Lamine Yamal iguala recorde de Lionel Messi enquanto o Barcelona garante vitória emocionante sobre o Levante

O Barcelona manteve o início perfeito na campanha doméstica com uma vitória por 4 a 2 sobre o Levante, impulsionada por o imparável Yamal. Lamine marcou duas vezes, igualando um recorde do século 21 anteriormente detido apenas por Lionel Messi.

Yamal se tornou apenas o segundo jogador do Barcelona a registrar três dobletes nas cinco primeiras partidas de uma temporada de La Liga, feito que Messi alcançou na campanha 2012/13. Yamal agora tem seis gols nesta temporada, o que o torna artilheiro da competição ao lado de Raphinha, Kylian Mbappe e Sergio Camello.