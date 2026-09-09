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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Lamine Yamal faz história na Champions League enquanto o Barcelona atropela o Feyenoord

Barcelona
L. Yamal
Liga dos Campeões
Barcelona x Feyenoord
Feyenoord

O Barcelona iniciou sua campanha na Champions League de 2026-27 de forma notável, com uma vitória dominante por 5 a 1 sobre o gigante holandês Feyenoord, na noite de quarta-feira. O astro adolescente Lamine Yamal roubou a cena durante a goleada ao quebrar uma marca europeia extraordinária anteriormente estabelecida por Kylian Mbappe.

  • Barcelona começa voando na Champions League

    O Barcelona iniciou sua campanha na Champions League de 2026-27 de forma impiedosa, desmontando o Feyenoord por 5 a 1 em sua partida de estreia na fase de grupos. A equipe de Hansi Flick teve uma atuação dominante para garantir três pontos vitais no maior palco da Europa.

    Raphinha abriu o placar logo aos três minutos antes de marcar seu segundo gol aos 57. Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus também balançaram as redes, enquanto Sem Steijn fez o gol de honra dos visitantes aos 82 minutos.

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  • Yamal supera marca de Kylian Mbappe

    Yamal voltou a ser o centro das atenções ao escrever mais um capítulo na história do futebol europeu. O prodígio espanhol marcou em cobrança direta de falta aos 77 minutos, coroando uma notável atuação individual.

    Aos 19 anos e 58 dias, Yamal se tornou o jogador mais jovem a marcar de falta direta na história da Champions League por um clube da La Liga. Ele superou as marcas anteriores estabelecidas por Arda Guler, do Real Madrid, com 21 anos e 49 dias, e pelo ex-atacante do Atletico Madrid Sergio Aguero, com 21 anos e 154 dias.

    Além disso, o gol levou Yamal a 21 participações em gols na carreira na Champions League, com 11 gols e 10 assistências. Ele agora detém sozinho o recorde de maior número de participações em gols por um adolescente na história da competição, ultrapassando o total anterior de 20 de Kylian Mbappe.




  • Novos reforços brilham em atuação dominante

    Além da noite histórica de Yamal, vários outros atacantes importantes deram contribuições significativas para a vitória arrasadora. O reforço de verão Jesus abriu sua conta pelo clube, marcando seu primeiro gol pelo Barcelona aos 85 minutos, depois de sair do banco de reservas.

    Adeyemi também balançou as redes aos 22 minutos para dar uma vantagem confortável logo no início. Somado ao impressionante doblete de Raphinha, o ataque de Flick demonstrou química incrível e finalização clínica ao longo dos 90 minutos.

    O forte início europeu complementa a campanha doméstica perfeita do Barcelona nesta temporada. O time de Flick já venceu todos os seus quatro primeiros jogos de La Liga e ocupa com orgulho a liderança da primeira divisão espanhola, com 12 pontos.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Viagem para enfrentar o Levante aguarda o embalado Barcelona

    Com três pontos europeus garantidos, o Barcelona voltará rapidamente seu foco para as questões domésticas. A equipe catalã viaja para enfrentar o Levante em La Liga neste fim de semana, com o objetivo de ampliar sua sequência de vitórias para cinco partidas. O Feyenoord, por sua vez, precisará se reorganizar rapidamente após sua dura derrota na Espanha. A equipe holandesa recebe o PEC Zwolle na Eredivisie em busca de recolocar sua campanha nacional nos trilhos.

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