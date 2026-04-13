Lamine Yamal espera ter um desempenho à la LeBron James e pede “um favor” a Diego Simeone, enquanto o craque do Barcelona busca a vitória na revanche contra o Atlético de Madrid

Yamal fez uma declaração ousada antes da viagem do Barcelona ao Metropolitano, atualizando seu perfil nas redes sociais com uma referência à lenda do basquete. O jogador de 18 anos substituiu sua foto de perfil por uma imagem de LeBron James segurando o Troféu Larry O’Brien, fazendo referência específica à histórica virada do Cleveland Cavaliers na Final da NBA de 2016.

O Barcelona se encontra nesta posição delicada após uma vitória certeira do Atlético na partida de ida, que contou com a expulsão de Pau Cubarsi e um gol espetacular de Julian Alvarez em cobrança de falta. Em entrevista coletiva pré-jogo, o ponta explicou o gesto digital, destacando seu significado enquanto busca assumir um papel fundamental em uma grande reviravolta para o time catalão.

“É um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã. Espero jogar tão bem quanto ele. Temos muitos veteranos, jogadores jovens… Não sou o único”, disse Yamal aos repórteres, na esperança de que, assim como James superou uma desvantagem de 3 a 1 na série, o Barça consiga se recuperar de sua desvantagem no placar agregado.