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Lamine Yamal ganha mais um prêmio! O craque do Barcelona é eleito o Melhor Jogador da La Liga, enquanto Joan Garcia leva o prêmio de Melhor Defesa
Estrelas do Barcelona dominam os prêmios da La Liga
Yamal coroou uma temporada notável ao ser eleito o Melhor Jogador da La Liga, graças às suas atuações de destaque pelo Barcelona. O jogador de 18 anos desempenhou um papel fundamental na conquista do título pelo clube, com a equipe de Flick terminando na liderança da tabela com 94 pontos. O ponta encerrou a campanha na liga com 16 gols e 11 assistências, reforçando sua importância no ataque do Barcelona. O jogador formado na La Masia também dividiu o Troféu Zarra com seu companheiro de equipe Ferran Torres.
O domínio do Barcelona se estendeu além do principal prêmio individual. Flick foi eleito o Melhor Técnico da Temporada pelo segundo ano consecutivo, após conduzir o gigante catalão ao topo do futebol espanhol.
"A proverbial dor de cabeça para as defesas adversárias"
O prêmio de Yamal veio após uma temporada em que ele se consolidou como um dos jogadores mais influentes da competição. O reconhecimento marcou o segundo ano consecutivo em que um jogador do Barcelona conquistou o principal prêmio individual da liga, após o sucesso de Raphinha na temporada anterior.
“Mais um prêmio para o talento de Lamine Yamal. O camisa 10 do FC Barcelona foi reconhecido como o jogador da temporada 2025/26 da LaLiga”, dizia o comunicado oficial do clube.
“A magia do atacante da La Masia é evidente. Em cada partida, ele apresentou dribles, gols e assistências. Ele é a proverbial dor de cabeça para as defesas adversárias, que precisam se esforçar ao máximo para tentar conter as ameaças ofensivas do blaugrana.”
Garcia é eleito o melhor goleiro da temporada
O aspecto defensivo do jogo também foi reconhecido, com Garcia recebendo o prêmio de melhor defesa da temporada. O goleiro tem sido uma revelação desde que chegou ao clube, oferecendo uma segurança que se mostrou vital em vários confrontos acirrados durante a disputa pelo título.
O lance específico que lhe rendeu o prêmio foi uma defesa espetacular com uma mão só em um cabeceio de Pere Milla durante o clássico no estádio de Cornellá contra o Espanyol. O desempenho heroico de Garcia naquela partida foi emblemático de uma temporada em que ele também conquistou o Troféu Zamora, sofrendo apenas 21 gols em toda a temporada da liga.
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Aproveitando uma temporada dominante
O Barcelona buscará agora manter esse ímpeto na próxima temporada, após ter chegado ao topo do futebol espanhol. Com Yamal dando continuidade ao seu rápido desenvolvimento e o projeto de Flick firmemente consolidado, as expectativas só tendem a aumentar. A capacidade do clube de combinar talentos emergentes com jogadores experientes já rendeu grandes conquistas. Depois de arrecadar prêmios individuais e conquistar o título do campeonato, o Blaugrana terá como objetivo manter seu domínio nas próximas temporadas.