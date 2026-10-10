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Lamine Yamal está levando seu talento para fora de campo, enquanto a joia do Barcelona lança sua coleção de moda de estreia
Uma colaboração histórica em Barcelona
Yamal está rapidamente se tornando um ícone global, e seu mais recente passo prova que ele se sente tão à vontade no mundo da alta moda quanto aterrorizando os defensores de La Liga. Segundo o Marca, o atacante de 19 anos revelou a 'American Eagle x Lamine Yamal', uma coleção de estreia que marca a entrada oficial da marca americana no mercado espanhol. O lançamento foi celebrado por toda Barcelona com uma série de eventos pensados para unir os mundos do esporte, da música e da cultura de rua.
Para marcar a ocasião, a cidade foi transformada em um espaço de diversão para os entusiastas da moda. Um espaço pop-up conhecido como 'The Studio' foi montado no distrito de Dreta de l’Eixample, oferecendo aos fãs a chance de participar de oficinas de customização de jeans comandadas por artistas locais como Urees e Otti Hats. Essa abordagem prática permitiu ao público interagir diretamente com a visão estética que a estrela do Barcelona está promovendo.
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Arte urbana e aparições surpresa
A ocupação da cidade não se limitou aos espaços de varejo, já que a colaboração também deixou uma marca permanente na paisagem urbana. Um enorme mural de 21 metros de altura, criado pelo renomado artista TV Boy, foi revelado para comemorar a parceria. A obra funciona como uma homenagem imponente à ascensão meteórica de Yamal e ao seu crescente status como ícone de estilo para os jovens na Espanha e além.
As coisas ficaram ainda mais empolgantes no 'American Eagle Beach Club', localizado no Moll de la Marina. Centenas de convidados foram surpreendidos com uma aparição do próprio jogador, que abriu espaço em sua agenda de treinos para participar de uma batalha de rap. Atuando como jurado convidado, Yamal mergulhou na cultura hip-hop e de rua que influencia fortemente suas escolhas de vestuário e a linguagem de design de sua nova coleção.
Expressão pessoal por meio do estilo
Para Yamal, este projeto é muito mais do que um simples acordo de patrocínio; é uma forma de se conectar com suas raízes e com seus torcedores em um meio diferente. "É muito especial ver como a minha coleção com a American Eagle cobra vida aqui, em Barcelona, e como as pessoas fazem das peças algo próprio", disse.
A jovem estrela também detalhou sua paixão pela indústria, afirmando: "Moda é algo de que eu sempre gostei, e esta coleção reflete quem eu sou e como gosto de me vestir. Poder compartilhá-la com a minha cidade torna isso ainda mais especial."
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Construindo uma marca para a nova geração
Especialistas em marketing acreditam que essa parceria é uma jogada de mestre para alcançar os consumidores da geração Z. Craig Brommers, diretor de marketing da American Eagle, explicou que a colaboração é construída sobre a conexão autêntica do jogador com seus pares. Segundo a marca, o objetivo é unir jeans, criatividade e cultura jovem para construir uma presença mais forte na Europa por meio de experiências de grande visibilidade ligadas ao universo do futebolista. Enquanto Yamal continua quebrando recordes em campo por clube e seleção, sua influência fora dele parece crescer em ritmo igualmente recordista, consolidando seu status como um dos atletas mais comercializáveis do mundo atualmente.
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