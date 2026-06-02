Spain v Serbia - International Friendly
Lamine Yamal fica com a camisa nº 19 para a Copa do Mundo, após a Espanha anunciar os números oficiais da seleção

Lamine Yamal vestirá a camisa nº 19 em sua primeira Copa do Mundo, após a Espanha ter confirmado os números das camisas da seleção. O anúncio gerou polêmica entre os torcedores, já que o meio-campista Gavi recebeu a icônica camisa nº 9 e Dani Olmo ficou com a prestigiosa camisa nº 10 antes do torneio.

    A Espanha anunciou oficialmente os números das camisas para a próxima Copa do Mundo, com Yamal mantendo a camisa nº 19 que tornou famosa no Barcelona. O jovem astro vestirá esse número em sua primeira Copa do Mundo, enquanto a La Roja busca o segundo título mundial.

    O maior assunto em destaque no anúncio foi a decisão de entregar a camisa nº 9 a Gavi. Tradicionalmente associado aos atacantes centrais, o número já foi usado por jogadores como Fernando Torres e Álvaro Morata. Sua atribuição a um meio-campista rapidamente gerou discussão entre os torcedores.

    Além disso, Dani Olmo recebeu a camisa nº 10, enquanto Nico Williams vestirá a nº 17 e Mikel Oyarzabal a nº 21. No gol, David Raya fica com a camisa nº 1, e Unai Simon recebe a nº 23.



    Torcedores questionam as escolhas pouco convencionais da Espanha

    Grande parte das reações se concentrou no fato de Gavi ter recebido a camisa nº 9. Vários torcedores criticaram a decisão nas redes sociais, argumentando que o número deveria continuar associado a um atacante reconhecido, e não a um meio-campista.

    Outros torcedores também apontaram para a estrutura de numeração não convencional da Espanha, observando que vários jogadores que devem desempenhar papéis-chave receberam números mais altos, em vez da tradicional faixa de 1 a 11.

  • De la Fuente continua confiante nas chances da Espanha

    O anúncio da lista de convocados ocorre em meio a uma confiança crescente no seio da seleção espanhola antes do torneio. O técnico Luis de la Fuente apoiou abertamente as perspectivas de sua equipe, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de cautela.

    “Temos que ser cautelosos, apesar de sermos favoritos”, disse De la Fuente aos repórteres. “Temos que manter os pés no chão. Não vou negar, somos favoritos, mas estamos no mesmo nível da Inglaterra ou da França.”

    Espanha se prepara para o desafio do torneio

    A Espanha continuará seus preparativos com amistosos contra o Iraque e o Peru antes de voltar toda a sua atenção para a Copa do Mundo. A seleção de De la Fuente está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. É improvável que o debate sobre os números das camisas se esgote rapidamente, mas a atenção logo se voltará para o desempenho em campo, já que a Espanha busca justificar seu status entre as favoritas do torneio.

    Números da camisa da Espanha:

    Número

    Jogador

    Posição

    1

    David Raya

    Goleiro

    2

    Marc Pubill

    Zagueiro

    3

    Alejandro Grimaldo

    Lateral esquerdo

    4

    Eric Garcia

    Zagueiro

    5

    Marcos Llorente

    Lateral-direito

    6

    Mikel Merino

    Meio-campista

    7

    Ferran Torres

    CF

    8

    Fabian Ruiz

    CM

    9

    Gavi

    Meio-campista

    10

    Dani Olmo

    Meia-atacante

    11

    Yeremy Pino

    RW

    12

    Pedro Porro

    Lateral direito

    13

    Joan Garcia

    Goleiro

    14

    Aymeric Laporte

    Zagueiro

    15

    Alex Baena

    LW

    16

    Rodri

    DM

    17

    Nico Williams

    LW

    18

    Martin Zubimendi

    Meio-campista defensivo

    19

    Lamine Yamal

    RW

    20

    Pedri

    Meio-campista

    21

    Mikel Oyarzabal

    CF

    22

    Pau Cubarsi

    ZC

    23

    Unai Simon

    GK

    24

    Marc Cucurella

    Lateral esquerdo

    25

    Victor Muñoz

    LW

    26

    Borja Iglesias

    CF


