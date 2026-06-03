Lamine Yamal está determinado a brilhar na Copa do Mundo - mas as lesões ameaçam comprometer a participação do jovem prodígio espanhol, que define uma geração, no torneio

No entanto, a Espanha certamente vai querer ter Yamal de volta em campo para as fases eliminatórias. É muito provável que enfrente o segundo colocado do Grupo J nas oitavas de final, o que significa um teste difícil contra a Áustria ou a Argélia, a menos que a Argentina tropece, o que daria origem a um reencontro digno de conto de fadas com Lionel Messi.

Croácia ou Colômbia provavelmente aguardariam nas oitavas de final, antes de uma partida nas quartas contra a Bélgica, eterna azarão. O mais provável é que os jogadores de De la Fuente enfrentem a França em uma semifinal gigantesca, antes de possivelmente enfrentar a Inglaterra na final.

Eles podem ter profundidade para se virar sem ele inicialmente, mas um jogador decisivo do calibre de Yamal será absolutamente essencial para suas chances de sucesso assim que a competição começar a esquentar além da fase de grupos. Ele já provou isso na Euro 2024; após um início bastante discreto no torneio, o jovem deu assistências nas oitavas de final, nas quartas de final e na final, e marcou um gol memorável contra os franceses nas semifinais.

De la Fuente chegou a sugerir que Yamal poderia ser utilizado como um substituto de alto impacto caso não esteja em plena forma. “Em uma decisão, contemplamos todos os cenários. Se você está ganhando, se está perdendo, se o adversário fica com 10... Há jogadores que podem dar 20 minutos e isso também tem um valor enorme”, disse ele aoSport em abril.

“Há jogadores que talvez não consigam jogar 50 ou 60 minutos, mas podem dar 20 minutos de excelente qualidade. E isso pode fazer a diferença. Há jogadores que podem entrar no momento certo e ser decisivos nas fases eliminatórias. Nossa prioridade é chegar com a melhor equipe possível no momento decisivo.”