Lamine Yamal faz história na Champions League enquanto o Barcelona atropela o Feyenoord

Yamal voltou a ser o centro das atenções ao escrever mais um capítulo na história do futebol europeu. O prodígio espanhol marcou em cobrança direta de falta aos 77 minutos, coroando uma notável atuação individual.

Aos 19 anos e 58 dias, Yamal se tornou o jogador mais jovem a marcar de falta direta na história da Champions League por um clube da La Liga. Ele superou as marcas anteriores estabelecidas por Arda Guler, do Real Madrid, com 21 anos e 49 dias, e pelo ex-atacante do Atletico Madrid Sergio Aguero, com 21 anos e 154 dias.

Além disso, o gol levou Yamal a 21 participações em gols na carreira na Champions League, com 11 gols e 10 assistências. Ele agora detém sozinho o recorde de maior número de participações em gols por um adolescente na história da competição, ultrapassando o total anterior de 20 de Kylian Mbappe.











