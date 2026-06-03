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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Lamine Yamal está determinado a brilhar na Copa do Mundo - mas as lesões ameaçam comprometer a participação do jovem prodígio espanhol, que define uma geração, no torneio

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L. Yamal
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha x Cabo Verde

A Copa do Mundo de 2026 deveria ser mais um marco na trajetória de Lamine Yamal para se tornar um astro que marcaria uma geração, mas existe o risco real de que uma lesão possa privar o torneio de um de seus maiores nomes. O jovem prodígio espanhol chamou a atenção de todos na Euro 2024 e, dois anos depois, o jogador de 18 anos parecia pronto para voltar a ser o centro das atenções. Mas, em vez disso, pode muito bem ser uma questão de esperar.

Yamal sofreu uma lesão inoportuna no tendão da coxa durante a reta final daquela que foi mais uma campanha vitoriosa do Barcelona na La Liga para o jovem fenômeno do clube. O que parecia inofensivo acabou se revelando muito mais grave, colocando em risco sua participação na Copa do Mundo.

Houve, então, um alívio generalizado quando o ponta foi incluído na seleção espanhola de 26 jogadores convocados por Luis de la Fuente para o próximo torneio, mas o nível de influência que ele poderá exercer ainda está envolto em incerteza.

A La Roja estará desesperada para poder contar com seu talismã ofensivo quando a competição se intensificar, mas será que a Copa do Mundo chegará cedo demais para que possamos testemunhar uma das futuras estrelas do torneio em sua melhor forma, imparável?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    À margem

    Foi um momento aparentemente inofensivo que lançou dúvidas sobre a aptidão física de Yamal para a Copa do Mundo; segundos depois de marcar o que viria a ser o gol da vitória de pênalti contra o Celta de Vigo, em 22 de abril, o ponta acenou para o banco e caiu no chão, enquanto a alegria dos companheiros rapidamente se transformava em preocupação.

    Ele não joga desde então, com relatos na época afirmando que o Barça temia que ele tivesse rompido o tendão da coxa esquerda. Isso exigiria um período de recuperação de até oito semanas, sem garantia de que ele estaria em condições de jogar depois disso. No entanto, o Blaugrana insistiu que ele estaria pronto para a Copa do Mundo, um reflexo da importância de Yamal para a seleção espanhola.

    O clube declarou na época: “Exames confirmaram que o jogador da equipe principal Lamine Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda. O jogador seguirá um plano de tratamento conservador. Ele perderá o restante da temporada da liga, mas deve estar disponível para a Copa do Mundo.” Isso foi reiterado pelo técnico do clube, Hansi Flick.

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Temporada marcada por lesões

    Este foi o mais recente revés numa temporada marcada por lesões para o jovem jogador, apesar de sua pouca idade.

    Yamal também ficou fora de cinco jogos logo no início da campanha devido a uma pubalgia — o problema crônico na virilha que também prejudicou o craque do Chelsea, Cole Palmer, durante grande parte da temporada 2025-26. Frequentemente chamada de hérnia esportiva, a lesão geralmente afeta atletas que fazem giros e mudanças de direção explosivas, como os alas velozes. Jogadores mais jovens que passaram recentemente para o time principal também podem ser mais suscetíveis.

    Yamal esteve, na verdade, no centro de uma disputa entre clube e seleção em setembro, depois de agravar o problema enquanto defendia a Espanha, que foi acusada de não ter “cuidado” do ponta. Ele foi, posteriormente, poupado da convocação de novembro. O Barça não vai querer que isso se repita, mesmo na Copa do Mundo.


  • Notícias positivas

    No final de maio, houve uma atualização significativa sobre a última lesão de Yamal, quando ele compartilhou um vídeo em que aparecia de volta ao gramado e já trabalhando com a bola no centro de treinamento do Barcelona. Como que para responder a quaisquer dúvidas sobre seu estado de forma, as imagens mostram o atacante dando um toque de calcanhar com ousadia na bola por cima de um manequim de treino antes de fazer um passe.

    A publicação veio dois dias depois de Yamal ter sido, como era de se esperar, convocado para a seleção espanhola para a Copa do Mundo, apesar das dúvidas sobre sua condição física, e faltando ainda quase três semanas para a La Roja iniciar sua campanha contra Cabo Verde, em 15 de junho.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Mensagens contraditórias

    A história da Copa do Mundo está repleta de casos em que os treinadores apostam em jogadores de renome que não estão em condições físicas ideais, e Yamal parece destinado a ser um dos riscos mais notáveis da história recente. Há relatos de que ele ainda pode ficar de fora até o terceiro e último jogo da fase de grupos na América do Norte, contra o Uruguai, no dia 27 de junho.

    De acordo com o Mundo Deportivo, tem havido um diálogo constante entre o Barcelona e os médicos da federação espanhola, que chegaram ao consenso de que o adolescente não deve ser escalado nos dois primeiros jogos de seu país no torneio. No entanto, o técnico da Espanha, De la Fuente, havia sugerido anteriormente que espera que Yamal e outros estejam disponíveis desde o início.

