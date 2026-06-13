Lamine Yamal faz com que os “ingressos caríssimos” valham a pena, enquanto o ex-jogador do Barcelona Zlatan Ibrahimovic aposta que o jovem prodígio do Blaugrana e da seleção espanhola vai brilhar na Copa do Mundo de 2026

À medida que o mundo do futebol volta sua atenção para a Copa do Mundo de 2026, um nome está dominando as conversas mais do que qualquer outro. Yamal, a sensação adolescente do Barcelona, recebeu o selo de aprovação definitivo de uma das maiores personalidades do futebol, Ibrahimovic. O jovem estava afastado dos gramados desde abril passado, após sofrer uma lesão contra o Celta de Vigo, o que gerou sérias dúvidas sobre sua disponibilidade para as partidas da fase de grupos. No entanto, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, confirmou recentemente que Yamal está pronto para jogar alguns minutos contra Cabo Verde na estreia da La Roja na Copa do Mundo.

Falando sobre o impacto que o jogador de 18 anos tem no jogo, Ibrahimovic disse à Fox Sports : “Lamine Yamal é um jogador especial. É um jogador pelo qual você paga aqueles ingressos caríssimos, um jogador pelo qual você vai ao estádio e, graças a quem você pode simplesmente aproveitar a experiência.”