Lamine Yamal envia mensagem no Instagram aos torcedores do Barcelona após a dolorosa eliminação da Copa del Rey para o Atlético de Madrid, provando que é um líder
Yamal protagoniza derrota dolorosa do Barça
O jovem ala foi indiscutivelmente o jogador mais influente em campo durante a segunda mão da eliminatória, representando uma ameaça constante e atormentando a defesa do Atlético. Ele registrou uma assistência e teve azar por não ter marcado ele mesmo, forçando Diego Simeone a colocar três jogadores para marcá-lo em alguns momentos, na tentativa de neutralizar o impacto do espanhol. Mesmo com a eliminação, a exibição de Yamal foi um dos aspectos positivos de uma noite difícil para a equipe de Hansi Flick.
Yamal estende a mão aos fiéis do Camp Nou
Após o apito final, Yamal postou uma imagem em preto e branco de si mesmo no Instagram com uma legenda que ressoou com uma torcida frustrada. Ele escreveu: “Obrigado pela noite de ontem, culers. Ainda temos muito pelo que nos entusiasmar. VISCA EL BARCA SEMPRE!” Foi um gesto maduro de um jogador que já assumiu uma responsabilidade imensa nesta temporada, acumulando 18 gols e 15 assistências, apesar de ter lidado com vários desconfortos musculares ao longo da campanha.
Yamal não foi o único a se manifestar, já que o vestiário do Barcelona parecia unido em seu orgulho. Ferran Torres ecoou o sentimento de resiliência, postando: “Levantem-se e continuem, com tudo o que temos. Mostramos que tipo de time somos e sabemos o que queremos. Juntos. Força, Barça.”
Raphinha ecoa o sentimento de orgulho
O capitão do clube, Raphinha, foi igualmente enfático sobre a direção da equipe, recusando-se a deixar que a derrota agregada ofuscasse o desempenho dominante na segunda partida. Falando na zona mista, o astro brasileiro expressou sua convicção de que esse nível de intensidade levará a conquistas. Ele ficou particularmente emocionado com o apoio das arquibancadas, que continuaram animadas mesmo após o apito final confirmar a eliminação da equipe da competição.
“Saio muito orgulhoso desta equipe”, disse Raphinha. “Se continuarmos jogando assim, teremos um final de temporada espetacular. A verdade é que acho que somos nós que temos que agradecer aos torcedores, eles foram espetaculares. Quando jogamos em casa, precisamos sentir os torcedores. É algo importante para nós. Acho que os torcedores estão orgulhosos.”
O foco muda para a La Liga e a Liga dos Campeões
Com o Barcelona quatro pontos à frente na liderança da La Liga e com um confronto pela Liga dos Campeões contra o Newcastle no horizonte, não há tempo para lamentações. Na verdade, Raphinha exige uma resposta imediata para garantir que a temporada termine com troféus importantes na vitrine. Ele disse: “É hora de levantar a cabeça. Amanhã será outro dia. Temos que sair orgulhosos do que fizemos. Agora é hora de pensar no fim de semana. Vamos em busca do título da Liga e da Liga dos Campeões, que é o que temos que fazer.”
