Lamine Yamal e Nico Williams voltam aos treinos completos com a seleção espanhola, o que representa um grande impulso antes da estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

Yamal e Williams voltaram a treinar normalmente com a Espanha no centro de treinamento da equipe em Chattanooga, Tennessee, na quinta-feira. A notícia é um grande alívio para o técnico Luis de la Fuente, que vinha se preocupando com a condição física de seus dois jogadores de linha mais explosivos poucos dias antes do início do torneio.

Yamal, Williams e Victor Muñoz perderam o último amistoso de preparação contra o Peru na segunda-feira devido a lesões. Enquanto o restante do elenco viajou para a partida, o trio permaneceu no centro de treinamento da equipe para passar por programas intensivos de reabilitação, a fim de garantir que pudessem chegar ao torneio devidamente preparados.