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Lamine YamalGetty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

Lamine Yamal está tendo uma má Copa do Mundo? O jogador supertalentoso, seus críticos e uma comparação com Lionel Messi que relativiza muitas coisas

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
França x Espanha
França
Espanha
L. Yamal
L. Messi

Até agora, apenas um gol e nenhuma assistência na Copa do Mundo de 2026: uma análise superficial dos números de Lamine Yamal no cenário mundial é bastante desanimadora. Mas vale a pena dar uma olhada mais detalhada.

“Até agora, este ainda não é o Mundial de Lamine Yamal.” Ao longo da Copa do Mundo de 2026, certamente todos já se depararam com essa frase pelo menos uma vez. E os números também confirmam isso: em sua primeira partida como titular no segundo jogo da Espanha na fase de grupos contra a Arábia Saudita (4 a 0), o astro do FC Barcelona começou com tudo, marcando o gol da abertura do placar aos dez minutos. Mas foi só isso para Lamine Yamal em termos de participação direta em gols no torneio mundial na América do Norte.

Um gol, nenhuma assistência em seis partidas no torneio. Como as avaliações dos jogadores de ataque costumam ser baseadas em seus números — e, infelizmente, muitas vezes de forma excessivamente míope —, não é de se surpreender que Lamine Yamal esteja sendo visto com olhos críticos atualmente. E, considerando seu status, sua qualidade e sua ambição de estar entre os melhores no maior palco possível, isso às vezes até é compreensível. Mas, no fundo, essa visão fica muito aquém do necessário — especialmente porque há uma explicação simples para o fato de Lamine Yamal ainda não conseguir acompanhar totalmente o ritmo dessas superestrelas neste Mundial. Além disso, o jovem ainda é um adolescente que acabou de completar 19 anos. E não se pode esquecer: basta uma única noite para que tudo mude completamente.

  • Ao avaliar a participação de Lamine Yamal na Copa do Mundo até o momento, é preciso levar em conta que o craque do Barça ainda não estava totalmente em forma no início do torneio. No final de abril, ele sofreu uma lesão muscular na coxa de maneira bastante curiosa durante a partida do campeão espanhol contra o Celta de Vigo (1 a 0), e acabou ficando fora do restante da temporada.

    Até pouco antes da Copa do Mundo, havia dúvidas sobre a condição física de Lamine Yamal, e ele ainda não estava apto para ser titular na estreia contra Cabo Verde. Quando o talentoso jogador entrou em campo nos últimos 20 minutos, após quase oito semanas sem jogar, a Espanha imediatamente se tornou mais perigosa no empate em 0 a 0 contra o azarão surpreendentemente forte. Seguiu-se uma boa atuação, incluindo o gol que abriu o placar contra a Arábia Saudita. Até aí, tudo bem: com Lamine Yamal, parecia ter chegado mais um grande nome à Copa do Mundo.

    Mas, para aqueles que se concentram principalmente nos números, Yamal não apresentou mais nada depois disso. No entanto, ele tem, sem dúvida, um grande valor para os espanhóis. Por um lado, porque realiza um trabalho importante na marcação contra a bola para o coletivo tão determinante no estilo de jogo do técnico Luis de la Fuente, nunca se isenta e não se poupa de nenhum esforço. Por outro lado, porque, embora ainda não tenha conseguido brilhar de forma constante no ataque como se esperava, ele é muito importante para o jogo ofensivo graças às suas trajetórias, às suas soluções em espaços apertados e simplesmente pelo fato de vários adversários se concentrarem nele.

    O ex-jogador da seleção espanhola César Azpilicueta resumiu muito bem a situação como comentarista da BBC: “Acho que ele ainda tem mais a oferecer”, disse ele sobre Lamine Yamal após a vitória da Espanha nas quartas de final (2 a 1) contra a Bélgica. “É verdade que ele ainda não conseguiu transformar seu jogo em gols ou assistências. Mas ele tem grande influência na estrutura da Espanha.”

    E, como ele já exerce tanta influência, às vezes é fácil esquecer o quão jovem Lamine Yamal ainda é. Para se ter uma ideia: assim como o espanhol, um certo Lionel Messi completou 19 anos durante a Copa do Mundo de 2006. E o argentino, que, desde suas atuações na Copa do Mundo atual, vem sendo cada vez mais apontado por observadores como o, sem dúvida, melhor jogador de futebol de todos os tempos, estava, naquela época, ainda muito longe de ter uma influência na seleção nacional comparável à de Lamine Yamal. Naquela época, Messi entrou em campo em apenas três das cinco partidas da Argentina no torneio; na eliminação nas quartas de final contra a Alemanha, ele ficou no banco por 120 minutos. Na vitória por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro na fase de grupos, ele marcou um gol e deu uma assistência, mas, em 2006, Messi ainda não era tão importante para a Argentina quanto Lamine Yamal é hoje para a Espanha.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mesmo sem marcar gols ou dar assistências, Lamine Yamal costuma ter grande influência na seleção espanhola

    O confronto entre Espanha e Bélgica nas quartas de final foi, de certa forma, um retrato do desempenho do maior talento da Espanha neste Mundial até o momento. Embora não tenha aparecido na ficha de jogo como autor de gols ou assistências, Lamine Yamal teve participação decisiva em inúmeras jogadas perigosas da seleção ibérica.

