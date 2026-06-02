Lamine Yamal fica com a camisa nº 19 para a Copa do Mundo, após a Espanha anunciar os números oficiais da seleção
A Espanha anunciou oficialmente os números das camisas para a próxima Copa do Mundo, com Yamal mantendo a camisa nº 19 que tornou famosa no Barcelona. O jovem astro vestirá esse número em sua primeira Copa do Mundo, enquanto a La Roja busca o segundo título mundial.
O maior assunto em destaque no anúncio foi a decisão de entregar a camisa nº 9 a Gavi. Tradicionalmente associado aos atacantes centrais, o número já foi usado por jogadores como Fernando Torres e Álvaro Morata. Sua atribuição a um meio-campista rapidamente gerou discussão entre os torcedores.
Além disso, Dani Olmo recebeu a camisa nº 10, enquanto Nico Williams vestirá a nº 17 e Mikel Oyarzabal a nº 21. No gol, David Raya fica com a camisa nº 1, e Unai Simon recebe a nº 23.
Torcedores questionam as escolhas pouco convencionais da Espanha
Grande parte das reações se concentrou no fato de Gavi ter recebido a camisa nº 9. Vários torcedores criticaram a decisão nas redes sociais, argumentando que o número deveria continuar associado a um atacante reconhecido, e não a um meio-campista.
Outros torcedores também apontaram para a estrutura de numeração não convencional da Espanha, observando que vários jogadores que devem desempenhar papéis-chave receberam números mais altos, em vez da tradicional faixa de 1 a 11.
De la Fuente continua confiante nas chances da Espanha
O anúncio da lista de convocados ocorre em meio a uma confiança crescente no seio da seleção espanhola antes do torneio. O técnico Luis de la Fuente apoiou abertamente as perspectivas de sua equipe, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de cautela.
“Temos que ser cautelosos, apesar de sermos favoritos”, disse De la Fuente aos repórteres. “Temos que manter os pés no chão. Não vou negar, somos favoritos, mas estamos no mesmo nível da Inglaterra ou da França.”
Espanha se prepara para o desafio do torneio
A Espanha continuará seus preparativos com amistosos contra o Iraque e o Peru antes de voltar toda a sua atenção para a Copa do Mundo. A seleção de De la Fuente está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. É improvável que o debate sobre os números das camisas se esgote rapidamente, mas a atenção logo se voltará para o desempenho em campo, já que a Espanha busca justificar seu status entre as favoritas do torneio.
Números da camisa da Espanha:
Número
Jogador
Posição
1
David Raya
Goleiro
2
Marc Pubill
Zagueiro
3
Alejandro Grimaldo
Lateral esquerdo
4
Eric Garcia
Zagueiro
5
Marcos Llorente
Lateral-direito
6
Mikel Merino
Meio-campista
7
Ferran Torres
CF
8
Fabian Ruiz
CM
9
Gavi
Meio-campista
10
Dani Olmo
Meia-atacante
11
Yeremy Pino
RW
12
Pedro Porro
Lateral direito
13
Joan Garcia
Goleiro
14
Aymeric Laporte
Zagueiro
15
Alex Baena
LW
16
Rodri
DM
17
Nico Williams
LW
18
Martin Zubimendi
Meio-campista defensivo
19
Lamine Yamal
RW
20
Pedri
Meio-campista
21
Mikel Oyarzabal
CF
22
Pau Cubarsi
ZC
23
Unai Simon
GK
24
Marc Cucurella
Lateral esquerdo
25
Victor Muñoz
LW
26
Borja Iglesias
CF