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Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Lamine Yamal e Nico Williams voltam aos treinos completos com a seleção espanhola, o que representa um grande impulso antes da estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

L. Yamal
N. Williams
Espanha
Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde
Cabo Verde

A Espanha recebeu um importante reforço físico antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, com Lamine Yamal e Nico Williams voltando aos treinos completos. A dupla dinâmica era uma grande incógnita para o confronto da fase de grupos contra Cabo Verde, mas a presença deles no centro de treinamento da seleção sugere que estão prontos para o grande palco.

  • Os alas emblemáticos da Espanha voltam à ação

    Yamal e Williams voltaram a treinar normalmente com a Espanha no centro de treinamento da equipe em Chattanooga, Tennessee, na quinta-feira. A notícia é um grande alívio para o técnico Luis de la Fuente, que vinha se preocupando com a condição física de seus dois jogadores de linha mais explosivos poucos dias antes do início do torneio.

    Yamal, Williams e Victor Muñoz perderam o último amistoso de preparação contra o Peru na segunda-feira devido a lesões. Enquanto o restante do elenco viajou para a partida, o trio permaneceu no centro de treinamento da equipe para passar por programas intensivos de reabilitação, a fim de garantir que pudessem chegar ao torneio devidamente preparados.

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  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Yamal supera as preocupações com a lesão no tendão

    Havia uma preocupação especial em relação ao craque do Barcelona, Yamal, que não disputa uma partida oficial desde 22 de abril devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda. O jogador de 18 anos é considerado uma peça fundamental na filosofia ofensiva da Espanha, e sua longa ausência havia gerado receios de que ele pudesse perder toda a fase de grupos.

    No entanto, as perspectivas agora são muito mais positivas. O técnico da Espanha disse na semana passada que espera que Yamal esteja “pronto para jogar” na estreia da Espanha na Copa do Mundo, embora tenha admitido que a participação do ponta do Barcelona possa se limitar a “apenas alguns minutos”. Mesmo uma participação breve seria bem-vinda pelos torcedores espanhóis, que buscam criar um impulso logo no início.

  • O ânimo da equipe está em alta

    O retorno da dupla de estrelas foi recebido com grande entusiasmo no elenco, enquanto os campeões europeus finalizavam seus preparativos. Os companheiros de equipe comemoraram a recuperação de Yamal e Williams convidando-os a passar pela “fila de cumprimentos” no início do treino de quinta-feira. O clima de alegria continuou quando o goleiro Unai Simon se juntou aos dois para comemorar seu aniversário.

    Com Yamal e Williams de volta ao time, a Espanha agora pode se concentrar nos detalhes táticos necessários para sua campanha no Grupo H. A combinação de juventude e experiência no elenco tornou a equipe uma das favoritas antes do torneio, e ter todo o seu talento ofensivo à disposição reforça significativamente essa expectativa.

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    O caminho para as oitavas de final da Copa do Mundo

    A Espanha enfrentará Cabo Verde em Atlanta no dia 15 de junho, dando início à sua busca pelo segundo título da Copa do Mundo. Espera-se que a Espanha vença este confronto, e a possível presença de Williams e Yamal acrescenta um elemento de imprevisibilidade que a defesa de Cabo Verde terá dificuldade em conter.

    O caminho pela fase de grupos não será isento de desafios. Depois de Cabo Verde, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita em 21 de junho, em Atlanta, e o Uruguai em 26 de junho, em Guadalajara, no México. De la Fuente espera que tanto Yamal quanto Williams possam usar a partida de estreia para encontrar seu ritmo.

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