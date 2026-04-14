Lamine Yamal espera que seu “ídolo”, Neymar, seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

O adolescente está se inspirando no histórico de feitos heroicos de Neymar, agora que o Barcelona enfrenta uma difícil desvantagem de 2 a 0 contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. Yamal citou a famosa vitória por 6 a 1 sobre o Paris Saint-Germain em 2017, quando Neymar desempenhou um papel de destaque em uma das maiores reviravoltas da história do futebol, revertendo a derrota por 4 a 0 sofrida na primeira partida.

“Assisti (à partida de 6 a 1) várias vezes e também assisti ao vivo”, admitiu Yamal. “Neymar é um jogador que foi muito importante para mim durante minha infância.”

O adolescente também está buscando motivação fora do futebol. Yamal mudou recentemente sua foto de perfil no Instagram para uma imagem da lenda da NBA LeBron James comemorando o título do Cleveland Cavaliers em 2016, após superar uma desvantagem de 3 a 1 na série.

“Ele é uma das figuras que podem me inspirar para esta partida”, acrescentou. “Vou pensar em como ele conseguiu e espero que dê certo para mim também.”