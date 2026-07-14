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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Lamine Yamal faz uma indireta ao ex-técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, após completar 19 anos, e nega sentir “ansiedade” em relação à Copa do Mundo antes do confronto da Espanha com a França nas semifinais

L. Yamal
Espanha
França x Espanha
França
Copa do Mundo
R. Martinez

Lamine Yamal descartou as especulações de que a numerologia pudesse influenciar a semifinal da Espanha contra a França na Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que fez uma crítica ao ex-técnico de Portugal, Roberto Martinez. O jovem ponta também insistiu que não sente ansiedade antes da partida mais importante de sua carreira e continua focado apenas em ajudar a Espanha a chegar à final.

  • Yamal mantém o foco antes do teste na França

    Yamal não deu importância às especulações sobre numerologia antes da semifinal da Espanha contra a França na Copa do Mundo. Questionado se o fato de completar 19 anos, usar a camisa nº 19 e, possivelmente, disputar a final em 19 de julho tivesse algum significado, o ponta do Barcelona descartou a ideia e rejeitou as sugestões de que estaria sentindo pressão antes da partida mais importante de sua carreira.

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  • Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal reage ao barulho

    Yamal explicou por que não acredita em numerologia e fez uma crítica ao ex-técnico de Portugal, Martinez. O ponta espanhol também descartou qualquer sugestão de que esteja se sentindo sobrecarregado pelo momento.

    “Não, porque o técnico de Portugal falou sobre isso [numerologia]... e aí apareceu o Mikel Merino! Não estou preocupado em marcar gols, o que importa é vencer, mas espero que amanhã saia um gol e que seja um ótimo dia. O que eu quero de presente é uma vitória”, afirmou Yamal, segundo o The Guardian.

    “Pressão? Não. Há coisas muito mais difíceis na vida do que uma partida de futebol. É um jogo, sei do que sou capaz e não estou preocupado com nada. Me perguntaram se havia medo e eu disse que não, obviamente que não: somos campeões europeus. Não precisamos falar muito, sabemos o que temos que fazer.”

    Dirigindo-se aos críticos que sugerem que seu desempenho caiu durante o torneio na América do Norte, ele acrescentou uma nota desafiadora: “Vamos fazer um dos melhores jogos, não há espaço para falar sobre isso. Mas se o futebol serve para alguma coisa, é para a integração. Ainda mais entre Espanha e França, que são exemplos. É para isso que serve o futebol; não para discutir comentários como esses.

    “É especial ter marcado em jogos como este e, claro, aceito o desafio. Vocês dizem que não estou no meu melhor nível, então não precisam esperar nada de mim amanhã. Mas espero que seja um dia especial.”

  • De la Fuente pede paciência

    O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, acredita que as melhores atuações de Yamal no torneio ainda estão por vir e quer que o adolescente aproveite o momento, em vez de se sentir sobrecarregado pelas expectativas.

    “Ele tem 19 anos, madre mia”, disse De la Fuente. “Eu diria a ele: relaxe, aproveite. Fora com a ansiedade! Deixe-o aproveitar. O grande dia de Lamine ainda está por vir nesta Copa do Mundo. Espero que seja amanhã e, se não for, na final.”

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma noite decisiva nos espera

    Yamal agora volta sua atenção para a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, partida que ele já descreveu como a mais importante de sua carreira. Uma vitória levaria a Espanha à final, enquanto mais uma atuação de destaque reforçaria ainda mais a importância do jovem jogador no maior palco do futebol.

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