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Muhammad Zaki

Traduzido por

Lamine Yamal faz história! Barcelona confirma nova hierarquia de cinco capitães sob o comando de Hansi Flick, com sensação adolescente incluída

Barcelona
L. Yamal
Raphinha
Pedri
E. Garcia
F. de Jong
La Liga
H. Flick

O Barcelona teria revelado seu grupo de liderança de cinco jogadores para a campanha de 2026-27, marcando uma nova era no clube catalão. Hansi Flick reorganizou a hierarquia após saídas importantes no verão, com a sensação adolescente Lamine Yamal assumindo de forma notável um papel formal de capitão ao lado de nomes como Raphinha e Pedri.

  • Flick mexe as peças

    O Barcelona definiu sua estrutura de capitães para a temporada 2026-27, de acordo com o Mundo Deportivo. Raphinha e Pedri serão, respectivamente, o primeiro e o segundo capitães, tendo sido escolhidos diretamente pelo técnico Hansi Flick.

    As três vagas restantes foram definidas por votação no vestiário. Eric Garcia, Frenkie de Jong e Yamal, de 19 anos, foram escolhidos pelos companheiros para completar o grupo de liderança de cinco jogadores. Essa reformulação foi necessária por causa das recentes saídas por empréstimo de Marc-Andre ter Stegen e Ronald Araujo, nomes antes fundamentais, o que deixou uma lacuna de liderança perceptível no clube.


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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Votos do elenco definem o grupo de liderança

    O processo de seleção destaca uma combinação de preferência do treinador e democracia no elenco. De acordo com a reportagem, Flick já havia definido seus líderes temporários preferidos antes do Troféu Joan Gamper, quando o elenco ainda estava sendo formado. Flick optou por manter Raphinha e Pedri no topo da hierarquia, confiando ao vestiário a tarefa de definir as três posições finais.

    A inclusão de Garcia reflete o enorme respeito que ele impõe nos bastidores por sua disciplina profissional e comprometimento. Enquanto isso, De Jong surge como uma escolha lógica; após a saída de Ter Stegen, o holandês agora é a figura mais experiente em termos de idade e vivência no time principal.


  • Uma era de autoridade jovem

    A promoção de Yamal ao grupo de capitães com apenas 19 anos é uma declaração de intenções monumental. Agora vestindo a icônica camisa 10, a ascensão do adolescente se baseia inteiramente em sua imensa influência esportiva, e não na senioridade tradicional. Sua autoridade em campo já é inegável, e o Barcelona está reconhecendo ativamente seu status.

    O gigante catalão não é estranho a jovens líderes usando a braçadeira. Há dois anos, Gavi ficou famoso por pegar a braçadeira de Pedri em uma aparição de retorno contra o Sevilla, aos 20 anos e 76 dias, tornando-se o segundo capitão mais jovem do clube em uma partida competitiva.

    O recorde de jogador mais jovem a usar a braçadeira durante um jogo segue com Bojan Krkic, que liderou a equipe em um confronto da Copa do Rei de 2010, aos 20 anos e 56 dias. No entanto, a inclusão formal de Yamal na hierarquia oficial de cinco homens, com apenas 19 anos, consolida sua posição única como o coração pulsante do projeto esportivo de Flick.


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    Viagem a Valência se aproxima em meio a temores de lesão de Yamal

    Com sua estrutura de liderança estabelecida, o Barcelona precisa rapidamente voltar sua atenção para a complicada viagem de domingo a Valência, por La Liga. No entanto, os preparativos de Flick foram fortemente afetados depois que Yamal inesperadamente ficou fora da sessão final de treino de sábado, tornando o adolescente uma grande dúvida para o duelo em Mestalla. O gigante catalão buscará proteger seu retrospecto perfeito no cenário doméstico, mas agora precisa descobrir como superar esse teste sem sua ameaça ofensiva mais dinâmica.

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