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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Lamine Yamal iguala recorde de Lionel Messi enquanto o Barcelona garante vitória emocionante sobre o Levante

L. Yamal
L. Messi
Raphinha
Barcelona
La Liga
Levante x Barcelona
Levante

Lamine Yamal igualou um impressionante recorde de Lionel Messi ao marcar seu terceiro doblete consecutivo em La Liga, enquanto o Barcelona garantiu uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Levante no domingo. O fenômeno de 19 anos e seu companheiro de equipe Raphinha mantiveram a forma devastadora, ajudando o time imparável de Hansi Flick a alcançar uma impressionante marca de gols que não era vista no clube havia mais de uma década.

  • Igualando Lionel Messi

    O Barcelona manteve o início perfeito na campanha doméstica com uma vitória por 4 a 2 sobre o Levante, impulsionada por o imparável Yamal. Lamine marcou duas vezes, igualando um recorde do século 21 anteriormente detido apenas por Lionel Messi.

    Yamal se tornou apenas o segundo jogador do Barcelona a registrar três dobletes nas cinco primeiras partidas de uma temporada de La Liga, feito que Messi alcançou na campanha 2012/13. Yamal agora tem seis gols nesta temporada, o que o torna artilheiro da competição ao lado de Raphinha, Kylian Mbappe e Sergio Camello.

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    Dupla de ataque dominante

    Raphinha também teve papel crucial no triunfo, com duas assistências. O brasileiro agora já participou de 11 gols nesta temporada, enquanto Yamal esteve envolvido em nove. A produção ofensiva combinada da dupla levou o Barcelona à impressionante marca de 25 gols em todas as competições.

    Esse domínio ofensivo significa que o clube alcançou 20 gols na liga após apenas cinco jogos pela primeira vez desde a temporada 2011/12. Além disso, Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, o que significa que o Barcelona balançou as redes nos seis minutos iniciais em três partidas consecutivas.

  • Levante busca virada no fim

    O Barcelona dominou no início, com Espart marcando aos cinco minutos. Yamal então balançou as redes duas vezes, marcando aos 19 minutos e convertendo um pênalti aos 48 para estabelecer uma vantagem confortável de três gols.

    No entanto, o Levante incendiou a partida no fim após erros defensivos. Ivan Romero aproveitou uma falha para marcar aos 79 minutos, e Brugue fez o segundo nove minutos depois, deixando o placar em 3 a 2. Os mandantes pressionaram em busca de um empate dramático, mas Karim Adeyemi selou a vitória do Barcelona por 4 a 2 com um golaço em jogada individual nos acréscimos (93').

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    Qual é o próximo passo do Barcelona?

    A vitória garante que o Barcelona mantenha sua posição no topo da tabela de La Liga, com um aproveitamento perfeito de 15 pontos em cinco partidas. Enquanto isso, o Levante ocupa a 13ª colocação, com cinco pontos. O time de Flick tentará ampliar seu início impecável quando receber o Racing na quarta-feira, antes de enfrentar um duro teste contra o Sevilla no sábado.

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