeno de 19. Yamal, que veste a camisa número 10 do Barcelona em seu clube, ofereceu consolo ao homem que, sem dúvida, definiu essa mesma camisa.

A vitória por 1 a 0 da La Roja, garantida por Ferran Torres aos 106 minutos, fez com que Yamal se tornasse o jogador mais jovem da história a conquistar tanto o Campeonato Europeu quanto a Copa do Mundo. Com apenas 19 anos e seis dias, ele alcançou o que muitas lendas não conseguem realizar em toda a vida.