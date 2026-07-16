Lamine Yamal fica de fora do treino da Espanha com uma bandagem na coxa esquerda, antes do confronto na final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi

A seleção espanhola voltou aos treinos pela primeira vez desde que garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o clima no centro de treinamento estava marcado pela cautela, já que tanto Yamal quanto Pedro Porro foram obrigados a treinar separados do grupo principal. Yamal foi visto com um curativo visível na coxa esquerda, o que gerou receios quanto à sua disponibilidade para a partida mais importante de sua jovem carreira.

Yamal terminou a vitória na semifinal contra a França sentindo os efeitos de uma forte pancada. A contusão ocorreu durante um momento decisivo da partida, quando Lucas Digne o derrubou dentro da área, resultando no pênalti que Mikel Oyarzabal converteu para abrir o placar. Embora a adrenalina da partida o tenha ajudado a aguentar até o apito final, a dor se intensificou assim que o clima se acalmou no hotel da equipe, em Dallas.