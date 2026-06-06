Lamine Yamal ganha mais um prêmio! O craque do Barcelona é eleito o Melhor Jogador da La Liga, enquanto Joan Garcia leva o prêmio de Melhor Defesa

Yamal coroou uma temporada notável ao ser eleito o Melhor Jogador da La Liga, graças às suas atuações de destaque pelo Barcelona. O jogador de 18 anos desempenhou um papel fundamental na conquista do título pelo clube, com a equipe de Flick terminando na liderança da tabela com 94 pontos. O ponta encerrou a campanha na liga com 16 gols e 11 assistências, reforçando sua importância no ataque do Barcelona. O jogador formado na La Masia também dividiu o Troféu Zarra com seu companheiro de equipe Ferran Torres.

O domínio do Barcelona se estendeu além do principal prêmio individual. Flick foi eleito o Melhor Técnico da Temporada pelo segundo ano consecutivo, após conduzir o gigante catalão ao topo do futebol espanhol.