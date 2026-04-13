Getty/GOAL
Traduzido por
Lamine Yamal espera ter um desempenho à la LeBron James e pede “um favor” a Diego Simeone, enquanto o craque do Barcelona busca a vitória na revanche contra o Atlético de Madrid
Inspiração de uma lenda da NBA
Yamal fez uma declaração ousada antes da viagem do Barcelona ao Metropolitano, atualizando seu perfil nas redes sociais com uma referência à lenda do basquete. O jogador de 18 anos substituiu sua foto de perfil por uma imagem de LeBron James segurando o Troféu Larry O’Brien, fazendo referência específica à histórica virada do Cleveland Cavaliers na Final da NBA de 2016.
O Barcelona se encontra nesta posição delicada após uma vitória certeira do Atlético na partida de ida, que contou com a expulsão de Pau Cubarsi e um gol espetacular de Julian Alvarez em cobrança de falta. Em entrevista coletiva pré-jogo, o ponta explicou o gesto digital, destacando seu significado enquanto busca assumir um papel fundamental em uma grande reviravolta para o time catalão.
“É um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã. Espero jogar tão bem quanto ele. Temos muitos veteranos, jogadores jovens… Não sou o único”, disse Yamal aos repórteres, na esperança de que, assim como James superou uma desvantagem de 3 a 1 na série, o Barça consiga se recuperar de sua desvantagem no placar agregado.
- AFP
Um pedido especial para Simeone
Apesar do que está em jogo, Yamal continua confiante em sua capacidade de desmontar a defesa do Atlético de Madrid, conhecida por ser extremamente rígida. Ele chegou até a pedir, em tom de brincadeira, a Diego Simeone uma vantagem tática para ajudá-lo a influenciar o jogo logo no início. “Estou me sentindo muito bem, com muita vontade. Estou motivado para isso. Espero poder fazer a diferença… que o Cholo me faça um favor e me coloque cara a cara com algum jogador”, disse o jovem.
Seu desejo por situações de um contra um foi ecoado pelo técnico Hansi Flick, a quem perguntaram se ele está pensando em usar o adolescente em uma função diferente para surpreender os Rojiblancos.
“Lamine tem jogado muito bem nas últimas partidas, estou muito satisfeito com ele, e o que digo a ele é que precisa continuar fazendo essas coisas”, afirmou. “Ele é um dos melhores em situações de um contra um, e temos que ajudá-lo e dar-lhe a oportunidade. Temos que jogar como uma equipe; essa é a chave amanhã. Não estou mais preocupado com desempenhos individuais. Temos muitos jogadores de alta qualidade, mas eles também. Já disse que as partidas costumam ser decididas por momentos, e espero que amanhã esse momento seja a nosso favor.”
A esperança de mais uma famosa reviravolta
Embora alguns considerem a diferença de dois gols insuperável, Yamal tem se mostrado desafiador. Logo após a primeira partida, Yamal publicou no Instagram uma mensagem de advertência clara aos Colchoneros, afirmando: “Isso ainda não acabou, culers. Vamos dar tudo de nós na partida de volta. Todos juntos, sempre.”
Ele reforçou essa mensagem na segunda-feira, insistindo que não seria “um milagre” se conseguissem uma reviravolta.
“Temos que jogar como sabemos. Com intensidade, sem perder nosso estilo”, acrescentou. “Prometemos que, se formos eliminados, será lutando até o fim; vamos dar tudo por este título. Será uma partida de noventa minutos ou mais, porque ainda não acabou. A virada é possível, é por isso que estamos aqui.”
- Getty Images Sport
Responsabilidade e o futuro
Com apenas 18 anos, Yamal já carrega o peso de um clube sobre os ombros, mas o jogador formado na La Masia encara seu papel como um privilégio, e não como um fardo. Ele apontou sua formação no clube como a fonte de sua garra competitiva e de seu amor pelas cores blaugranas. “Desde pequeno, assumi mais responsabilidades. Não é um problema, é uma virtude. Aproveito cada momento com meus companheiros e agradeço a eles por tudo”, disse ele.
Olhando para o futuro, o jogador da seleção espanhola tem grandes ambições para sua carreira no Spotify Camp Nou. Quando questionado sobre seu futuro, Yamal manteve o foco nos maiores troféus do futebol mundial. “Não sei, mas espero ter mais títulos do que tenho agora. Espero conquistar uma Copa do Mundo e uma Liga dos Campeões. Ganhar mais títulos me deixaria feliz.” Passar pelo teste contra o Atlético na terça-feira seria o próximo grande passo para realizar esse sonho.