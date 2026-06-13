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Lamine Yamal faz com que os “ingressos caríssimos” valham a pena, enquanto o ex-jogador do Barcelona Zlatan Ibrahimovic aposta que o jovem prodígio do Blaugrana e da seleção espanhola vai brilhar na Copa do Mundo de 2026
Um talento especial que vale o preço do ingresso
À medida que o mundo do futebol volta sua atenção para a Copa do Mundo de 2026, um nome está dominando as conversas mais do que qualquer outro. Yamal, a sensação adolescente do Barcelona, recebeu o selo de aprovação definitivo de uma das maiores personalidades do futebol, Ibrahimovic. O jovem estava afastado dos gramados desde abril passado, após sofrer uma lesão contra o Celta de Vigo, o que gerou sérias dúvidas sobre sua disponibilidade para as partidas da fase de grupos. No entanto, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, confirmou recentemente que Yamal está pronto para jogar alguns minutos contra Cabo Verde na estreia da La Roja na Copa do Mundo.
Falando sobre o impacto que o jogador de 18 anos tem no jogo, Ibrahimovic disseà Fox Sports: “Lamine Yamal é um jogador especial. É um jogador pelo qual você paga aqueles ingressos caríssimos, um jogador pelo qual você vai ao estádio e, graças a quem você pode simplesmente aproveitar a experiência.”
- AFP
A diferença entre a TV e a realidade
Embora milhões de pessoas tenham acompanhado a ascensão meteórica de Yamal pelas telas de televisão, Ibrahimovic insiste que ver o ponta ao vivo é uma experiência totalmente diferente. O ex-atacante do AC Milan e do PSG destacou as nuances técnicas que diferenciam o jovem de seus colegas. Essas qualidades ficaram plenamente evidentes durante a espetacular temporada 2025-26 de Yamal pelo Barcelona, onde ele marcou 24 gols e deu 18 assistências em 45 partidas em todas as competições, coroando sua campanha estelar com a conquista do título da La Liga.
“Na TV ele parece especial e parece bom. Mas de perto ele é ainda mais especial”, acrescentou Ibrahimovic. “Aos 18 anos, é incrível. Toda vez que ele toca na bola, dá para ver que ele é diferente. Seu controle de bola, dribles, habilidade de marcar gols… então todas as minhas esperanças para um grande jogo estão nele.”
Superando as preocupações com lesões na La Roja
Havia uma preocupação crescente quanto à condição física de Yamal à medida que o torneio se aproximava, devido a uma lesão recente no tendão da coxa. No entanto, espera-se que o jogador formado nas categorias de base do Barcelona esteja em plena forma e pronto para liderar o ataque da Espanha, que inicia sua busca pela glória mundial no Grupo H, onde enfrentará Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.
Ele deve fazer sua estreia na Copa do Mundo com apenas 18 anos, carregando o peso das expectativas de uma nação como jogador já comparado aos maiores nomes da história do futebol. Apesar da pouca idade, ele já disputou 25 partidas pela Espanha, marcando seis gols e dando 12 assistências. Ele também foi uma figura fundamental na conquista da Euro 2024 pela Espanha, onde marcou um gol sensacional contra a França nas semifinais — amplamente considerado um dos melhores do torneio — e registrou quatro assistências ao longo daquela campanha vitoriosa.
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Em busca da glória de 2010: Yamal, a esperança da Espanha para a redenção
A Espanha está apostando fortemente em Yamal nesta Copa do Mundo para liderar uma recuperação e compensar as amargas decepções de suas últimas três participações no torneio, nas quais a La Roja foi eliminada nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022, além de ter sofrido uma surpreendente eliminação na fase de grupos em 2014. Com o jovem prodígio liderando o ataque, o país espera conquistar o prestigioso troféu pela segunda vez em sua história, garantindo seu primeiro título mundial desde o triunfo histórico e inesquecível na África do Sul, em 2010.