AFP
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Lamine Yamal faz mais um apelo público para que o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se junte a ele no Barcelona
Yamal faz um apelo direto
Yamal não escondeu seu desejo de ver Álvarez vestindo a camisa do Barcelona. O ponta de 18 anos tem se manifestado abertamente sobre a possibilidade de o jogador da seleção argentina chegar ao Camp Nou, sugerindo que todo o elenco está pronto para integrar o atacante ao time. Em entrevista ao Mundo Deportivo, o jogador da seleção espanhola fez uma avaliação muito positiva das habilidades do atacante e de como ele poderia se encaixar na equipe.
“Todo mundo sabe que ele é um jogador de ponta, do tipo que todos querem ter como líder. Eu já disse isso: estamos abertos a recebê-lo e, se ele vier, ficaremos todos muito felizes. Acho que ele se encaixa perfeitamente no estilo do Barça. Não tenho ideia de como está a situação, mas espero que sim”, afirmou Yamal.
- Getty Images Sport
“O melhor clube do mundo”
Álvarez se consolidou como um dos atacantes mais confiáveis do futebol mundial, após passagens pelo Manchester City e sua atual passagem pela equipe de Diego Simeone. Álvarez foi identificado como um alvo prioritário devido à sua versatilidade e dedicação. Yamal já havia manifestado seu desejo de jogar ao lado do atacante do Atlético de Madrid e acredita que o jogador de 26 anos não se arrependeria de se transferir para o Camp Nou.
“Ele está vindo para o melhor clube do mundo, com a melhor torcida do mundo e na melhor cidade do mundo, na minha opinião. Então, se eu fosse ele, aceitaria. Se ele quiser vir, estamos esperando por ele, pode vir”, disse Yamal.
Simeone perde a paciência com Álvarez
Enquanto Yamal está ocupado desempenhando o papel de agente não oficial, a situação em Madri tornou-se cada vez mais tensa. Relatos sugerem que a relação entre o atacante e Simeone chegou a um ponto crítico. O técnico do Atlético, famoso por sua ênfase no comprometimento total, estaria pronto para autorizar a saída do campeão da Copa do Mundo, após ficar desiludido com o aparente desejo do jogador de se transferir. Diz-se que Simeone chegou ao seu limite após uma série de indícios públicos sobre uma possível transferência para o Barcelona. Dentro do Metropolitano, o clima mudou, e os dirigentes do clube agora veem a venda como a maneira mais lógica de evitar agitação dentro do elenco.
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O desafio financeiro para Laporta
Apesar do interesse mútuo entre o jogador e o clube, a transferência continua complicada devido às atuais restrições financeiras do Barcelona. Embora o diretor esportivo Deco seja conhecido por ser um grande admirador de Álvarez, o clube precisa encontrar uma maneira de atender à avaliação do Atlético de Madrid. Espera-se que o time de Madri insista em um valor mais alto, especialmente se for forçado a vender para um concorrente nacional em vez de um interessado do exterior. Joan Laporta e a diretoria do Barcelona estariam explorando várias maneiras de estruturar um acordo que se encaixe nos rígidos limites de gastos da La Liga.
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