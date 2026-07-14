Ao avaliar a participação de Lamine Yamal na Copa do Mundo até o momento, é preciso levar em conta que o craque do Barça ainda não estava totalmente em forma no início do torneio. No final de abril, ele sofreu uma lesão muscular na coxa de maneira bastante curiosa durante a partida do campeão espanhol contra o Celta de Vigo (1 a 0), e acabou ficando fora do restante da temporada.

Até pouco antes da Copa do Mundo, havia dúvidas sobre a condição física de Lamine Yamal, e ele ainda não estava apto para ser titular na estreia contra Cabo Verde. Quando o talentoso jogador entrou em campo nos últimos 20 minutos, após quase oito semanas sem jogar, a Espanha imediatamente se tornou mais perigosa no empate em 0 a 0 contra o azarão surpreendentemente forte. Seguiu-se uma boa atuação, incluindo o gol que abriu o placar contra a Arábia Saudita. Até aí, tudo bem: com Lamine Yamal, parecia ter chegado mais um grande nome à Copa do Mundo.

Mas, para aqueles que se concentram principalmente nos números, Yamal não apresentou mais nada depois disso. No entanto, ele tem, sem dúvida, um grande valor para os espanhóis. Por um lado, porque realiza um trabalho importante na marcação contra a bola para o coletivo tão determinante no estilo de jogo do técnico Luis de la Fuente, nunca se isenta e não se poupa de nenhum esforço. Por outro lado, porque, embora ainda não tenha conseguido brilhar de forma constante no ataque como se esperava, ele é muito importante para o jogo ofensivo graças às suas trajetórias, às suas soluções em espaços apertados e simplesmente pelo fato de vários adversários se concentrarem nele.

O ex-jogador da seleção espanhola César Azpilicueta resumiu muito bem a situação como comentarista da BBC: “Acho que ele ainda tem mais a oferecer”, disse ele sobre Lamine Yamal após a vitória da Espanha nas quartas de final (2 a 1) contra a Bélgica. “É verdade que ele ainda não conseguiu transformar seu jogo em gols ou assistências. Mas ele tem grande influência na estrutura da Espanha.”

E, como ele já exerce tanta influência, às vezes é fácil esquecer o quão jovem Lamine Yamal ainda é. Para se ter uma ideia: assim como o espanhol, um certo Lionel Messi completou 19 anos durante a Copa do Mundo de 2006. E o argentino, que, desde suas atuações na Copa do Mundo atual, vem sendo cada vez mais apontado por observadores como o, sem dúvida, melhor jogador de futebol de todos os tempos, estava, naquela época, ainda muito longe de ter uma influência na seleção nacional comparável à de Lamine Yamal. Naquela época, Messi entrou em campo em apenas três das cinco partidas da Argentina no torneio; na eliminação nas quartas de final contra a Alemanha, ele ficou no banco por 120 minutos. Na vitória por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro na fase de grupos, ele marcou um gol e deu uma assistência, mas, em 2006, Messi ainda não era tão importante para a Argentina quanto Lamine Yamal é hoje para a Espanha.