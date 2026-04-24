Lamine Yamal foi acusado de ser o responsável pela lesão que encerrou sua temporada no Barcelona, após uma “ostentação” do McDonald’s em um jato particular

Enquanto o mundo do futebol reagia com preocupação, Juan Furlanich, do DSports, lançou um ataque surpreendente ao profissionalismo do jogador. O apresentador relacionou a lesão a uma foto recente que Yamal compartilhou, na qual aparecia comendo no McDonald's dentro de um jato particular.

Questionando as escolhas de estilo de vida e os hábitos de recuperação do jogador, Furlanich disse ao Futbol Total: “É inacreditável que Lamine Yamal tenha se lesionado hoje ao cobrar um pênalti. E deixemos de lado a ironia ou o humor, é completamente real: ele se lesionou ao cobrar um pênalti.

“Um jogador de futebol que, há menos de 48 horas, brincava comendo fast food ao chegar de madrugada em um jato particular, 48 horas antes de uma partida. Acredito que tudo isso não seja coincidência, que não seja algo que acabe sendo fortuito e que seja fruto de infortúnio ou azar.

"Tem a ver com as consequências de provavelmente não estar bem, não descansar bem, não cuidar de si mesmo e correr riscos, e acabar com o que aconteceu. Não é uma foto roubada; ele mesmo se gabou dessas coisas."



