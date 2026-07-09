Lamine Yamal faz mais um apelo público para que o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se junte a ele no Barcelona

Yamal não escondeu seu desejo de ver Álvarez vestindo a camisa do Barcelona. O ponta de 18 anos tem se manifestado abertamente sobre a possibilidade de o jogador da seleção argentina chegar ao Camp Nou, sugerindo que todo o elenco está pronto para integrar o atacante ao time. Em entrevista ao Mundo Deportivo, o jogador da seleção espanhola fez uma avaliação muito positiva das habilidades do atacante e de como ele poderia se encaixar na equipe.

“Todo mundo sabe que ele é um jogador de ponta, do tipo que todos querem ter como líder. Eu já disse isso: estamos abertos a recebê-lo e, se ele vier, ficaremos todos muito felizes. Acho que ele se encaixa perfeitamente no estilo do Barça. Não tenho ideia de como está a situação, mas espero que sim”, afirmou Yamal.







