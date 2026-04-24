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Lamine Yamal foi acusado de ser o responsável pela lesão que encerrou sua temporada no Barcelona, após uma “ostentação” do McDonald’s em um jato particular
Lesão no tendão da coxa atinge jovem promessa
A temporada de Yamal ficou em risco durante a vitória apertada do Barcelona por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo no Camp Nou. Depois de converter com sucesso um pênalti aos 40 minutos para garantir a vitória, o jovem jogador imediatamente segurou o tendão da coxa esquerda e pediu assistência médica. O jogador de 18 anos, que marcou 16 gols e deu 11 assistências na La Liga nesta temporada, foi forçado a sair mancando de campo e foi substituído por Roony Bardghji.
Críticas severas após a lesão
Enquanto o mundo do futebol reagia com preocupação, Juan Furlanich, do DSports, lançou um ataque surpreendente ao profissionalismo do jogador. O apresentador relacionou a lesão a uma foto recente que Yamal compartilhou, na qual aparecia comendo no McDonald's dentro de um jato particular.
Questionando as escolhas de estilo de vida e os hábitos de recuperação do jogador, Furlanich disse ao Futbol Total: “É inacreditável que Lamine Yamal tenha se lesionado hoje ao cobrar um pênalti. E deixemos de lado a ironia ou o humor, é completamente real: ele se lesionou ao cobrar um pênalti.
“Um jogador de futebol que, há menos de 48 horas, brincava comendo fast food ao chegar de madrugada em um jato particular, 48 horas antes de uma partida. Acredito que tudo isso não seja coincidência, que não seja algo que acabe sendo fortuito e que seja fruto de infortúnio ou azar.
"Tem a ver com as consequências de provavelmente não estar bem, não descansar bem, não cuidar de si mesmo e correr riscos, e acabar com o que aconteceu. Não é uma foto roubada; ele mesmo se gabou dessas coisas."
Atualização do Barça sobre a lesão de Yamal
O Barcelona confirmou oficialmente que o atacante não voltará a jogar na atual temporada nacional após exames médicos aprofundados. O clube anunciou que o jovem sofreu uma lesão muscular grave, exigindo um programa de recuperação especializado para garantir que ele possa representar a Espanha neste verão.
Ao divulgar uma atualização sobre o estado de Yamal, o Barcelona declarou em comunicado publicado em seu site oficial e nas redes sociais: “Os exames realizados confirmaram que o jogador da equipe principal Lamine Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda (músculo bíceps femoral). O jogador seguirá um plano de tratamento conservador. Lamine Yamal ficará fora do restante da temporada, e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo.”
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Sonhos da Copa do Mundo por um fio
O momento em que a lesão ocorreu é catastrófico tanto para o clube quanto para a seleção, com a Copa do Mundo prestes a começar em menos de 50 dias. O Barcelona lidera atualmente a La Liga com nove pontos de vantagem, mas a ausência de Yamal no El Clásico do próximo mês transfere a pressão para o restante do elenco de Hansi Flick. A equipe médica agora se concentrará exclusivamente em um plano de tratamento conservador para garantir que o herói da Espanha na Euro 2024 esteja disponível para a estreia no torneio.