    “Acho que teremos Lamine, Nico [Williams] e Mikel [Merino] disponíveis para a primeira partida da Copa do Mundo e, se não, teremos eles para a segunda ou terceira. Isso não causa nenhum problema grave”, disse ele em uma coletiva de imprensa. “As lesões estão nos colocando sob pressão. Qualquer lesão que ocorra agora, mesmo que leve, é difícil de se recuperar.”

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Não é necessário?

    Ainda não se sabe qual será o impacto da ausência prolongada de Yamal. A Espanha deve continuar confiante em sair vencedora do Grupo H mesmo sem seu jovem prodígio, e com uma certa folga, também.

    Os campeões europeus tiveram sorte no sorteio da fase de grupos, enfrentando Cabo Verde e a Arábia Saudita antes do desafio relativamente mais difícil contra o Uruguai de Marcelo Bielsa; a essa altura, Yamal já deve estar em condições de entrar em campo.

    Deve haver cobertura suficiente no elenco para que a La Roja consiga se virar sem ele inicialmente; o versátil atacante do Crystal Palace, Yeremy Pino, pode ser chamado para substituí-lo na direita, enquanto Victor Muñoz, do Osasuna, também pode atuar naquela lateral.

    No entanto, a situação fica complicada pelo fato de que o ponta-esquerda Nico Williams está apenas prestes a retornar de uma lesão no tendão, embora a Espanha ainda deva ter recursos ofensivos suficientes para sobreviver sem seus pontas titulares. De la Fuente convocou vários jogadores que podem atuar em várias posições, incluindo Alex Baena, do Atlético de Madrid, e Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Fator decisivo

    No entanto, a Espanha certamente vai querer ter Yamal de volta em campo para as fases eliminatórias. É muito provável que enfrente o segundo colocado do Grupo J nas oitavas de final, o que significa um teste difícil contra a Áustria ou a Argélia, a menos que a Argentina tropece, o que daria origem a um reencontro digno de conto de fadas com Lionel Messi.

    Croácia ou Colômbia provavelmente aguardariam nas oitavas de final, antes de uma partida nas quartas contra a Bélgica, eterna azarão. O mais provável é que os jogadores de De la Fuente enfrentem a França em uma semifinal gigantesca, antes de possivelmente enfrentar a Inglaterra na final.

    Eles podem ter profundidade para se virar sem ele inicialmente, mas um jogador decisivo do calibre de Yamal será absolutamente essencial para suas chances de sucesso assim que a competição começar a esquentar além da fase de grupos. Ele já provou isso na Euro 2024; após um início bastante discreto no torneio, o jovem deu assistências nas oitavas de final, nas quartas de final e na final, e marcou um gol memorável contra os franceses nas semifinais.

    De la Fuente chegou a sugerir que Yamal poderia ser utilizado como um substituto de alto impacto caso não esteja em plena forma. “Em uma decisão, contemplamos todos os cenários. Se você está ganhando, se está perdendo, se o adversário fica com 10... Há jogadores que podem dar 20 minutos e isso também tem um valor enorme”, disse ele aoSport em abril.

    “Há jogadores que talvez não consigam jogar 50 ou 60 minutos, mas podem dar 20 minutos de excelente qualidade. E isso pode fazer a diferença. Há jogadores que podem entrar no momento certo e ser decisivos nas fases eliminatórias. Nossa prioridade é chegar com a melhor equipe possível no momento decisivo.”

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Por que assistimos

    O mundo inteiro também estará ansioso para que Yamal recupere a plena forma o mais rápido possível. Jogadores espetaculares como a sensação do Barcelona são a razão pela qual milhões de pessoas ao redor do mundo sintonizam para assistir à Copa do Mundo, e seria uma pena se o torneio ficasse privado de uma de suas potenciais superestrelas por muito tempo, ou se ele não estivesse em plena forma quando finalmente retornar.

    Com sua habilidade deslumbrante de drible, jogadas engenhosas e propensão a criar momentos decisivos que mudam o rumo do jogo, Yamal é capaz de criar inúmeros momentos icônicos sozinho.

    “Ele está incrivelmente animado. Está incrivelmente ansioso. É muito jovem, mas muito maduro”, disse De la Fuente recentemente àRTVE. “E ele sabe que este é o seu momento. E na vida, você tem que aproveitar suas oportunidades.

    "Nunca se sabe como você estará na próxima Copa do Mundo. E este é o momento de Lamine Yamal. Ele é muito bom e só vai melhorar à medida que seus companheiros de equipe o ajudarem a dar o seu melhor."

    Yamal só completará 19 anos seis dias antes da final, mas esta é a chance do adolescente se estabelecer firmemente como o jogador mais talentoso do planeta, com os olhos do mundo voltados para ele. Ele estará determinado a não deixar que lesões façam com que essa oportunidade de ouro passe por ele.

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