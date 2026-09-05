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Lamine Yamal faz história! Barcelona confirma nova hierarquia de cinco capitães sob o comando de Hansi Flick, com sensação adolescente incluída
Flick mexe as peças
O Barcelona definiu sua estrutura de capitães para a temporada 2026-27, de acordo com o Mundo Deportivo. Raphinha e Pedri serão, respectivamente, o primeiro e o segundo capitães, tendo sido escolhidos diretamente pelo técnico Hansi Flick.
As três vagas restantes foram definidas por votação no vestiário. Eric Garcia, Frenkie de Jong e Yamal, de 19 anos, foram escolhidos pelos companheiros para completar o grupo de liderança de cinco jogadores. Essa reformulação foi necessária por causa das recentes saídas por empréstimo de Marc-Andre ter Stegen e Ronald Araujo, nomes antes fundamentais, o que deixou uma lacuna de liderança perceptível no clube.
- Getty Images Sport
Votos do elenco definem o grupo de liderança
O processo de seleção destaca uma combinação de preferência do treinador e democracia no elenco. De acordo com a reportagem, Flick já havia definido seus líderes temporários preferidos antes do Troféu Joan Gamper, quando o elenco ainda estava sendo formado. Flick optou por manter Raphinha e Pedri no topo da hierarquia, confiando ao vestiário a tarefa de definir as três posições finais.
A inclusão de Garcia reflete o enorme respeito que ele impõe nos bastidores por sua disciplina profissional e comprometimento. Enquanto isso, De Jong surge como uma escolha lógica; após a saída de Ter Stegen, o holandês agora é a figura mais experiente em termos de idade e vivência no time principal.
Uma era de autoridade jovem
A promoção de Yamal ao grupo de capitães com apenas 19 anos é uma declaração de intenções monumental. Agora vestindo a icônica camisa 10, a ascensão do adolescente se baseia inteiramente em sua imensa influência esportiva, e não na senioridade tradicional. Sua autoridade em campo já é inegável, e o Barcelona está reconhecendo ativamente seu status.
O gigante catalão não é estranho a jovens líderes usando a braçadeira. Há dois anos, Gavi ficou famoso por pegar a braçadeira de Pedri em uma aparição de retorno contra o Sevilla, aos 20 anos e 76 dias, tornando-se o segundo capitão mais jovem do clube em uma partida competitiva.
O recorde de jogador mais jovem a usar a braçadeira durante um jogo segue com Bojan Krkic, que liderou a equipe em um confronto da Copa do Rei de 2010, aos 20 anos e 56 dias. No entanto, a inclusão formal de Yamal na hierarquia oficial de cinco homens, com apenas 19 anos, consolida sua posição única como o coração pulsante do projeto esportivo de Flick.
- AFP
Viagem a Valência se aproxima em meio a temores de lesão de Yamal
Com sua estrutura de liderança estabelecida, o Barcelona precisa rapidamente voltar sua atenção para a complicada viagem de domingo a Valência, por La Liga. No entanto, os preparativos de Flick foram fortemente afetados depois que Yamal inesperadamente ficou fora da sessão final de treino de sábado, tornando o adolescente uma grande dúvida para o duelo em Mestalla. O gigante catalão buscará proteger seu retrospecto perfeito no cenário doméstico, mas agora precisa descobrir como superar esse teste sem sua ameaça ofensiva mais dinâmica.
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