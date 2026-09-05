A promoção de Yamal ao grupo de capitães com apenas 19 anos é uma declaração de intenções monumental. Agora vestindo a icônica camisa 10, a ascensão do adolescente se baseia inteiramente em sua imensa influência esportiva, e não na senioridade tradicional. Sua autoridade em campo já é inegável, e o Barcelona está reconhecendo ativamente seu status.

O gigante catalão não é estranho a jovens líderes usando a braçadeira. Há dois anos, Gavi ficou famoso por pegar a braçadeira de Pedri em uma aparição de retorno contra o Sevilla, aos 20 anos e 76 dias, tornando-se o segundo capitão mais jovem do clube em uma partida competitiva.

O recorde de jogador mais jovem a usar a braçadeira durante um jogo segue com Bojan Krkic, que liderou a equipe em um confronto da Copa do Rei de 2010, aos 20 anos e 56 dias. No entanto, a inclusão formal de Yamal na hierarquia oficial de cinco homens, com apenas 19 anos, consolida sua posição única como o coração pulsante do projeto esportivo de Flick.



