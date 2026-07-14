Lamine Yamal faz uma indireta ao ex-técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, após completar 19 anos, e nega sentir “ansiedade” em relação à Copa do Mundo antes do confronto da Espanha com a França nas semifinais

Yamal explicou por que não acredita em numerologia e fez uma crítica ao ex-técnico de Portugal, Martinez. O ponta espanhol também descartou qualquer sugestão de que esteja se sentindo sobrecarregado pelo momento.

“Não, porque o técnico de Portugal falou sobre isso [numerologia]... e aí apareceu o Mikel Merino! Não estou preocupado em marcar gols, o que importa é vencer, mas espero que amanhã saia um gol e que seja um ótimo dia. O que eu quero de presente é uma vitória”, afirmou Yamal, segundo o The Guardian.

“Pressão? Não. Há coisas muito mais difíceis na vida do que uma partida de futebol. É um jogo, sei do que sou capaz e não estou preocupado com nada. Me perguntaram se havia medo e eu disse que não, obviamente que não: somos campeões europeus. Não precisamos falar muito, sabemos o que temos que fazer.”

Dirigindo-se aos críticos que sugerem que seu desempenho caiu durante o torneio na América do Norte, ele acrescentou uma nota desafiadora: “Vamos fazer um dos melhores jogos, não há espaço para falar sobre isso. Mas se o futebol serve para alguma coisa, é para a integração. Ainda mais entre Espanha e França, que são exemplos. É para isso que serve o futebol; não para discutir comentários como esses.

“É especial ter marcado em jogos como este e, claro, aceito o desafio. Vocês dizem que não estou no meu melhor nível, então não precisam esperar nada de mim amanhã. Mas espero que seja um dia especial.”