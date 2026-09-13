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Lamine Yamal iguala recorde de Lionel Messi enquanto o Barcelona garante vitória emocionante sobre o Levante
Igualando Lionel Messi
O Barcelona manteve o início perfeito na campanha doméstica com uma vitória por 4 a 2 sobre o Levante, impulsionada por o imparável Yamal. Lamine marcou duas vezes, igualando um recorde do século 21 anteriormente detido apenas por Lionel Messi.
Yamal se tornou apenas o segundo jogador do Barcelona a registrar três dobletes nas cinco primeiras partidas de uma temporada de La Liga, feito que Messi alcançou na campanha 2012/13. Yamal agora tem seis gols nesta temporada, o que o torna artilheiro da competição ao lado de Raphinha, Kylian Mbappe e Sergio Camello.
- AFP
Dupla de ataque dominante
Raphinha também teve papel crucial no triunfo, com duas assistências. O brasileiro agora já participou de 11 gols nesta temporada, enquanto Yamal esteve envolvido em nove. A produção ofensiva combinada da dupla levou o Barcelona à impressionante marca de 25 gols em todas as competições.
Esse domínio ofensivo significa que o clube alcançou 20 gols na liga após apenas cinco jogos pela primeira vez desde a temporada 2011/12. Além disso, Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, o que significa que o Barcelona balançou as redes nos seis minutos iniciais em três partidas consecutivas.
Levante busca virada no fim
O Barcelona dominou no início, com Espart marcando aos cinco minutos. Yamal então balançou as redes duas vezes, marcando aos 19 minutos e convertendo um pênalti aos 48 para estabelecer uma vantagem confortável de três gols.
No entanto, o Levante incendiou a partida no fim após erros defensivos. Ivan Romero aproveitou uma falha para marcar aos 79 minutos, e Brugue fez o segundo nove minutos depois, deixando o placar em 3 a 2. Os mandantes pressionaram em busca de um empate dramático, mas Karim Adeyemi selou a vitória do Barcelona por 4 a 2 com um golaço em jogada individual nos acréscimos (93').
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Qual é o próximo passo do Barcelona?
A vitória garante que o Barcelona mantenha sua posição no topo da tabela de La Liga, com um aproveitamento perfeito de 15 pontos em cinco partidas. Enquanto isso, o Levante ocupa a 13ª colocação, com cinco pontos. O time de Flick tentará ampliar seu início impecável quando receber o Racing na quarta-feira, antes de enfrentar um duro teste contra o Sevilla no sábado.
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