    Pouco antes do intervalo, ele provou a todos os céticos que as defesas adversárias dedicam a ele, com razão, uma atenção especial: com movimentos irresistíveis, ele primeiro deixou Maxim De Cuyper e Jeremy Doku para trás como se fossem postes de slalom; sua finalização, porém, careceu apenas da precisão final. Mais importante ainda: um passe preciso na corrida de Pedro Porro, aos trinta minutos, deu início ao gol que colocou a Espanha na frente, marcado por Fabián Ruiz. Mas isso, é claro, não aparece nas estatísticas.

    O fato de ele ter recebido, após as quartas de final, o prêmio da FIFA de “Jogador da Partida” — que certamente não deve ser supervalorizado — causou espanto em muitos lugares. No fim das contas, porém, essa decisão não foi tão descabida assim, considerando o bom desempenho geral de Lamine Yamal, ainda mais porque, fora isso, nenhum outro jogador se destacou de fato nessa partida.

    O cenário foi diferente na vitória por 3 a 0 nas oitavas de final contra a Áustria; ali, em vez de Lamine Yamal, poderia muito bem ter sido o autor de dois gols, Mikel Oyarzabal, a ser eleito o melhor jogador da partida. Mas mesmo nessa ocasião, Lamine Yamal, embora não tenha participado diretamente dos gols, teve, na verdade, um desempenho bastante bom. Repetidamente, seus dribles abriram caminho para oportunidades de gol; repetidamente, surgiram fases de pressão também graças à classe excepcional do craque ofensivo do Barcelona. Tendo sempre em mente que Lamine Yamal ainda está no caminho de volta à forma física ideal, atuações como essas já são bastante impressionantes.

  • Copa do Mundo de 2026: as críticas não abalam Lamine Yamal

    As atuações do jogador de 19 anos, que de fato foram um tanto sem brilho, nas oitavas de final contra Portugal (1 a 0) e na última partida da fase de grupos contra o Uruguai (1 a 0), deram aos críticos mais motivos para discussão. O jogador de 19 anos, no entanto, lida com isso sem duvidar de si mesmo: “Há dois lados: as pessoas que confiam em você e acreditam em você, e depois aquelas que torcem para que você fracasse, só para poderem criticar. O importante é manter a calma e seguir em frente pelo caminho que escolhemos – e esse caminho significa: vencer, vencer, vencer. No fim das contas, não importa o que as pessoas digam, desde que a gente vença”, enfatizou Lamine Yamal em entrevista ao Mundo Deportivo antes das quartas de final.

    Às vezes, ele se irrita com comentários negativos sobre seu jogo, admitiu. Mas ele sempre sabe: “Nos dias em que você joga bem, eles têm que ficar de boca fechada.” E esses dias estão por vir, alertou Lamine Yamal aos adversários: “Eu elevo meu nível sempre que os grandes jogos – a semifinal ou a final – se aproximam. Nunca fui o tipo de jogador que brilha principalmente na fase de grupos. Encaro isso com muita tranquilidade.”

    Basta imaginar: um gol de Lamine Yamal decide, na terça-feira, a semifinal da Espanha contra a França a favor dos campeões europeus. De repente, seria muito provável que essa acabasse sendo, afinal, a Copa do Mundo de Lamine Yamal.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal na Copa do Mundo de 2026

    Rodada

    Partida

    Tempo de jogo em minutos

    Gol

    Assistência

    Fase de grupos, 1ª rodada

    Espanha x Cabo Verde 0 a 0

    19

    -

    -

    Fase de grupos, 2ª rodada

    Espanha x Arábia Saudita 4 a 0

    45

    1

    -

    Fase de grupos, 3ª rodada

    Espanha x Uruguai 1 a 0

    76

    -

    -

    Oitavas de final

    Espanha x Áustria 3 a 0

    85

    -

    -

    Oitavas de final

    Espanha x Portugal 1 a 0

    90

    -

    -

    Quartas de final

    Espanha x Bélgica 2 a 1

    90

    -

    -


Copa do Mundo
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