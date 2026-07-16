AFP
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Lamine Yamal fica de fora do treino da Espanha com uma bandagem na coxa esquerda, antes do confronto na final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi
Preocupação com lesão do jovem astro do Barcelona
A seleção espanhola voltou aos treinos pela primeira vez desde que garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o clima no centro de treinamento estava marcado pela cautela, já que tanto Yamal quanto Pedro Porro foram obrigados a treinar separados do grupo principal. Yamal foi visto com um curativo visível na coxa esquerda, o que gerou receios quanto à sua disponibilidade para a partida mais importante de sua jovem carreira.
Yamal terminou a vitória na semifinal contra a França sentindo os efeitos de uma forte pancada. A contusão ocorreu durante um momento decisivo da partida, quando Lucas Digne o derrubou dentro da área, resultando no pênalti que Mikel Oyarzabal converteu para abrir o placar. Embora a adrenalina da partida o tenha ajudado a aguentar até o apito final, a dor se intensificou assim que o clima se acalmou no hotel da equipe, em Dallas.
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Fisioterapeutas fazendo horas extras em Dallas
A equipe médica da Espanha está trabalhando no tratamento do jogador de 19 anos, cuja nova lesão surgiu logo após ele se recuperar de uma ruptura no tendão isquiotibial ocorrida em abril. Apesar do tratamento com bandagem e dos treinos individuais, o clima no centro de treinamento permanece tranquilo, já que os técnicos administram cuidadosamente sua carga de trabalho antes do fim de semana.
O Diario AS informa que a decisão de mantê-lo afastado do grupo principal é, em grande parte, uma medida preventiva. Tendo disputado todas as partidas da campanha da Espanha no torneio — incluindo um gol na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita na fase de grupos —, Yamal é fundamental para as ambições de seu país. Com os olhos do mundo agora voltados para o astro do Barça, que se prepara para enfrentar seu ídolo Messi em uma final dos sonhos, Luis de la Fuente está desesperado para ter seu atacante mais explosivo 100% recuperado, e os fisioterapeutas continuam otimistas de que o “golpe forte” não resultará em uma ausência prolongada.
Porro enfrenta fadiga muscular
Yamal não é a única preocupação física de De la Fuente. Porro, que foi eleito o MVP da semifinal após marcar o segundo gol contra a França, também está seguindo um cronograma de treinos adaptado. O lateral do Tottenham tem sido um dos grandes destaques da Espanha ao longo das fases eliminatórias, mas o grande volume de minutos está começando a afetar seus tendões isquiotibiais.
O problema do zagueiro é descrito como simples fadiga muscular. O imenso esforço físico de Porro em Dallas fez com que ele fosse substituído por Marcos Llorente nos minutos finais da partida. Tendo atuado apenas contra a Arábia Saudita na fase de grupos, Porro jogou desde então em todas as partidas das oitavas de final — marcando na vitória sobre a Áustria antes de entrar em campo contra Portugal, Bélgica e, finalmente, a França.
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De la Fuente continua otimista
Apesar dos programas de treinamento separados, o técnico Luis de la Fuente está confiante de que terá o elenco completo à disposição quando a equipe entrar em campo no domingo. Em declarações após a semifinal, o técnico abordou a situação de sua dupla de titulares, afirmando que, em ambos os casos, esperava que não houvesse problemas.
A Espanha busca conquistar seu segundo título da Copa do Mundo, somando-se ao histórico triunfo de 2010 na África do Sul, enquanto Yamal espera garantir seu segundo grande troféu internacional após a conquista da Euro 2024 pela La Roja. Já a Argentina busca sua quarta coroa mundial, buscando ampliar seu ilustre legado de vitórias em 1978, 1986 e 2022.
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