Lamine Yamal envia mensagem no Instagram aos torcedores do Barcelona após a dolorosa eliminação da Copa del Rey para o Atlético de Madrid, provando que é um líder

Após o apito final, Yamal postou uma imagem em preto e branco de si mesmo no Instagram com uma legenda que ressoou com uma torcida frustrada. Ele escreveu: “Obrigado pela noite de ontem, culers. Ainda temos muito pelo que nos entusiasmar. VISCA EL BARCA SEMPRE!” Foi um gesto maduro de um jogador que já assumiu uma responsabilidade imensa nesta temporada, acumulando 18 gols e 15 assistências, apesar de ter lidado com vários desconfortos musculares ao longo da campanha.

Yamal não foi o único a se manifestar, já que o vestiário do Barcelona parecia unido em seu orgulho. Ferran Torres ecoou o sentimento de resiliência, postando: “Levantem-se e continuem, com tudo o que temos. Mostramos que tipo de time somos e sabemos o que queremos. Juntos. Força, Barça.”