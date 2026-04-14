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Lamine Yamal espera que seu “ídolo”, Neymar, seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
Yamal apoia o retorno de Neymar à Copa do Mundo
Yamal manifestou seu apoio a Neymar e espera que o atacante brasileiro participe da Copa do Mundo de 2026. Neymar, que atualmente joga pelo Santos, não foi convocado para a última seleção de Carlo Ancelotti. Apesar da ausência, Yamal acredita que o jogador de 34 anos ainda tem a qualidade e o carisma necessários para brilhar no cenário mundial. O jovem ponta vê Neymar como um dos jogadores que inspiraram seu amor pelo futebol enquanto crescia.
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Jovem ponta elogia seu ídolo de infância
Ao falar sobre o ícone brasileiro, Yamal deixou claro o quanto Neymar o influenciou durante seus primeiros anos como torcedor de futebol. O jogador da seleção espanhola também revelou o quanto admira a carreira do ex-ponta do Barcelona e espera vê-lo novamente nos grandes palcos.
“Ele é meu ídolo e sempre serei grato a ele por tudo o que contribuiu para o futebol”, disse ele na coletiva de imprensa. “Ele inspira a todos. É o tipo de jogador pelo qual você pagaria um ingresso para vê-lo jogar, o tipo de jogador que você assistiria a um jogo novamente três dias depois só para ver suas jogadas. Espero que ele esteja na Copa do Mundo.”
Canalizando o espírito da La Remontada
O adolescente está se inspirando no histórico de feitos heroicos de Neymar, agora que o Barcelona enfrenta uma difícil desvantagem de 2 a 0 contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. Yamal citou a famosa vitória por 6 a 1 sobre o Paris Saint-Germain em 2017, quando Neymar desempenhou um papel de destaque em uma das maiores reviravoltas da história do futebol, revertendo a derrota por 4 a 0 sofrida na primeira partida.
“Assisti (à partida de 6 a 1) várias vezes e também assisti ao vivo”, admitiu Yamal. “Neymar é um jogador que foi muito importante para mim durante minha infância.”
O adolescente também está buscando motivação fora do futebol. Yamal mudou recentemente sua foto de perfil no Instagram para uma imagem da lenda da NBA LeBron James comemorando o título do Cleveland Cavaliers em 2016, após superar uma desvantagem de 3 a 1 na série.
“Ele é uma das figuras que podem me inspirar para esta partida”, acrescentou. “Vou pensar em como ele conseguiu e espero que dê certo para mim também.”
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E agora?
O Barcelona tentará reverter a desvantagem de dois gols quando enfrentar o Atlético na decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Metropolitano. Depois disso, os blaugranas voltarão suas atenções para a La Liga, onde enfrentarão o Celta de Vigo na próxima semana. A equipe de Hansi Flick ocupa atualmente a liderança da tabela, com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid.