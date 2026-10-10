Lamine Yamal está levando seu talento para fora de campo, enquanto a joia do Barcelona lança sua coleção de moda de estreia

Yamal está rapidamente se tornando um ícone global, e seu mais recente passo prova que ele se sente tão à vontade no mundo da alta moda quanto aterrorizando os defensores de La Liga. Segundo o Marca, o atacante de 19 anos revelou a 'American Eagle x Lamine Yamal', uma coleção de estreia que marca a entrada oficial da marca americana no mercado espanhol. O lançamento foi celebrado por toda Barcelona com uma série de eventos pensados para unir os mundos do esporte, da música e da cultura de rua.

Para marcar a ocasião, a cidade foi transformada em um espaço de diversão para os entusiastas da moda. Um espaço pop-up conhecido como 'The Studio' foi montado no distrito de Dreta de l’Eixample, oferecendo aos fãs a chance de participar de oficinas de customização de jeans comandadas por artistas locais como Urees e Otti Hats. Essa abordagem prática permitiu ao público interagir diretamente com a visão estética que a estrela do Barcelona está promovendo.